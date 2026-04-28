Oferta publică inițială a Rare Earth Americas se apropie

Rare Earth Americas a publicat ipotezele-cheie ale ofertei sale publice inițiale. Având în vedere dezbaterea aprinsă din jurul metalelor din pământuri rare și rolul acestora în domeniul apărării și al tehnologiilor moderne, piața s-a grăbit să caute expunere la companiile din acest sector, de obicei fără succes. Companiile care extrag și prelucrează metale din pământuri rare sunt, în afara Chinei, puține și rare, iar cele cotate la bursă sunt și mai puține. Această cerere, atât din partea investitorilor, cât și a guvernului, este ceva ce Rare Earth Americas își propune să abordeze. Numărul de acțiuni care vor fi introduse la tranzacționare este de 2.777.777, la un interval de preț indicativ de 17–19 USD. Acest lucru implică o capitalizare de piață potențială maximă de aproape 370 de milioane de dolari. Este important de menționat că această ofertă publică inițială (IPO) reprezintă o etapă foarte timpurie a dezvoltării companiei. În prezent, compania nu generează venituri. Pierderea netă pentru 2024 a fost de 3,98 miliarde USD, iar pentru 2025 de 9,93 milioane USD. În prezent, compania oferă în principal promisiuni – cu toate acestea, aceste promisiuni sunt convingătoare și nu sunt doar ipoteze vagi. În publicațiile sale, compania indică inițiative specifice și un plan cuprinzător de a domina întregul lanț valoric, reducând în același timp dependența costisitoare a Occidentului de importurile din China. Proiectele companiei sunt localizate geografic în Brazilia și Statele Unite. Proiectele din Brazilia includ „Alpha” și „Constellation”, axate pe extracția și prelucrarea argilelor bogate în elemente rare.

Proiectul „Homer” va implica exploatarea așa-numitei carbonatite.

În Statele Unite, compania dezvoltă o inițiativă promițătoare în statul Georgia, unde a descoperit zăcăminte de o puritate fără precedent și cu acces bun la infrastructură. Investitorii interesați de minerit și de nișe de piață atractive ar trebui să urmărească cu atenție noutățile companiei. Inițiativele de acest gen nu sunt nici ușoare, nici ieftine, nici rapide – totuși, în contextul actual al pieței și al mediului geopolitic, aceasta s-ar putea dovedi a fi o afacere cu un efect de levier operațional semnificativ și cu acces la resurse financiare considerabile, inclusiv guverne, companii de tehnologie și producători din domeniul apărării.

