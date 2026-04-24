📌OIL scade sub 100 de dolari

Contractele futures pe petrolul Brent (OIL) înregistrează o ușoară scădere vineri, după o revenire puternică de la începutul săptămânii, care a început pe 20 aprilie, când prețurile au crescut de la aproximativ 83 de dolari la aproape 101 dolari pe baril. Această evoluție a urmat primei faze nereușite a negocierilor dintre SUA și Iran de la Islamabad. Cu toate acestea, piața a primit acum semnale care sugerează că discuțiile ar putea continua. Se așteaptă ca oficialii americani să negocieze cu omologii iranieni în weekend, iar există indicii că discuțiile ar putea duce la cel puțin un rezultat parțial. Altfel, pare puțin probabil ca Steve Witkoff și Jared Kushner să se deplaseze în Pakistan.
- Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Leavitt, a declarat că misiunea legată de Iran a intrat într-o fază diplomatică. Se pare că Iranul a inițiat contactul și a solicitat o întâlnire față în față. Witkoff și Kushner au programat o deplasare în Pakistan sâmbătă dimineață pentru a continua discuțiile privind Iranul.
- Conform surselor Al Arabiya, sunt în curs discuții privind situația Strâmtorii Hormuz și a uraniului îmbogățit, ambele părți schimbând mesaje pe aceste teme. The New York Times raportează că se așteaptă ca prim-ministrul pakistanez Sharif să se întâlnească cu Witkoff și Kushner pentru a continua negocierile.
OIL (interval H1)
Prețurile Brent au scăzut recent de la aproximativ 108 USD la aproximativ 83 USD în timpul ultimei mișcări descendente, în timp ce revenirea actuală s-a oprit în apropierea nivelului de 101 USD, care coincide cu nivelul de retragere Fibonacci de 61,8%. Într-un scenariu bullish, următorul nivel cheie se situează în jurul valorii de 104 USD, aliniindu-se atât cu rezistența acțiunii prețului, cât și cu retragerea Fibonacci de 71,6%. Într-un scenariu bearish, nivelurile importante de suport se află la 94,5 $ și 90 $ pe baril. Dacă declarațiile din weekend indică un succes timpuriu al negocierilor, ne-am putea aștepta la o reacție descendentă a prețurilor petrolului. Pe de altă parte, un impas ar crește probabilitatea unei reveniri mai susținute peste 100 $.
Sursa: xStation5
Conform unei analize realizate de Bloomberg, Statele Unite par mai dispuse să facă concesii, în timp ce Teheranul rămâne relativ ferm – cel puțin în această etapă a negocierilor. Cu toate acestea, nu se poate exclude posibilitatea ca poziția fermă a Iranului să facă încă parte din strategia sa de negociere, mai degrabă decât să constituie un semnal al intenției de a recurge la o escaladare militară. Discuțiile din Pakistan ar trebui să ofere mai multă claritate cu privire la măsura în care Iranul este dispus să facă compromisuri
Sursa: Bloomberg Finance LP
Tendințele sezoniere ale prețurilor petrolului indică faptul că lunile de vară favorizează, de obicei, creșterea prețurilor. Dacă această tendință se menține și în acest an, ne-am putea aștepta la prețuri mai ridicate în perioada de vară — mai ales dacă negocierile de la Islamabad eșuează.
Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Rezumatul zilei: Optimismul legat de AI, creșterea acțiunilor Nvidia și a doua rundă de negocieri SUA-Iran stimulează optimismul pe Wall Street
⚡ Va alimenta seceta din SUA volatilitatea speculativă a prețurilor cerealelor pe CBOT?
🔴Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare: Toate privirile se îndreaptă către Fed (24.04.2026)
Deschiderea sesiunii din SUA: Nasdaq crește pe fondul îmbunătățirii sentimentului pe Wall Street datorită acțiunilor din sectorul semiconductorilor
