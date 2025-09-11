Petrolul pierde 2% după raportul OPEC

Pe piețele globale de combustibili, observăm o scădere clară a prețurilor petrolului brut. Ultimul raport OPEC indică faptul că presiunea asupra prețurilor persistă, în ciuda fundamentelor solide ale cererii și ofertei. Contractele pentru petrolul brut WTI scad cu peste 2%. Scăderea prețurilor petrolului brut este rezultatul mai multor factori care se suprapun, atât de natură financiară, cât și de piață. Din perspectiva fundamentelor fizice, situația pieței pare stabilă: cererea globală continuă să crească, iar structura contractelor rămâne în backwardation, ceea ce indică de obicei o piață puternică. Cu toate acestea, factorii financiari și semnalele economice pe termen scurt s-au dovedit mai puternici și domină în prezent cotațiile. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Acestea includ: Presiunea ofertei din partea producătorilor non-OPEC+: inclusiv SUA, Brazilia, Canada și Argentina.

Vânzarea agresivă a contractelor futures de către fondurile speculative și administratorii de fonduri.

Scăderea sezonieră a cererii în SUA după sfârșitul perioadei de vară.

Îngrijorări cu privire la ritmul creșterii economice în SUA și consecințele tarifelor comerciale.

Semnalele unei procesări mai slabe a rafinăriilor din China în iulie, sugerând o ușoară slăbire a cererii din partea celui mai mare importator.

Scăderile actuale ale prețurilor petrolului nu rezultă dintr-un colaps fundamental al cererii, ci din dominanța factorilor financiari și pe termen scurt. Acest lucru înseamnă că piețele ar putea înregistra în continuare o revenire a prețurilor în cazul unui șoc al ofertei sau al unei escaladări geopolitice. Creșterea economică stabilă, atât în țările dezvoltate, cât și în economiile emergente, susține în primul rând cererea. Se preconizează că PIB-ul global va crește cu 3,0% în 2025 și cu 3,1% în 2026. Asia contribuie în mod deosebit de puternic: China - 4,8% în 2025

India - 6,5% în 2025 Aceste piețe sunt motoarele consumului de energie - clasa mijlocie în creștere, dezvoltarea dinamică a industriei și a transporturilor asigură menținerea la un nivel ridicat a cererii de combustibil. Al doilea factor care susține cererea este reprezentat de combustibilii pentru transport și produsele petrochimice. Creșterea traficului aerian, cererea stabilă de benzină în țările OCDE și dezvoltarea logisticii în Asia susțin cererea de petrol. În același timp, GPL-ul și kerosenul, utilizate în industria petrochimică, stimulează consumul în sectorul producției de materiale plastice și produse chimice. Acest lucru înseamnă că, în ciuda presiunii financiare și a scăderii prețurilor pe termen scurt, fundamentele cererii rămân solide, iar piața are în continuare motive de creștere pe termen mediu. Scăderea prețului petrolului are consecințe ample, dincolo de piața mărfurilor. Prețurile mai mici ale energiei se traduc în inflație, balanțe comerciale, rezultate ale companiilor și sentimentul investitorilor. Cei mai mari perdanți ai prețurilor mai mici ale petrolului vor fi: Țările producătoare de petrol — Rusia, Brazilia, SUA sau Arabia Saudită. Prețurile mai mici ale petrolului înseamnă venituri bugetare mai mici și o monedă mai slabă. Indirect, acest lucru va exercita, de asemenea, presiune asupra indicilor bursieri locali, proporțional cu dependența pieței financiare de veniturile sectorului de extracție. Companiile energetice și extractoare — Prețurile mai mici ale petrolului și ale produselor finite înseamnă marje, venituri și profituri mai mici, ceea ce va afecta cu siguranță evaluarea companiilor din acest sector. Printre beneficiarii prețurilor mai mici se vor număra: Importatorii de energie — Țările dependente de importul de produse petroliere își vor îmbunătăți balanțele comerciale. Printre acestea se numără India, China, Turcia și Japonia. Transportul și logistica — Companiile de transport vor reduce cheltuielile cu combustibilul, ceea ce se va traduce în profituri mai mari, competitivitate a prețurilor sau investiții, afectând pozitiv evaluările lor. Consumatorii — Datorită costurilor de transport mai mici, consumatorii se pot aștepta la un ritm mai lent al creșterilor de prețuri. OIL.WTI (D1) Sursa: xStation Graficul arată o tendință descendentă clară, confirmată de o serie de maxime în scădere. Prețul rămâne sub rezistențele cheie de la 65,20 USD, unde se află o retragere Fibonacci de 61%. Cel mai important suport se află în zona de 61,70 USD, iar depășirea acestuia ar deschide calea către 56,50 USD, către limita inferioară a canalului. Atâta timp cât piața rămâne sub 65,20 USD, avantajul vânzătorilor domină, în timp ce doar o depășire a nivelului de 67,70 USD ar putea semnala o schimbare a tendinței către una ascendentă.

