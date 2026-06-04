Petrolul se îndepărtează de maximele recente, dar este acest lucru suficient pentru a stimula piețele bursiere?

- Europa va urma exemplul Statelor Unite
- Este puțin probabil ca tendința legată de AI să se oprească pentru mult timp
- Petrolul rămâne sub 100 de dolari pe baril
- Acțiunile americane înregistrează o corecție mult așteptată, iar altele ar putea urma
- NFP în centrul atenției
- Geopolitica, economia și tranzacțiile legate de AI se întâlnesc
- Broadcom dezamăgește, veniturile fiind sub țintă
- Este o problemă amploarea redusă a pieței americane?
- Europa va urma exemplul Statelor Unite
- Este puțin probabil ca tendința legată de AI să se oprească pentru mult timp
- Petrolul rămâne sub 100 de dolari pe baril
- Acțiunile americane înregistrează o corecție mult așteptată, iar altele ar putea urma
- NFP în centrul atenției
- Geopolitica, economia și tranzacțiile legate de AI se întâlnesc
- Broadcom dezamăgește, veniturile fiind sub țintă
- Este o problemă amploarea redusă a pieței americane?
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S-a produs o schimbare de sentiment pe piețele bursiere; vânzarea masivă a acțiunilor americane de miercuri a afectat Asia, unde indicii bursieri, inclusiv Nikkei, au scăzut brusc. Softbank, investitorul japonez în tehnologie, a scăzut cu 10%. Cu toate acestea, vânzarea masivă ar putea fi de scurtă durată, pe fondul scăderii prețului petrolului. Brent a scăzut cu 0,6% în această dimineață, după ce s-a raportat că Israelul și Libanul au convenit asupra unui armistițiu, ceea ce dă speranțe că se poate găsi o soluție la conflictul cu Iranul.
Europa va urma exemplul SUA
Acest lucru a fost impulsionat și de evoluțiile din timpul nopții din SUA, Camera Reprezentanților încercând să-l împiedice pe Trump să continue războiul cu Iranul. Acest lucru necesită încă aprobarea Senatului, dar președintele a spus că s-ar putea găsi o soluție în acest weekend. Am mai auzit asta și înainte, întrebarea este acum dacă piața va lua de bune cuvintele lui Trump? Deocamdată, indicii bursieri din Europa indică o deschidere mai slabă, iar contractele futures din SUA sunt, de asemenea, ușor în scădere. În contextul actual, ne așteptăm ca acțiunile să urmeze exemplul SUA, așa că ar putea fi o dimineață liniștită în Europa.
Pe măsură ce ne îndreptăm spre a doua jumătate a acestei săptămâni, seria de maxime istorice înregistrate de piața bursieră americană a luat sfârșit. Indicii americani au înregistrat o scădere miercuri. S&P 500 a scăzut cu 0,7%, iar sectorul tehnologic a înregistrat o ușoară scădere de -0,3%. Au existat pierderi semnificative pentru „Magnificii 7”, cu scăderi înregistrate de companii precum Nvidia, Apple, Alphabet și Microsoft, pe măsură ce piața a absorbit impactul creșterii prețului petrolului și al majorării cu 4 puncte de bază a randamentului obligațiunilor de stat pe 10 ani.
Este puțin probabil ca tendința AI să fie afectată pe termen lung
Interesant este faptul că scăderile din sectorul tehnologic nu au fost generalizate. Printre cele mai performante acțiuni din SUA s-au numărat SanDisk, Qualcomm și AMD, care au crescut cu peste 4%. Marvell, despre care Jensen Huang a prezis că va atinge o valoare de piață de un trilion de dolari, a crescut cu încă 3% miercuri, aducând câștigurile săptămânale la 47%. Tranzacțiile din sectorul tehnologic s-au oprit, dar cele legate de AI continuă să crească, chiar la timp pentru IPO-ul SpaceX de săptămâna viitoare.
Petrolul rămâne sub 100 de dolari pe baril
Reaprinderea tensiunilor din Orientul Mijlociu a dominat sentimentul pieței, iar prețul petrolului a crescut la aproximativ 98 de dolari pe baril pentru țițeiul Brent. Președintele transmite din nou mesaje contradictorii cu privire la modul în care se va încheia războiul din Iran. Miercuri, el a sugerat într-un podcast că Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne închisă până la Ziua Muncii, ceea ce este mult mai mult decât se așteaptă piața. Cu toate acestea, el a mai spus că Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare, dar că își poate schimba părerea. Interesant este că perspectiva unui acord de pace amânat și a unei închideri prelungite a Strâmtorii Ormuz nu a împins petrolul peste 100 de dolari pe baril. Faptul că nu a depășit acest nivel este un semn că piața este dispusă să aibă răbdare, întrucât se așteaptă în continuare un acord.
