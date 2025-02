PayPal pierde 8% în ciuda unui raport de câștiguri solide 📉

PayPal (PYPL.US) raportează rezultatele pentru Q4 2024, depășind previziunile privind EPS și veniturile, dar nereușind să impresioneze investitorii. PayPal (PYPL.US) și-a publicat rezultatele pentru Q4 2024, depășind atât previziunile privind câștigul pe acțiune (EPS), cât și previziunile privind veniturile, precum și orientările pentru trimestrele următoare. Cu toate acestea, volumul total al plăților (TPV) a crescut cu 7% până la 437,8 miliarde de dolari, ușor sub nivelul așteptat de 438,2 miliarde de dolari. În plus, volumul tranzacțiilor de marcă a crescut cu 6%, scăzând sub așteptările investitorilor - ceea ce a condus la marcarea profiturilor. Compania a anunțat, de asemenea, un nou program de răscumpărare de acțiuni în valoare de 15 miliarde de dolari, cu 6 miliarde de dolari alocate pentru răscumpărări în 2025.

EPS: 1,19 USD (ajustat) vs 1,12 USD preconizat

Venituri: 8,37 miliarde de dolari față de 8,26 miliarde de dolari preconizat ( 4% creștere anuală )

Raport solid, dar fără un factor „wow

Pentru Q1 2025, PayPal prognozează un EPS ajustat între 1,15 și 1,17 dolari, depășind așteptările medii ale analiștilor de 1,13 dolari. Cu toate acestea, acest lucru sugerează că societatea se așteaptă ca creșterea afacerilor să se stabilizeze cel mult de la un trimestru la altul. Pentru întregul an, PayPal anticipează un EPS între 4,95 și 5,10 dolari, ușor peste prognoza de 4,90 dolari. Marja tranzacțiilor s-a îmbunătățit de la 45,8% la 47% în Q4 2023, chiar dacă comisioanele au scăzut de la 1,96% la 1,91% de la an la an.

Compania și-a redus forța de muncă cu 10% în 2024 și a investit în AI și automatizare, dar investitorii rămân îngrijorați cu privire la ritmul de creștere al PayPal.

Venmo TPV a crescut cu 10% de la an la an , cu noi întreprinderi - inclusiv Starbucks, Ticketmaster și DoorDash - care au adoptat platforma.

Utilizatorii activi Venmo au crescut cu 20% în 2024, în timp ce cardurile de debit Venmo active au crescut cu 30% de la an la an .

PayPal a raportat, de asemenea, o creștere cu 21% a tranzacțiilor „Buy Now, Pay Later” (BNPL) , utilizatorii BNPL cheltuind în medie cu 30% mai mult în comparație cu cei care utilizează metode de plată tradiționale.

Perspective tehnice - PayPal (D1 Timeframe)

Acțiunile PayPal sunt susceptibile de a deschide astăzi sub media mobilă de 50 de zile pe graficul zilnic. Un potențial test de rezistență a trendului ar putea împinge acțiunile în jos până la aproximativ 80 USD, unde este poziționată EMA200. Acțiunile PayPal au crescut cu peste 40% de la an la an, oferind investitorilor profituri nerealizate substanțiale - care, alături de marje mai mici și concurență sporită, ar putea cântări asupra eforturilor agresive de extindere. Wall Street a considerat orientarea companiei precaută, ceea ce a dus la o corecție în premarket, acțiunile PayPal sunt cotate la 82 USD pe acțiune.



Sursa: xStation 5