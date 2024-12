Pariul lui Musk pe victoria lui Trump - Cea mai inspirată decizie din 2024 pentru Tesla?

Sfârșitul de an a adus un val de volatilitate pe piețele de capital ca urmare a unui program destul de aglomerat atât din punct de vedere politic, cât și al politicilor monetare. Totuși, în acest context instabil, piețele de capital au continuat să performeze. În România, alegerea preferată a investitorilor în luna octombrie și noiembrie a fost Tesla, un nume reprezentativ în industria auto globală. Care au fost motivele din spatele popularității companiei? Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Acțiunile Tesla au crescut cu peste 58% din 5 noiembrie, ziua alegerilor prezidențiale, iar capitalizarea de piață se ridică acum la peste 1.250 miliarde de dolari. Musk a jucat un rol esențial în campania lui Donald Trump din 2024. Pe lângă contribuțiile financiare considerabile, acesta a făcut campanie activă și a folosit platforma sa de social media X pentru a spori sprijinul electoral. După ce a obținut victoria, Trump l-a numit pe Musk în fruntea unei noi comisii consultative, denumită DOGE, care intenționează să raționalizeze guvernul federal și să îmbunătățească eficiența. Această relație tot mai puternică a trezit speranțe legate de anumite schimbări de reglementare care ar putea favoriza numeroasele afaceri ale lui Musk, în special Tesla. Raliul postelectoral înregistrat de Tesla a făcut ca acțiunile să depășească obiectivele de preț de pe Wall Street. Sursa: xStation 5 Subvențiile pentru EV ar putea fi întrerupte, dar Tesla ar putea avea alte „beneficii” Cu toate acestea, investitorii pariază că reglementările sub Trump vor fi, per ansamblu, mai favorabile pentru Tesla. De ce? Există o mare posibilitate ca subvențiile guvernamentale pentru vehiculele electrice (EV) să fie reduse sau eliminate în timpul administrației Trump. Conform unui raport al Reuters, echipa lui Trump ia în considerare eliminarea creditului fiscal federal de 7.500 de dolari pentru achiziția de vehicule electrice. De asemenea, se așteaptă ca Trump să stimuleze divizia de condus autonom a companiei Tesla, deoarece reglementările care încurajează dezvoltarea inteligenței artificiale și a tehnologiei vehiculelor autonome ar putea fi „ajustate” în avantajul Tesla. De exemplu, cu mai puține obstacole de reglementare, Tesla ar putea accelera lansarea funcțiilor sale de condus autonom, consolidându-și poziția de lider pe piața vehiculelor de acest fel. Reglementările legate de vehiculele autonome se fac în prezent la nivel de stat, însă administrația Trump este foarte probabil să mute aprobările la nivel federal, lucru ce ar putea simplifica mult lucrurile pentru companiile care investesc în acest spațiu. Totuși, valorile înregistrate de indicatorii economici rămân un factor de risc. Chiar și câștiguri substanțiale ale cotei de piață pe piața vehiculelor electrice nu ar justifica evaluarea actuală a Tesla. De ce? Capitalizarea de piață actuală a Tesla este mai mare decât suma următorilor 20 cei mai mari producători auto. Ce presupune acest lucru? Chiar dacă Tesla ar deține întreaga piață auto, ar putea fi totuși supraevaluată. Tesla a livrat sub 2 milioane de mașini anul trecut, în timp ce piața totală a automobilelor a fost de aproximativ 90 de milioane de unități. În plus, piața inițială de adoptare a vehiculelor electrice pare să se fi saturat în țări dezvoltate precum SUA, iar o bună parte din consumatori este încă preocupată de problemele legate de autonomie și de infrastructura de încărcare oarecum limitată. Sursa: xStation 5 Care ar putea fi „gropile” ce ar putea cauza „pene” pentru afacerile Tesla? Tesla s-a confruntat cu obstacole macroeconomice în urma pandemiei, dar raportul său pe trimestrul al treilea a liniștit Wall Street. Veniturile au crescut cu 8%, la 25 de miliarde de dolari, marja brută a crescut cu 195 de puncte de bază, mai exact la 19,8%, iar venitul net non-GAAP a crescut cu 9%, la 0,72 