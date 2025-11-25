O nouă eră a cipurilor AI: Google provoacă Nvidia

Alphabet a anunțat recent că dezvoltă propriile procesoare TPU pentru antrenarea modelelor AI, iar acum rapoartele indică faptul că Meta ia în considerare serios utilizarea acestor cipuri în centrele sale de date. Această evoluție ar putea avea implicații semnificative pentru piața hardware-ului AI și ar putea avea un impact direct asupra poziției Nvidia, care până acum a monopolizat practic segmentul GPU în infrastructura centrelor de date. Centrele de date sunt un pilon cheie al afacerii Nvidia, reprezentând aproximativ 90% din veniturile companiei. GPU-urile dominante ale Nvidia au fost utilizate pentru antrenarea și operarea modelelor AI în cele mai mari medii cloud din întreaga lume, oferind o sursă stabilă și cu marjă mare de profit. Decizia Meta de a transfera o parte din infrastructura sa către TPU-urile Google înseamnă că Nvidia ar putea începe să piardă clienți cheie în acest segment strategic. Chiar și o mică reducere a puterii de calcul în centrele de date ar putea avea un impact măsurabil asupra rezultatelor financiare ale companiei și asupra ratei de creștere în cel mai profitabil domeniu de activitate al acesteia. În același timp, Alphabet își extinde infrastructura TPU și, în colaborare cu Broadcom, dezvoltă cipuri care oferă performanțe mai ridicate cu un consum energetic mai redus. Modelul emblematic Gemini 3, antrenat în principal pe TPU-uri, demonstrează că Google testează și monetizează în mod activ procesoarele sale în scenarii AI din lumea reală, oferind companiei un avantaj tehnologic și potențiale noi surse de venit. Pentru Nvidia, acest lucru se traduce printr-o concurență crescândă nu numai în ceea ce privește puterea de calcul brută, ci și în ceea ce privește eficiența energetică și rentabilitatea, care sunt factori critici pentru scalarea centrelor de date. Piața a reacționat deja la aceste evoluții. Acțiunile Alphabet au crescut în tranzacțiile după închiderea bursei, în timp ce acțiunile Nvidia au scăzut, reflectând îngrijorările investitorilor cu privire la potențialele amenințări la adresa dominației GPU în centrele de date. Broadcom, în calitate de partener al Google în producția de TPU, a beneficiat de un impuls suplimentar, acțiunile sale urcând cu peste zece procente, subliniind importanța crescândă a ecosistemului din jurul noilor cipuri AI. Pentru investitorii de pe piețe, situația Nvidia devine deosebit de importantă. Pe măsură ce Meta și alți lideri tehnologici adoptă potențial TPU-urile la scară mai largă, Nvidia ar putea fi nevoită să-și reconsidere strategia de prețuri și să accelereze investițiile în noile generații de GPU-uri pentru a-și menține avantajul în segmentul cel mai profitabil al centrelor de date. Astfel de acțiuni ar putea afecta în mod direct atât marjele, cât și creșterea veniturilor în acest domeniu critic. Potențiala colaborare între Meta și Google în domeniul TPU-urilor semnalează o reorganizare majoră a puterii în industria AI. Alphabet și Broadcom își consolidează pozițiile, în timp ce Nvidia se confruntă cu un risc real de a pierde cota de piață într-un segment strategic al centrelor de date, care reprezintă aproape nouăzeci la sută din veniturile sale. În lunile următoare, ritmul de adoptare a TPU-urilor de către marile companii și dezvoltarea în continuare a Gemini 3 ar putea determina evoluția echilibrului de putere pe piața hardware-ului AI.

