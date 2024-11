Pariul lui Musk pe realegerea lui Trump, posibil cea mai de succes poziționare politică din istoria pieței de capital a SUA. Evoluția Tesla, un prim semnal

Acțiunile Tesla pot fi văzute și ca un simbol accesibil și cuantificabil al pariului îndrăzneț și câștigător al lui Elon Musk în favoarea realegerii lui Donald Trump, ce l-ar putea transforma pe acesta în unul dintre marii câștigători ai unei poziționări politice cu mize economice din istoria pieței de capital americane. Avansul de anul acesta a fost aproape în totalitate acumulat după victoria lui Trump: 34,7% după ziua alegerilor, 5 noiembrie, din saltul total de 36,4% de la 1 ianuarie. Tesla, ”nava amiral” a grupului de entități conduse de Elon Musk, a funcționat nu doar ca o companie separată, singura listată, ci și ca purtător de drapel al așteptărilor referitoare la întregul grup. Sinergiile favorabile Tesla din colaborarea cu alte companii ale lui Musk pot fi anticipate, justificând un anumit grad de optimism. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Cu toate acestea, se poate presupune și că dacă alte firme precum SpaceX sau Neuralink ar fi fost la rândul lor listate, capitalul disponibil s-ar fi distribuit între mai multe titluri din grup, reducând presiunea pozitivă pe acțiunile Tesla. Acest factor ar putea juca un rol în continuare pe parcursul mandatului președintelui SUA, amplificând atât episoadele de sentiment pozitiv cât și cele de pesimism, inducând astfel o volatilitate mai mare decât s-ar fi realizat altfel. Această formă de concentrare duce la o presiune mai mare atât la ieșire, cât și la intrare în acționariat, cu efect de „torent” sau „arteziană" pentru lichiditatea financiară, în funcție de sensul de vânzare sau cumpărare. Dacă prima reacție post-alegeri a fost una în mare parte anticipativă și emoțională, investitorii au primit, ulterior, semnale concrete despre intențiile noii administrații. Numirea lui Musk la conducerea DOGE, aliniată la promisiunile de campanie În primul rând, crearea unei agenții de eficiență guvernamentală, condusă în regim special de fondatorul Tesla și de un alt viitor oficial, al cărei acronim DOGE „vorbește” fanilor criptomonedei apreciate de Musk, semnalizează intenția de a transpune în realitate promisiunile din campanie. În același timp, permite CEO-ului Tesla să continue activitatea de management și îi oferă șansa de a avea un cuvânt de spus în formularea unor politici relevante pentru companiile sale. Deși detalii despre funcționarea efectivă a noului organism sunt încă așteptate, e de presupus că efectul asupra Tesla va fi net favorabil. În al doilea rând, un raport publicat de Bloomberg descrie planul administrației de a face o prioritate din reglementarea automobilelor autonome. Tesla a crescut luni cu 5,6%. Schimbarea de direcție ar putea fi de ajutor inclusiv în privința investigațiilor în curs la adresa sistemului FSD (full self-driving) pentru automobile produse după 2016. În al treilea rând, impunerea de taxe vamale importurilor din China va însemna o susținere pentru producția locală a Tesla, pe lângă automobile fiind vizate acoperișurile solare sau sistemele de baterii. În același timp, investitorii par să spere la o poziție mai blândă în privința fabricii din Shanghai, deși în prezent nu a fost oferită vreo promisiune în acest sens, iar riscul de represalii din partea Chinei este de luat în considerare. După trecerea euforiei, o schimbare de perspectivă este posibilă. În al patrulea rând, Trump ar putea renunța la sistemul de credit fiscal de 7.500 de dolari oferit pentru achiziționarea unor automobile electrice. Deși la prima vedere este o veste proastă pentru lui Elon Musk, el a afirmat că ar fi mai dificil pentru ceilalți producători, între care Ford și GM, să se descurce fără creditul fiscal, astfel Tesla ar fi un beneficiar în termeni relativi ai măsurii. Tesla a ajuns, la vârful de luni, la 1,1 trilioane de dolari capitalizare și 1,06 trilioane de dolari la închidere. Profitul net al Tesla pe ultimele 12 luni la finele lui septembrie a fost de 12,7 miliarde de dolari. Valorile de piață proiectate de investitori în virtutea așteptărilor entuziaste vor trebui „câștigate”, validate de cifrele reale de vânzări și profit ale anilor următori. Premisele actuale indică șanse rezonabile de validare a acestora în anii următori, însă nu exclud și poteci descendente în circuitul accidentat al unei dintre cele mai volatile acțiuni majore din bursele americane. Vulnerabilitatea pe termen scurt e accentuată de exuberanța vizibilă în alte clase de active, inclusiv cea a monedelor virtuale, între altele, cu un salt de peste 135% de la alegeri pentru dogecoin (DOGE). După 4 ani de mandat al lui Trump, Tesla și Musk ar putea fi, de data aceasta, privind în urmă, unii dintre marii câștigători ai unei poziționări politice cu mize economice din istoria pieței de capital americane.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."