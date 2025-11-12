Petrolul scade în urma raportului lunar al OPEC⛽📉

Organizația OPEC, care reunește cei mai mari producători de petrol pentru a controla prețurile, a publicat raportul său lunar, iar prețurile petrolului au scăzut cu peste 1% în urma publicării acestuia. Organizația indică continuarea mai multor tendințe privind producția și consumul de petrol la nivel mondial. Cererea de petrol continuă să crească, dar rata de creștere încetinește din ce în ce mai mult. Până la sfârșitul anului 2025, se preconizează că va ajunge la 105,1 milioane de barili de petrol pe zi, iar în 2026, se preconizează că va ajunge la o medie de 106,5 milioane de barili de petrol pe zi. Creșterea este vizibilă în primul rând în țările care nu fac parte din OCDE, în timp ce cererea de petrol în țările dezvoltate rămâne stabilă la 46 de milioane de barili. În ceea ce privește defalcarea produselor, gazul LPG este lider în creștere, urmat de benzină și așa-numitele distilate ușoare de petrol. Motorina înregistrează o creștere modestă, iar cererea de distilate grele este în scădere în termeni nominali. Pe piața futures, numărul pozițiilor long nete pe petrolul WTI continuă să scadă și rămâne la minime locale. O poziționare long netă mult mai mare poate fi observată pe petrolul Brent. Analizând prețurile diferitelor tipuri de petrol, cele mai mari pierderi sunt înregistrate de petrolul Zafario din Guineea și petrolul Ural din Rusia. OPEC este optimistă în ceea ce privește previziunile de dezvoltare economică la nivel mondial în 2026. Organizația se așteaptă la o creștere medie de 3,1%, India și China fiind lideri în ceea ce privește creșterea. OPEC prevede o îmbunătățire a situației economice în SUA, o situație stabilă în Europa și o încetinire suplimentară în Rusia. Cea mai importantă parte a raportului în contextul situației actuale a pieței este partea de aprovizionare cu petrol. OPEC indică o creștere semnificativă și stabilă a producției de petrol în țările non-OPEC. Liderul în clasament este SUA, cu o creștere medie a producției de 22,07 milioane de barili de petrol în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 300.000 de barili. Cu toate acestea, se preconizează o ușoară scădere a producției în Q4 2025. Creșteri semnificative sunt înregistrate și în America Latină, în special în Brazilia și Argentina. OIL.WTI (Interval H1) Sursa: xStation 5