Acțiunile americane au înregistrat o retragere mult așteptată, iar altele ar putea urma
Deși criza din Orientul Mijlociu a fost considerată principalul motiv pentru care acțiunile s-au vândut masiv miercuri, adevărul este că indicii bursieri americani sunt supra-cumpărați. Acordul iluzoriu dintre SUA și Iran ar putea fi folosit ca pretext pentru a justifica vânzările, dar ar putea fi și o modalitate de a elimina excesul de speculații de pe piață, după o creștere de 36% în sectorul tehnologic de la începutul anului.
NFP în centrul atenției
Datele privind locurile de muncă din SUA sunt acum în centrul atenției, iar acesta este unul dintre cele mai importante rapoarte din ultimele luni deoarece ar putea influența politica Fed sub noul președinte Kevin Warsh. Analiștii se așteaptă la o creștere de 90.000 a numărului de locuri de muncă, însă raportul ADP de miercuri, mai puternic decât se aștepta, sugerează că piața se poziționează deja pentru o surpriză pozitivă. Acest lucru ar explica creșterea randamentelor titlurilor de stat și scăderea încrederii în acțiuni de ieri, întrucât un raport puternic privind locurile de muncă ar putea împinge Fed mai aproape de a renunța la orientarea sa de relaxare monetară la ședința de la sfârșitul acestei luni.
Prima apariție publică a lui Warsh va fi conferința de presă de după ședința FOMC din 17 iunie. Warsh a declarat că nu crede în orientările prospective, așa că s-ar putea să aleagă să nu contribuie la actualizarea graficului punctual (Dot Plot). Raționamentul său în acest sens este solid. El consideră că Fed nu are un istoric bun în materie de previziuni și că acest lucru poate amenința credibilitatea Fed. Cu toate acestea, riscul este ca discursul său să fie vag, ceea ce ar crea confuzie pe piață, declanșând o volatilitate mai mare. Acesta este un aspect de urmărit în următoarele săptămâni. În rest, ne așteptăm ca Warsh să fie precaut și să nu provoace agitație. El a declarat deja personalului Fed că va respecta „cele mai bune tradiții ale Fed”, orice ar însemna asta.
Geopolitica, economia și comerțul cu AI se întâlnesc
În ansamblu, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul săptămânii, atenția se concentrează asupra modului în care geopolitica, economia și comerțul cu AI interacționează în următoarele 24 de ore. Poate ceva să perturbe cursa pentru semiconductori? Va trebui să fie ceva important.
Broadcom dezamăgește, veniturile ratând ținta
Va trebui să vedem dacă declanșatorul unei retrageri a acțiunilor americane din domeniul AI este reprezentat de rezultatele dezamăgitoare ale Broadcom. Prețul acțiunilor sale a scăzut cu 5% în premarket după ce a înregistrat venituri dezamăgitoare pentru ultimul trimestru; cu toate acestea, vânzările au crescut cu 48% față de anul trecut, iar previziunile privind veniturile pentru acest trimestru au depășit estimările analiștilor. Veniturile din AI s-au dublat pe an, iar în trimestrul curent sunt așteptate creșteri suplimentare. În cele din urmă, nu sunt multe motive de nemulțumire în acest raport de rezultate, dar după o creștere de 40% în acest an, acțiunile Broadcom erau cotate la un nivel de perfecțiune.
Este o problemă amploarea redusă a pieței americane?
Unul dintre cele mai mari riscuri pentru boom-ul pieței bursiere a AI este propriul său succes. Sectorul tehnologic american reprezintă acum 39% din întreaga capitalizare de piață a S&P 500, ceea ce este cel mai ridicat nivel din istorie și mai mult decât în timpul bulei dotcom din 2000. Amploarea redusă a acestei creșteri a pieței este un motiv de îngrijorare; dacă o singură companie din domeniul AI se prăbușește, atunci întreaga piață bursieră din SUA ar putea fi supusă presiunii. Cu toate acestea, există o acceptare din ce în ce mai mare a faptului că utilizarea AI va cunoaște un boom în următorii ani, iar acest lucru alimentează estimările de profit pentru companiile producătoare de semiconductori și alte companii din domeniul tehnologic.
Aceste profituri solide susțin acțiunile și sugerează că evaluările, deși ridicate, ar putea fi justificate. Câștigurile din sectorul tehnologic reprezintă 35% din venitul net al indicelui S&P 500, ceea ce reprezintă dublul ponderii din 2000.
Amploarea redusă a pieței este o problemă pentru investitori, dar merită menționat faptul că majoritatea ciclurilor de creștere se restrâng pe măsură ce avansează. În plus, 60% din companiile din S&P 500 se află peste media mobilă simplă (SMA) pe 200 de zile, ceea ce înseamnă că multe companii se tranzacționează bine, doar că o mână dintre ele se tranzacționează excepțional de bine, printre acestea numărându-se SanDisk, cu o creștere de 600% de la începutul anului, Micron, cu o creștere de 260%, și ARM, care a înregistrat o creștere de peste 200%.
Pe măsură ce ne apropiem de publicarea datelor privind locurile de muncă, atenția se va concentra asupra posibilității ca raliul bursier să continue în contextul actual al factorilor negativi, inclusiv un conflict prelungit în Orientul Mijlociu și o potențială înăsprire a politicii monetare globale.
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