Petrolul de rezervă temperează piața volatilă; atenția se mută pe război și inflația SUA

- Eșecul rezervelor de petrol: Eliberarea masivă a stocurilor strategice nu reușește să scadă prețul petrolului sub 90 USD deoarece nu poate compensa blocajul din Strâmtoarea Ormuz.
- Șocul ratelor dobânzii: Scumpirea energiei forțează băncile centrale (BCE, BoE) să renunțe la ieftinirea creditelor și să ia în calcul noi majorări de dobândă pentru a stăpâni inflația.
- Instabilitate globală: Volatilitatea ridicată prăbușește bursele și scumpește accelerat alimentele (cacao, grâu, cafea), afectând direct consumul și industria.
În prezent, traversăm o perioadă de volatilitate ridicată. Acțiunile sunt din nou în scădere, obligațiunile se vând din nou, iar prețul petrolului a crescut cu încă 3%, deși s-a îndepărtat de maximele anterioare. Aceste oscilații pe piețele majore de active ne reamintesc că războiul dintre Iran și SUA/Israel continuă și că, până la rezolvarea acestuia, nu va exista o singură narațiune care să influențeze piețele. Deocamdată, titlurile din presă sunt determinante, piețele sunt reactive, iar știrile despre atacul asupra navelor de marfă din Strâmtoarea Ormuz mențin prețul petrolului la un nivel minim.
Eliberarea rezervelor pentru a fluidiza fluxul de petrol s-ar putea să nu aibă un impact major asupra prețurilor
Decidenții politici globali coordonează acțiunile pentru a încerca să mențină fluxul de petrol în întreaga lume. Ei nu vor permite Iranului să ia economia globală ostatică amenințând Strâmtoarea Ormuz. Ultima lor măsură pentru a atenua impactul războiului asupra prețurilor petrolului este eliberarea a 300-400 de milioane de barili din rezerva strategică de petrol a Agenției Internaționale pentru Energie. Până în prezent, acest lucru nu a avut un efect limitat asupra prețului petrolului, iar țițeiul Brent se menține în continuare peste 90 de dolari pe baril.
Se preconizează că eliberarea rezervelor AIE ar putea crește fluxul de petrol și produse petroliere cu 4 milioane de barili pe zi în următoarele câteva săptămâni. SUA dețin în principal țiței, Europa deține în principal produse în rezervă, iar Japonia deține un mix, astfel încât eliberarea rezervelor nu va putea înlocui întreaga producție de energie din Golf, care a fost suspendată din cauza instalațiilor avariate de dronele iraniene.
În plus, ultima dată când a avut loc o eliberare coordonată a rezervelor strategice, în 2022, aceasta nu a avut un efect de temperare asupra prețului petrolului, care a continuat să crească. Chiar dacă au fost eliberate mai multe rezerve comparativ cu 2022, există încă un prag ridicat pentru ca piața să înceapă să vândă petrol pentru a atenua presiunea ascendentă asupra prețului.
Creșterea ratei dobânzii BCE este acum preconizată pentru 2026
Efectul în lanț al creșterii prețurilor petrolului, prețul țițeiului Brent a crescut cu 26% până în martie și cu 50% până în prezent în acest an, este o recalibrare a așteptărilor privind politica monetară. Acest lucru este în centrul atenției miercuri, după ce Kazimer, reprezentantul BCE, a declarat că o creștere a ratei dobânzii pe fondul evenimentelor din Iran ar putea fi „mai aproape decât se credea”. Piața s-a grăbit imediat să includă în preț o majorare, iar acum se preconizează 1,3 majorări ale ratei dobânzii de către BCE până la sfârșitul acestui an, ieri piața încă includ în preț perspectiva redusă a unei reduceri până anul viitor.
În Marea Britanie, randamentele obligațiunilor de stat cresc din nou, iar randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani este mai mare cu 8 puncte de bază. Deși nu se așteaptă o creștere a ratei dobânzii de către Banca Angliei în acest an, piața futures a ratelor dobânzii estimează doar 5 puncte de bază de reducere, astfel încât nu se poate exclude o creștere dacă prețul petrolului rămâne ridicat pentru o perioadă lungă de timp.
Nicio direcție clară pentru acțiuni
Volatilitatea contractelor futures pe rata dobânzii este fără precedent, ceea ce are un efect negativ asupra încrederii întreprinderilor și gospodăriilor, asupra așteptărilor privind inflația și asupra economiei. Nu este de mirare că acțiunile se vând din nou miercuri și că acțiunile au dificultăți în a menține o creștere astăzi, întrucât acțiunile industriale și de consum se confruntă din nou cu dificultăți.
Dacă Strâmtoarea Ormuz va rămâne în continuare impracticabilă, nu doar prețurile benzinei la pompă vor crește. Sunt în pericol și inputurile cheie, precum îngrășămintele, alimentele și inputurile industriale. Este interesant de remarcat că prețul mărfurilor agricole a crescut, de asemenea, brusc în această lună, cu o creștere de aproape 20% a prețului cacao, de 5% a prețului cafelei și de 5% a prețului grâului.
