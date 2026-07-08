Petrolul crește pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran

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Riscurile geopolitice sunt în creștere în această dimineață, după ce atacurile asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz, de marți, au dus la lovituri de retaliere din partea SUA în cursul nopții. Iranul a reluat atacurile asupra vecinilor săi din Golf, existând rapoarte privind lovituri împotriva Bahrainului și Kuweitului, iar președintele Trump tocmai a declarat că armistițiul a luat sfârșit.

Este de remarcat faptul că președintele nu a afirmat în mod explicit că războiul a reînceput și a dat puțin înapoi, spunând că va lăsa negociatorii săi să se ocupe de această situație. Cu toate acestea, evenimentele de astăzi sugerează că calea diplomatică către încetarea acestui război nu este ușoară.

Piețele financiare au reevaluat imediat riscurile geopolitice în creștere. Indicii din întreaga Europă înregistrează scăderi generalizate, iar FTSE 100, DAX și CAC 40 au scăzut cu peste 1,5%. Prețul petrolului crește vertiginos, înregistrând o majorare de peste 6% în această dimineață, iar țițeiul Brent se tranzacționează din nou la peste 78 de dolari pe baril.

Eforturile diplomatice de a pune capăt războiului s-au lovit de un obstacol

Deși am asistat la o escaladare a tensiunilor dintre Iran și SUA în ultimele luni, evenimentele din această săptămână sunt un semn că eforturile diplomatice de a pune capăt războiului s-au blocat. Trump nu a spus în mod explicit că va relua războiul împotriva Iranului, dar și-a arătat frustrarea față de regimul iranian în timpul summitului NATO din Turcia.

Marile companii petroliere înregistrează creșteri

Această știre a avut un efect în cascadă asupra piețelor. Nu este de mirare că marile companii petroliere înregistrează creșteri miercuri, iar BP și Shell conduc clasamentul FTSE 100. BP a crescut cu peste 3% în această dimineață și depășește chiar și performanțele companiilor din sectorul apărării. Creșterea prețului petrolului alimentează temerile legate de inflație, iar randamentele obligațiunilor la nivel global sunt în creștere, în special în Europa. Randamentul obligațiunilor britanice pe 2 ani a crescut astăzi cu peste 9 puncte de bază, iar cel al obligațiunilor italiene pe 2 ani a crescut cu aproape 10 puncte de bază.

Creșterea prețului petrolului duce la o recalibrare a așteptărilor privind majorările ratei dobânzii, deși pentru SUA este încă anticipată o singură majorare în acest an, iar probabilitatea unei a doua majorări este sub 50%. Dacă situația geopolitică se deteriorează și mai mult sau dacă prețurile petrolului revin peste 100 de dolari pe baril, atunci am putea asista la anticiparea a două majorări suplimentare pentru SUA, Marea Britanie și Europa.

De ce creșterile prețului petrolului ar putea fi limitate, deocamdată

Randamentele în creștere și aprecierea dolarului afectează prețul aurului, care a scăzut cu aproape 2%. Acest lucru afectează acțiunile companiilor miniere, iar Fresnillo și Antofagasta se numără printre cele mai slabe performante din indicele FTSE 100 astăzi.

Situația este în continuă schimbare și așteptăm să aflăm cum va răspunde Iranul la comentariile lui Donald Trump. SUA au revocat deja derogarea privind sancțiunile asupra petrolului iranian. În acest stadiu, aceasta nu înseamnă că Iranul nu își poate vinde petrolul; dacă va găsi cumpărători dispuși să achiziționeze, ceea ce este probabil să se întâmple, va trebui să utilizeze o monedă diferită de dolarul american pentru decontări, dar, din nou, acest lucru nu ar trebui să constituie o problemă. Deocamdată, acesta este unul dintre motivele pentru care prețul petrolului nu a înregistrat astăzi o creștere de peste 10%. Pentru ca prețul petrolului Brent să-și extindă câștigurile peste 80 de dolari pe baril, ar fi nevoie de o nouă blocadă navală americană a Strâmtorii Ormuz, care ar împiedica Iranul să-și vândă petrolul și ar provoca o escaladare majoră a tensiunilor.

Speranțele pentru o soluție rapidă rămân ridicate

Deocamdată, această nouă escaladare pare să fie ținută sub control; deși apetitul pentru risc a suferit o lovitură, iar prețurile petrolului au înregistrat un salt substanțial, nu este vorba de o prăbușire. Opinia predominantă este că aceasta este o problemă pe termen scurt care se va rezolva și nu va declanșa un conflict mai amplu. Regimul iranian și președintele Trump sunt amândoi imprevizibili și își pot schimba rapid pozițiile. Investitorii optimisti de pe piața bursieră vor spera ca aceștia să facă acest lucru în următoarele câteva zile.

Dacă va exista o declarație explicită de război din partea ambelor părți în viitorul apropiat, atunci am putea asista la o creștere a prețului petrolului înapoi spre 100 de dolari pe baril. Acest lucru ar conduce, de asemenea, la o reevaluare pe termen lung a așteptărilor privind rata dobânzii și la o deteriorare semnificativă a apetitului pentru risc.