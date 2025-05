Perspectivă asupra minutelor FOMC: Modul „Wait-and-See” rămâne în vigoare

Publicarea proceselor-verbale ale reuniunii din mai a Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC), care va avea loc astăzi, atrage atenția investitorilor, deși este oarecum pusă în plan secund de mult așteptatul raport privind rezultatele trimestriale ale Nvidia. Cu toate acestea, participanții la piață vor analiza cu atenție detaliile pentru a obține orientări suplimentare privind viitoarea traiectorie a politicii monetare a SUA. Rezerva Federală a păstrat ratele dobânzilor constante la reuniunea sa din luna mai, subliniind incertitudinea economică crescută, generată în mare parte de politica comercială a SUA și de riscurile tot mai mari atât pentru inflație, cât și pentru ocuparea forței de muncă. Puncte-cheie pe care piețele le vor urmări: Se așteaptă ca procesele-verbale să evidențieze un acord larg în rândul oficialilor Fed cu privire la menținerea strategiei „wait-and-see” - o atitudine prudentă, cu decizii viitoare în funcție de datele macroeconomice primite.

Detaliile privind proiecțiile actualizate privind inflația și șomajul pentru 2025, care ar putea fi revizuite în creștere, și discuțiile privind impactul tarifelor asupra expansiunii economice vor fi în centrul atenției.

Fed nu se grăbește să pună în aplicare reduceri ale ratelor; piețele estimează că prima relaxare potențială va avea loc abia în a doua jumătate a anului, cu o primă mișcare posibilă în septembrie.

Fed nu ar fi avut ocazia să comenteze recenta decizie a Moody's de a retrograda ratingul de credit al SUA. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În prezent, piețele estimează o primă reducere potențială a ratei dobânzii pentru luna septembrie, cu o probabilitate implicită de 77%. În timp ce anterior se vorbise despre o modificare în luna iulie, incertitudinea semnificativă legată de tarifele vamale a redus așteptările privind o primă relaxare. Noile previziuni privind inflația, care vor fi prezentate în iunie, vor constitui un element-cheie pentru orientarea pieței. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Implicații pentru dolar și Wall Street Dolarul american s-a tranzacționat mixt în ultimele săptămâni. Cu toate acestea, o schimbare a fost observată de la începutul acestei săptămâni; în urma câștigurilor recente din EURUSD, perechea s-a retras spre pragul de 1,1300. Astăzi, dolarul câștigă în general față de majoritatea monedelor, inclusiv față de yen, unde îngrijorarea investitorilor crește pe fondul creșterii randamentelor obligațiunilor guvernamentale. De asemenea, randamentele Trezoreriei SUA rămân ridicate, reflectând incertitudinea cu privire la perspectivele fiscale ale SUA. Diferențele de randament rămân relativ strânse. În timp ce randamentele din SUA și Europa au scăzut recent pe fondul unei stabilități ceva mai mari, randamentele din SUA rămân la niveluri ridicate din cauza incertitudinii semnificative. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB În cazul în care procesul-verbal va reafirma faptul că Fed nu se grăbește să reducă ratele, dolarul și-ar putea menține sau chiar extinde aprecierea recentă. Dimpotrivă, orice indiciu privind o mai mare disponibilitate de a relaxa politica monetară ar putea exercita o presiune descendentă pe termen scurt asupra dolarului. EURUSD s-a retras pentru a doua sesiune consecutivă și testează suportul la limita inferioară a canalului său recent de trend ascendent. Sursa: xStation5 Impactul pieței acțiunilor Acțiunile americane au recuperat o parte semnificativă din pierderile înregistrate de la începutul anului, deși rămân sensibile la incertitudinea legată de tarifele comerciale și de perspectivele de creștere economică. Minutele FOMC ar putea acționa ca un catalizator pentru volatilitatea pe termen scurt; cu toate acestea, evenimentul principal al zilei este, fără îndoială, publicarea rezultatelor Nvidia pentru Q1 2025. Rezultatele puternice și perspectivele pozitive ale producătorului de cipuri ar consolida probabil încrederea investitorilor în recenta ascensiune de pe Wall Street, deși trebuie remarcat faptul că Nvidia continuă să se remarce prin cei mai puternici indicatori de creștere și cele mai bune previziuni în rândul grupului companiilor de tehnologie „Magnificent Seven”. Indicele US100 testează maximele recente, reflectând acțiunea prețurilor Nvidia. Sursa: xStation5

