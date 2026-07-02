Petrolul își extinde pierderile, pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu, care împinge prețurile spre 70 de dolari

Contractele futures pe țițeiul Brent au continuat să scadă joi, apropiindu-se de nivelul de 70 de dolari pe baril și anulând practic toate câștigurile generate de conflictul dintre Statele Unite și Iran. Investitorii iau din ce în ce mai mult în calcul un risc mai redus de întreruperi prelungite ale aprovizionării, atenția revenind asupra fundamentelor pieței, inclusiv negocierile dintre SUA și Iran, viitoarea reuniune a OPEC+ și perspectivele privind cererea globală de petrol. Un alt factor care contribuie la calmarea pieței este normalizarea treptată a traficului de petroliere prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute de transport energetic din lume.

Prețurile pieței în contextul de-escaladării

Petrolul Brent a scăzut la aproximativ 70,7 dolari pe baril, cel mai scăzut nivel de la începutul conflictului dintre SUA și Iran. Petrolul WTI, indicatorul de referință al SUA, a înregistrat, de asemenea, o scădere, ajungând sub 67 de dolari pe baril.

Pe durata conflictului, ambii indici de referință au înregistrat o creștere bruscă, pe fondul majorării primelor de risc geopolitice. Cu toate acestea, cea mai mare parte a acestor câștiguri a fost acum anulată în urma armistițiului de 60 de zile și a începerii negocierilor indirecte menite să conducă la un acord durabil.

Strâmtoarea Hormuz contribuie la atenuarea îngrijorărilor legate de aprovizionare

Unul dintre cei mai puternici factori care au stat la baza recentei scăderi a prețurilor petrolului a fost îmbunătățirea condițiilor din Strâmtoarea Hormuz. Traficul de petroliere prin această cale navigabilă strategică a continuat să se redreseze, reducând îngrijorările cu privire la potențiale întreruperi ale aprovizionării globale cu energie.

Înainte de conflict, aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol și produse petroliere treceau prin strâmtoare, ceea ce făcea ca orice schimbare a tensiunilor regionale să fie un factor important pentru prețurile petrolului.

Stocurile din SUA nu reușesc să susțină prețurile

O presiune suplimentară în sensul scăderii a urmat ultimului raport al Departamentului Energiei al SUA.

Stocurile de țiței au scăzut cu aproximativ 2 milioane de barili, dar reducerea a fost mai mică decât anticipase piața.

Datele au întărit opinia că piața mondială a petrolului rămâne relativ bine aprovizionată, limitând argumentele în favoarea unei noi creșteri a prețurilor la țiței.

OPEC+ ar putea crește din nou producția

Următorul eveniment major pentru piața petrolului va fi reuniunea OPEC+ din acest weekend.

Conform relatărilor din presă, se așteaptă ca grupul de producători să majoreze cotele de producție cu aproximativ 188.000 de barili pe zi începând din luna august. Dacă se va confirma, aceasta ar marca a cincea creștere lunară consecutivă a producției, reflectând strategia OPEC+ de a restabili treptat oferta pe măsură ce prețurile scad.

Între timp, OPEC și-a redus recent prognoza privind creșterea cererii globale de petrol pentru 2026 pentru a doua lună consecutivă, reducând estimarea de la 1,17 milioane la 970.000 de barili pe zi. În ciuda revizuirii în sens descendent, organizația continuă să se aștepte ca economia globală să rămână rezilientă, în ciuda incertitudinii geopolitice.

Atenția se îndreaptă din nou către macroeconomie, pe măsură ce graficul petrolului devine din ce în ce mai bearish (OIL, D1)

Pe fondul atenuării tensiunilor geopolitice, investitorii își îndreaptă din nou atenția asupra politicii băncilor centrale și asupra perspectivelor inflației. Prețurile mai mici ale petrolului reduc riscul reapariției presiunilor inflaționiste, ceea ce ar putea permite băncilor centrale să mențină o politică monetară mai puțin restrictivă.

Săptămânile următoare vor determina dacă negocierile dintre Washington și Teheran vor duce la un acord durabil. Dacă dezescaladarea continuă și OPEC+ va realiza o nouă creștere a producției, așa cum se așteaptă, petrolul brut ar putea rămâne sub presiune pe tot parcursul celei de-a doua jumătăți a verii.

Din perspectivă tehnică, situația a devenit tot mai dificilă și pentru speculatorii care mizează pe creșterea prețului petrolului. Contractul OIL a înregistrat astăzi o scădere de aproximativ 0,6%, în timp ce Indicele de Forță Relativă (RSI) a scăzut la 27, semnalând condiții de supravânzare profundă în urma declinului brusc de la nivelul de 115–120 dolari pe baril.

Sursa; xStation5