⚫Petrolul Brent sub 80 de dolari!

Astăzi asistăm la o adevărată prăbușire a pieței „aurului negru”. Cotațiile materiilor prime se depreciază brusc, iar prețul petrolului (Brent) a depășit bariera psihologică de 80 de dolari pe baril, ajungând la niveluri nemaiîntâlnite de la începutul lunii martie. În același timp, petrolul american WTI (OIL.WTI) pierde aproape 6%, testând zona de 75 de dolari. Principalul factor al acestei vânzări masive abrupte îl reprezintă știrile privind un nou progres în negocierile dintre SUA și Iran. Prima de risc geopolitică se evaporă rapid de pe piață. Ce anume a afectat încrederea pieței și a declanșat capitularea investitorilor optimisti? Fără perioadă de tranziție pentru Teheran: Conform celor mai recente informații, administrația lui Donald Trump a acceptat reluarea imediată a vânzărilor de petrol iranian. Ridicarea blocadei navale americane urmează să aibă loc peste noapte, inundând piața cu noi cantități. Anterior, Iranul a raportat că Statele Unite se retrag deja din zona Strâmtorii Hormuz.

Deblocarea Strâmtorii Hormuz: Traficul de petroliere prin acest nod de tranzit critic urmează să fie restabilit în totalitate. Riscul de întreruperi în lanțurile globale de aprovizionare scade practic la zero. Pe de altă parte, trebuie reținut faptul că îndepărtarea minelor din strâmtoare ar putea dura luni de zile, așa că cu siguranță nu se va ajunge la un transport maritim normal și la o revenire a ofertei la nivelul de 20 de milioane de barili pe zi.

Reacția giganților de pe Wall Street: O astfel de schimbare drastică a fundamentelor a determinat instituții precum Goldman Sachs, Citi și Morgan Stanley să-și reducă deja previziunile privind prețul petrolului pentru a doua jumătate a anului 2026 și pentru 2027. Unii indică chiar un nivel de 70 de dolari până la sfârșitul acestui an. Atenția investitorilor se îndreaptă acum spre Elveția, unde semnarea oficială a memorandumului de înțelegere (MoU) este programată să aibă loc vineri (19 iunie). Până atunci, piața mărfurilor ar putea fi caracterizată de o volatilitate extrem de ridicată. Depășirea pragului de 80 de dolari pentru petrolul Brent deschide o cale tehnică către testarea unor niveluri de suport și mai scăzute. Măsura luată de Statele Unite, constând în permiterea revenirii Iranului pe piața petrolului și posibila deblocare a fondurilor, ar putea duce la consolidarea unui armistițiu și la revenirea la normalitate în ceea ce privește comerțul cu petrol. Dacă actualele autorități din Iran vor primi o infuzie de lichidități, banii ar putea avea mai multă greutate decât convingerile. Pe de altă parte, continuă să apară informații conform cărora multe probleme dintre SUA și Iran nu au fost rezolvate, în special cele legate de programul nuclear. În plus, Israelul rămâne sceptic față de acord, iar acțiunile sale ar putea, literalmente, să torpileze întregul acord. Petrolul Brent scade sub 80 de dolari pe baril și atinge cele mai scăzute niveluri de la 3 martie, adică la doar două zile după redeschiderea pieței în urma izbucnirii războiului din Iran. Merită menționat faptul că, la acel moment, Strâmtoarea Hormuz nu era încă complet închisă. Nivelul cheie de suport este media pe 200 de sesiuni, urmată de zona de 73-75 de dolari pe baril. Deși piața pare extrem de optimistă în privința acordului în acest moment, trebuie reținut faptul că revenirea la normalitate va dura luni de zile și va necesita prețuri mai ridicate decât cele actuale. Sursă: xStation5

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