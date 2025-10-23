⏫ OIL+ 2% după sancțiunile impuse Rusiei

. Analiștii sugerează că sancțiunile ar putea reduce surplusul de aprovizionare anul viitor.

Aspecte esențiale SUA a impus sancțiuni cuprinzătoare asupra Rosneft și Lukoil , cele două mari companii petroliere rusești. Aceasta marchează o schimbare radicală a politicii lui Trump, care vizează forțarea unui armistițiu în Ucraina.

Aceste sancțiuni, care includ înghețarea activelor și interzicerea tranzacțiilor (cu o perioadă de tranziție până la 21 noiembrie 2025), vizează în primul rând restricționarea exporturilor de petrol către India și China , care reprezintă majoritatea aprovizionării rusești.

Reacția pieței a fost o creștere de 2% a prețurilor petrolului brut WTI , dar piața subiacentă se confruntă în continuare cu o ofertă excesivă semnificativă (aproximativ 4 milioane de barili pe zi) . Analiștii sugerează că sancțiunile ar putea reduce surplusul de aprovizionare anul viitor.

Pe 22 octombrie, Statele Unite, mai precis Donald Trump, au decis să impună sancțiuni cuprinzătoare asupra Rosneft și Lukoil, cele mai mari două conglomerate petroliere din Rusia. Aceasta marchează prima acțiune semnificativă a administrației Trump împotriva sectorului energetic rus de la revenirea președintelui la Casa Albă. Această mișcare este văzută ca o schimbare de 180 de grade față de recentele declarații ale președintelui american, care și-a exprimat satisfacția față de discuțiile cu Putin și a îndemnat Ucraina să renunțe la lupta pentru anumite teritorii. Acum, SUA urmărește să preseze Rusia să accepte un armistițiu, președintele ucrainean Zelensky indicând o probabilitate ridicată de armistițiu, dar fără nicio declarație de cedare a teritoriului. Sancțiuni impuse de SUA companiilor rusești: Ordinul executiv 14024 – sancțiuni impuse în temeiul ordinului executiv privind activitățile dăunătoare ale Rusiei.

Înghețarea activelor – toate activele ambelor companii din SUA sau aflate sub controlul persoanelor din SUA au fost blocate.

Interdicția tranzacțiilor – cetățenilor și companiilor din SUA li se interzice efectuarea oricăror tranzacții financiare cu conglomeratele sancționate.

Regula 50% – toate entitățile controlate în proporție de cel puțin 50% de Rosneft sau Lukoil sunt automat supuse sancțiunilor.

34 de filiale – companii listate de OFAC, inclusiv Sibneftegaz, Bashneft-Dobicha, Lukoil-Perm, Lukoil-Kaliningradmorneft, RN-Yuganskneftegaz și RITEK. Amenințarea sancțiunilor secundare: Băncile străine care efectuează tranzacții semnificative cu Rosneft sau Lukoil pot fi ele însele supuse sancțiunilor secundare.

Instituțiile financiare non-americane care procesează tranzacții cu companiile rusești pierd accesul la sistemul financiar american dacă deservesc entități sancționate.

Obiectivul este de a limita importurile de petrol din Rusia de către țări terțe – în principal China și India , care împreună au importat aproximativ 2,2 milioane de barili pe zi (bpd) de la cele două companii în prima jumătate a anului 2025.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a avertizat că vor urma alte măsuri și a solicitat cooperarea aliaților. UE impune un alt pachet de sancțiuni, indicând că va renunța la gazul natural lichefiat (GNL) rusesc începând cu 2027.

Trump a anunțat o discuție cu președintele Xi Jinping cu privire la achizițiile de petrol rusesc.

Tranzacțiile cu Lukoil și Rosneft vor fi permise până la 21 noiembrie 2025 .

Această perioadă de grație are scopul de a permite companiilor să se adapteze la noile cerințe. Consecințe economice: Prețurile petrolului au înregistrat o puternică revenire în ultimele zile. Creșterea din această săptămână este de peste 5% .

