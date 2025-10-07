Oficialii FOMC prevăd schimbări structurale determinate de AI; Kashkari și Miran susțin două reduceri ale ratei dobânzii în acest an 🔎

Mary C. Daly: Consideră că AI este transformatoare, stimulând productivitatea fără pierderi masive de locuri de muncă

Stephen Miran Miran a afirmat că incertitudinea economică s-a atenuat și că expansiunea economică s-ar putea îmbunătăți, dar politica monetară trebuie să rămână orientată spre viitor, având în vedere efectele sale întârziate. El a avertizat că atât înăsprirea excesivă, cât și cea insuficientă prezintă riscuri, adăugând că este mai încrezător decât alții că inflația va continua să se modereze pe măsură ce presiunile asupra chiriei și locuințelor se vor atenua. El a estimat rata dobânzii neutre la aproximativ 0,5%, menționând că dezvoltarea inteligenței artificiale ar putea să o împingă mai sus, deși dovezile rămân neconcludente. Miran, care a depus jurământul în septembrie 2025, a exprimat o opinie divergentă la cea mai recentă reuniune a FOMC, favorizând o reducere a ratei cu 50 de puncte de bază în loc de cea cu 25 de puncte de bază adoptată de comitet. Neel Kashkari (Fed Minneapolis) Kashkari a afirmat că este prea devreme pentru a evalua impactul complet al tarifelor asupra inflației, dar a remarcat că datele recente arată simptome similare cu stagflația. El susține două reduceri suplimentare ale ratei cu 25 de puncte de bază în acest an, argumentând că relaxarea preventivă ar putea echilibra riscul crescând al majorării șomajului. El consideră că rata dobânzii neutre a crescut probabil la aproximativ 3,1%, ceea ce înseamnă că politica Fed ar putea să nu fie atât de restrictivă pe cât se credea anterior. Kashkari a adăugat că Fed ar putea accelera reducerile de rate dacă piața muncii se va slăbi, le-ar putea suspenda dacă inflația rămâne stabilă sau chiar ar putea crește din nou ratele dacă presiunile asupra prețurilor revin — deși el consideră că probabilitatea ca tarifele să determine singure o inflație de peste 3% este redusă. Raphael Bostic (Fed Atlanta) Bostic s-a concentrat asupra impactului inteligenței artificiale asupra pieței muncii, menționând că aceasta susține adesea lucrătorii, dar îi poate și înlocui atunci când este viabil din punct de vedere economic — ceea ce face ca recalificarea (învățarea de noi competențe) să fie esențială. El a descris această perioadă ca fiind „cea mai dificilă de prevăzut” în contextul transformării structurale, dar a subliniat că „nimeni nu crede că se profilează un dezastru”. El a explicat, de asemenea, că garanțiile guvernamentale prin Fannie Mae și Freddie Mac contribuie la menținerea ratelor ipotecare din SUA la un nivel mai scăzut. Bostic nu a comentat politica monetară actuală. Mary C. Daly (Fed San Francisco) Daly a descris inteligența artificială ca fiind potențial transformatoare și sporitoare a productivității , adăugând că nu există dovezi ale pierderii masive de locuri de muncă. Ea a respins temerile privind o „bulă AI” ca amenințare financiară, numind-o în schimb o „bulă bună” care stimulează investițiile productive. Daly a subliniat, de asemenea, că piața muncii rămâne cel mai bun indicator al puterii consumatorilor și nu a comentat politica monetară actuală.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."