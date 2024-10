Petrolul în drum către o performanță săptămânală pozitivă

Petrolul pierde teren vineri, dar se află în drum către a înregistra creșteri pentru a doua săptămână consecutiv, ca urmare a unei reduceri importante a ratelor dobânzilor din SUA și a scăderii stocurilor globale. Ambele cotații de referință au crescut cu aproximativ 2,2% de la începutul săptămânii. Prețul petrolului este pe cale să înregistreze a doua creștere consecutivă de la o săptămână la alta, WTI depășind 70 de dolari pe baril și tranzacționându-se acum mai aproape de 71 de dolari pe baril, dar faptul că Rezerva Federală a SUA a inițiat un nou ciclu de relaxare monetară se aștepta un răspuns mai puternic al pieței. Cu un dolar mai slab și o perspectivă îmbunătățită a riscului macroeconomic, săptămâna viitoare s-ar putea înregistra noi creșteri. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Fed a prevăzut o reducere suplimentară a ratelor cu 50 de puncte de bază până la sfârșitul acestui an, o reducere de un punct procentual anul viitor și o reducere suplimentară de jumătate de punct procentual în 2026. Reducerile ratelor dobânzilor stimulează de obicei activitatea economică și cererea de energie, însă o parte dintre traderi o pot interpreta drept simptome pentru slăbiciunea pieței muncii din SUA. Un sprijin suplimentar pentru prețurile petrolului a venit din scăderea stocurilor americane de țiței, care au atins minimele ultimului an în săptămâna trecută conform datelor publicate de către raportul Energy Information Administration. Acest lucru a reaprins speranțele unei cereri mai mari de petrol în viitor, susținută în continuare de cea mai recentă actualizare a ofertei Citi, care a înregistrat un deficit de 400.000 bpd. În plus, au existat rapoarte conform cărora rafinăriile europene își reduc ratele de funcționare din cauza marjelor slabe. Totuși, acest lucru nu înseamnă neapărat că cererea de carburanți este în scădere. Bloomberg a raportat că importurile de motorină în Uniunea Europeană și în Regatul Unit ar urma să atingă în septembrie cel mai ridicat nivel din ultimele 17 luni. Din perspectivă tehnică, cotația WTI a revenit de la cel mai scăzut nivel din mai 2023, reușind o redresare spectaculoasă de aproape 9%. Depășirea pragului psihologic de 70 USD a reprezentat un moment important pentru cumpărători, stabilizând poziția lor și perspectivele unei reveniri a prețului. Următorul nivel de rezistență este la 72 USD, însă slăbiciunea de astăzi pare să marcheze o pauză a mișcării ca urmare a marcării unei părți din profit după secvența ascendentă. Această mișcare se observă și printr-o scădere a volumelor din ultimele sesiuni. Indicatorul RSI și limita superioară a indicatorului Envelopes ne arată că există spațiu de continuare a acestui impuls. Radu Puiu, Research Analyst

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."