Amploarea exporturilor – Rosneft și Lukoil reprezintă aproape jumătate din exporturile de petrol rusești, aproximativ 3,1 milioane de barili pe zi .

Venituri bugetare – sectorul petrolier și gazier rus constituie aproximativ 25% din veniturile bugetului federal rus.

India – cel mai mare cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare a inițiat o revizuire a contractului; rafinăriile de stat ar putea fi obligate să renunțe la aprovizionarea din Rusia.

China – importă aproximativ 20% din petrolul său din Rusia (aproximativ 2 milioane de barili pe zi ), rafinăriile din provincia Shandong și CNPC fiind deosebit de vulnerabile. India importă aproape 2 milioane de barili pe zi din Rusia pe mare. Reprezentanții rafinăriilor indiene indică faptul că acum va fi practic imposibil să se achiziționeze petrol rusesc. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Recent, am observat o creștere semnificativă a cantității de petrol pe mare, care este disproporționată chiar și în raport cu oferta excesivă de pe piață. Acest lucru poate fi rezultatul retragerii Indiei din achiziționarea de petrol rusesc. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Contextul geopolitic: Sancțiunile au fost anunțate a doua zi după anularea întâlnirii dintre Trump și Putin în Ungaria.

Trump a declarat că a „așteptat mult timp” și că nu dorea o „întâlnire inutilă” fără progrese în negocierile de pace.

UE a adoptat simultan cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, care include interzicerea importurilor de GNL rusesc începând cu 2027 și restricții pentru 117 nave din flota fantomă. Fundamentele pieței petrolului: Excesul actual de ofertă pe piață este de aproape 4 milioane de barili pe zi . Excedentul a crescut de la începutul acestui an. Situația actuală seamănă cu cea de la sfârșitul anilor 1990 sau cu perioada 2014-2016, când s-a înregistrat, de asemenea, un excedent masiv pe piață. În acele perioade, scăderea prețurilor a fost semnificativ mai accentuată decât în prezent, deși excesul de ofertă actual este prezent, cu puține întreruperi, din 2022. IEA se așteaptă ca surplusul să persiste la aproximativ 4 milioane de barili pe zi anul viitor, dar situația actuală ar putea schimba acest scenariu. India și, potențial, China nu pot fi înlocuite cu ușurință ca destinații de export de petrol. Anterior, aceste două țări mari au înlocuit întreaga Uniune Europeană ca principal destinatar. Acest lucru amenință să reducă oferta disponibilă pe piață cu 2-4 milioane de barili pe zi, deși vor exista cu siguranță țări mai mici care vor cumpăra petrol rusesc în cantități mai mici, folosind flote mai vechi și neasigurate. Tendința descendentă a pieței petrolului ar trebui să continue, dar surplusul de ofertă de anul viitor ar putea fi cu siguranță mai mic decât anticipează IEA. Situația actuală de surplus de ofertă amintește de sfârșitul anilor 1990 sau de perioada 2014-2016. Deși surplusul ar putea scădea din cauza sancțiunilor impuse Rusiei, acesta va fi probabil încă prezent, ceea ce ar putea exercita presiune asupra prețurilor. Sursa: Bloomberg Finance LP Situația tehnică: Prețul a crescut astăzi cu peste 2%, testând media mobilă pe 25 de perioade. Momentul ascendent ar putea duce la o creștere către 62 de dolari pe baril, unde se află media mobilă pe 50 de perioade. Cu toate acestea, nu ar trebui să depășească zona de 63 - 65 de dolari pe baril, care conține linia de tendință descendentă și intervalul de consolidare anterioară din august și septembrie. Dacă, totuși, sancțiunile actuale se dovedesc a fi un „tigru de hârtie” (posibile asigurări suplimentare din partea lui Putin și anularea sancțiunilor sau continuarea exporturilor rusești pe scară largă), prețul ar putea scădea din nou în apropierea valorii de 57 USD și se va stabili definitiv sub 55 USD pe baril anul viitor.