dolari pe acțiune. Compania a redus prețurile vehiculelor de mai multe ori în ultimii doi ani pentru a compensa scăderea cererii din partea consumatorilor cauzată de inflație și de ratele ridicate ale dobânzilor. Această strategie a provocat nervozitate pe Wall Street, deoarece a redus semnificativ marjele și rentabilitatea. Între timp, Tesla continuă să sporească stimulentele, în special în SUA, în timp ce compania vizează livrări record în al patrulea trimestru. Gigantul EV a anunțat recent o reducere de sfârșit de an pentru vânzările locale de Model Y. Consensul analiștilor prognozează în prezent 498.000 de livrări de vehicule în al patrulea trimestru și 1,79 milioane pentru 2024, potrivit FactSet. Recordul trimestrial anterior al Tesla a fost de 485.000 în Q4 2023. Musk a declarat în repetate rânduri că se așteaptă la o creștere a livrărilor de vehicule în 2024 comparativ cu cele 1,81 milioane de unități din 2023. Tesla a anunțat pe 25 noiembrie că utilizatorii din China care comandă și primesc oricare dintre cele două variante mai ieftine ale Model Y între 25 noiembrie și 31 decembrie, ar putea primi o reducere de 1.370 de dolari. Tesla vede o mare oportunitate de a crește veniturile și de a îmbunătăți profitabilitatea cu ajutorul software-ului complet de conducere autonomă (FSD) și al serviciilor autonome de transport de persoane. Desigur, CEO-ul Elon Musk a declarat în mai multe rânduri că serviciul de autonomie completă este aproape gata, dar Tesla a furnizat recent cifre și date concrete care ar putea fi reale. Pe măsură ce Tesla navighează prin peisajul economic actual, mai multe elemente noi influențează performanța acțiunilor sale, justificând o analiză mai atentă a implicațiilor sale pentru investitori și pentru industrie în general. Investitorii pe termen lung care cred în viziunea Tesla pot vedea în volatilitatea actuală o oportunitate de cumpărare. Scepticii indică drept motive de precauție concurența ridicată, obstacolele economice și evaluarea ridicată a Tesla. Pentru investitorii cu aversiune la risc, acțiunile Tesla pot părea supraevaluate în raport cu alte companii similare, o mare parte din potențialul său viitor fiind deja luat în calcul. Tesla rămâne o acțiune polarizantă în 2024, celebrată pentru conducerea sa vizionară, dar analizată pentru evaluarea și riscurile sale. Investitorii orientați spre creștere, cu un orizont pe termen lung, pot vedea în Tesla drept un pionier al „revoluției energiei verzi”. În schimb, investitorii axați pe valoare ar putea găsi oportunități mai bune în altă parte. Dezvoltarea rapidă a condusului autonom va fi în centrul atenției investitorilor în acest scenariu, deoarece unele dintre obiectivele pentru perioada 2026-2027 pentru Tesla ar putea fi accelerate în mod semnificativ pentru a rămâne în linie cu calendarul Chinei pentru dezvoltarea aceluiași sector. În viitor, se așteaptă ca Tesla să își mențină poziția de lider în ceea ce privește inovarea pe piața vehiculelor electrice, în special în ceea ce privește potențialele descoperiri în materie de conducere autonomă și soluții energetice. Analiștii sugerează că, pe măsură ce tehnologia evoluează, integrarea de către Tesla a inteligenței artificiale și a învățării automate în software-ul vehiculelor ar putea stabili noi standarde în domeniul inteligenței auto. Faptul că Tesla a fost compania preferată a românilor pentru două luni consecutive ne sugerează că investitorii au avut o abordare informată și completă a modului în care investesc, fiind la curent cu știrile din piață și dorind să profite de trendurile și oportunitățile de moment. Pe fondul viziunii îndrăznețe a lui Elon Musk și al contextului politic actual, acțiunile Tesla continuă să atragă atenția investitorilor. Dacă ești curios să urmărești evoluția companiei sau să începi să investești, platforma XTB îți pune la dispoziție unelte intuitive, analize de piață în timp real, știri actualizate și resurse educaționale pentru a-ți dezvolta strategia. Descoperă oportunitățile pe care le oferă piața chiar de astăzi!

