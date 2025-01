Petrolul Brent ajunge la 80 de dolari pe baril pe fondul unor posibile noi sancțiuni împotriva Rusiei

Prețurile petrolului au crescut vineri, fiind pe cale să înregistreze o a treia săptămână consecutivă de creșteri, alimentate de îngrijorările cu privire la posibilele întreruperi ale aprovizionării din cauza sancțiunilor iminente împotriva Rusiei. Petrolul Brent a crescut cu peste 3%, depășind 80 de dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni. De asemenea, petrolul american West Texas Intermediate a crescut puternic, depășind 78 de dolari pe baril. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Câștigurile vin pe fondul informațiilor privind iminența unor sancțiuni americane de amploare care vizează sectorul petrolier al Rusiei. Se preconizează că măsurile vor viza aproximativ 180 de petroliere, o duzină de societăți de comercializare a petrolului, două mari companii petroliere și directori cheie din sectorul petrolier rusesc. În special, se pare că SUA vizează doi actori importanți de pe piața petrolului: Gazprom Neft și Surgutneftegas. Aceste informații provin dintr-un document care circulă printre comercianții de petrol. Se anticipează că sancțiunile vor fi anunțate chiar astăzi, deși comentariile oficiale sunt așteptate. Este așteptat ca administrația Biden să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei și Iranului, adăugând o presiune ascendentă asupra prețurilor, susținute deja de stocurile reduse de petrol. În plus, o prognoză a biroului meteorologic american privind temperaturi mai scăzute decât media în centrul și estul SUA, împreună cu o vreme rece persistentă în Europa, care se așteaptă să stimuleze cererea de combustibil pentru încălzire, contribuie la consolidarea sentimentului de creștere. Analiștii JPMorgan prevăd o creștere substanțială a cererii globale de petrol în primul trimestru al anului 2025, determinată parțial de această nevoie sporită de combustibili pentru încălzire. Presiunile inflaționiste, legate de tarifele potențiale, contribuie, de asemenea, la creșterea țițeiului. Investitorii caută adesea refugiu în fața creșterii prețurilor de consum prin cumpărarea de contracte futures pe petrol. Avansul țițeiului are loc în ciuda întăririi dolarului american, care, de obicei, face petrolul mai scump pentru cumpărătorii din afara SUA. Țițeiul se află la a treia săptămână consecutivă de creșteri pe fondul potențialului de noi sancțiuni. Chiar dacă Statele Unite nu au comercializat niciodată mai mult petrol rusesc, impunerea de sancțiuni ar putea bloca alte țări să cumpere petrol rusesc. Petrolul Brent se tranzacționează astăzi peste 80 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din octombrie 2024. Astăzi, un nivel de rezistență foarte important sub forma mediei mobile de 200 de perioade a fost depășit. De asemenea, a fost depășită retragerea Fibonacci de 50,0% a ultimului val descendent major. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."