Rezumatul dimineții (30.10.2025)

Aspecte esențiale Progres în relațiile comerciale dintre SUA și China: Întâlnirea dintre Trump și Xi a dus la reducerea imediată a tarifelor pentru fentanil, la rezolvarea problemelor legate de exportul de metale rare și la reluarea achizițiilor de soia , semnalând o îmbunătățire a relațiilor comerciale.

Divergență în rândul marilor companii tehnologice: Alphabet a înregistrat un succes spectaculos, cu venituri de 100 de miliarde de dolari și o creștere a acțiunilor de +7% , în timp ce Microsoft și Meta au dezamăgit cu cheltuielile de capital și temerile investitorilor cu privire la rentabilitatea investițiilor în AI.

Semnal “hawkish” din partea Fed: În ciuda reducerii ratei cu 25 de puncte de bază și a suspendării QT, președintele Powell a transmis piețelor un semnal “hawkish” cu privire la incertitudinea deciziei din decembrie, determinând o retragere a EURUSD .

Întâlnirea Trump-Xi Întâlnirea dintre Trump și Xi a fost pozitivă și a dat rezultate tangibile, după cum a indicat chiar Donald Trump.

Trump a anunțat reducerea imediată a tarifelor pentru fentanil de la 20% la 10% , ceea ce va reduce nivelul general al tarifelor la 47%.

Au fost luate în considerare problemele legate de cipuri și, conform acordurilor, China va achiziționa cipuri de la Nvidia și alte companii. Cu toate acestea, nu s-a discutat despre cipurile Blackwell.

Toate problemele legate de exporturile de pământuri rare au fost rezolvate. Exporturile către SUA vor continua fără restricțiile anterioare.

China va începe imediat achizițiile de soia, care au fost minime în acest an și practic zero de la începutul războiului comercial în aprilie. China a acceptat, de asemenea, în mod condiționat, să vândă TikTok.

Trump a indicat că multe subiecte nu au fost discutate, dar ambele părți au promis o cooperare suplimentară pentru îmbunătățirea relațiilor comerciale. Problema Taiwanului sau problema achizițiilor de petrol rusesc nu au fost discutate.

Acordul va avea o durată de un an, după care va fi prelungit, posibil în condiții mai bune.

Trump a anunțat o vizită în China în aprilie anul viitor.

După comentariile lui Trump cu privire la întâlnire, contractele futures de pe Wall Street au început să crească după o reacție inițială negativă. În prezent, US500 a crescut cu 0,15% , în timp ce US100 a crescut cu 0,2% .

EURUSD se redresează , de asemenea, după scăderile de ieri, câștigând 0,25% .

Aurul încearcă să se redreseze după retragerea de ieri, câștigând 0,6%. Petrolul rămâne neschimbat.

În concluzie, aceasta este o revenire la status quo-ul din ultimele luni, cu condiții ușor mai bune pentru China și o potențială creștere a importurilor de soia. Cu toate acestea, barierele comerciale nu au fost eliminate complet, cipurile cheie nu vor fi achiziționate de China, iar petrolul din Rusia poate continua să fie achiziționat. Alte informații relevante Banca Japoniei menține ratele dobânzilor neschimbate, în conformitate cu așteptările. BoJ prevede o creștere moderată și potențiali factori de risc negativi pentru creștere. În același timp, indică o consolidare a inflației în jurul țintei de 2% . USD/JPY a înregistrat o revenire clară după decizie, ajungând în apropierea valorii de 153.

Donald Trump a anunțat reluarea testelor cu bombe nucleare , indicând teste similare efectuate de alte țări, precum Rusia și China. Statele Unite nu au mai testat arme nucleare din 1992.

Fed a redus ieri ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază și a decis să suspende înăsprirea cantitativă începând cu luna decembrie. În ciuda comunicării ușor “dovish”, Powell a transmis un semnal “hawkish” , indicând incertitudine cu privire la reuniunea din decembrie. Fed indică o răcire suplimentară a pieței muncii și subliniază necesitatea obținerii de date înainte de a se putea lua o decizie concretă în decembrie.

După sesiunea de la Wall Street, au fost publicate rezultatele giganților americani: Alphabet a înregistrat rezultate excelente, cu venituri de peste 100 de miliarde de dolari și o creștere de două cifre în toate segmentele cheie. Acțiunile au câștigat până la 7% în tranzacțiile după închiderea bursei. Microsoft a depășit așteptările pieței, dar a prezentat cheltuieli de capital mai mici decât se aștepta. Piața se teme de concurență și de lipsa unui randament complet al investițiilor. Meta a prezentat câștiguri mai mici, legate de probleme fiscale. Compania a anunțat, de asemenea, cheltuieli de capital uriașe, iar piața se îndoiește de rentabilitatea acestora. Acțiunile au scăzut după publicare în tranzacțiile după închiderea bursei.

OpenAI se așteaptă ca IPO-ul său să aibă loc în 2027 . Se subliniază că acesta ar putea fi cel mai mare IPO din istorie, în valoare de aproximativ 1 trilion de dolari .

Astăzi, se așteaptă decizia BCE , deși nu se preconizează nicio surpriză. După sesiune, vor fi publicate rezultatele Amazon și Apple .

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."