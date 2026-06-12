Piața așteaptă listarea anului. Estimarea ofertei istorice pentru SpaceX include și o „primă Elon Musk”

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SpaceX urmează să se listeze la bursă, vineri, într-o sesiune care se anunță deosebit de interesantă, după o ofertă istorică de 75 de miliarde de dolari. Compania ar urma să utilizeze fondurile pentru constelația de sateliți, vehicule spațiale și infrastructură de AI. O tranșă de 20 de miliarde dolari ar urma să acopere un împrumut anterior, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România.

Valoarea estimată a conglomeratului include și platforma X (fostul Twitter) și divizia de AI care a semnat un acord cu Anthropic pentru a oferi putere de calcul de 1,25 miliarde de dolari pe lună. Important de menționat este că valoarea include o ”primă Elon Musk”, un plus de evaluare față de modelele tradiționale bazate pe proiecțiile de venituri uzuale.

Aceasta ar putea fi de până la 1,5 trilioane de dolari, în opinia noastră, în cazul unei prime sesiuni pozitive care să dea un plus de 20-25%. Cu toate acestea, trendul recent de utilizare a capacității excedentare în centrele sale de date AI ar putea însemna un motor de creștere pentru viitor. Compania va juca, în plus, un rol și mai important la nivel strategic pentru SUA.

Bursele, agitate după anunțul listării SpaceX

Anticiparea listării a avut reverberații în piețe. Concret, atracția gravitațională a vânzărilor s-a impus, după un avans pentru titlurile din tehnologie în ultimele trimestre rivalizând cu perioada bulei speculative de acum 26 de ani.

Unele sesiuni au adus episoade de vânzare agresivă: de exemplu, vinerea trecută, Nasdaq pierdea aproape 5%. Miercuri, după o deschidere pe plus, indicele a coborât cu peste 2% față de vârful ședinței. Atât investitori de retail cât și instituționali au căutat să genereze lichiditate pentru a participa în oferta publică.

În pregătirea cash-ului necesar au fost preferate titlurile care au adus randamente majore, precum cele din producția de cipuri de logică și memorie, conectivitate optică sau servere. Volatilitatea rezultată a însemnat spread-uri mai mari, costuri de tranzacționare mai ridicate, dar și beneficii pentru diviziile de trading ale băncilor și firme de brokeraj.

Acestea se adaugă comisioanelor de peste jumătate de miliard încasate de consorțiul care aranjează listarea, condus de Goldman Sachs și Morgan Stanley, și avându-i ca membri pe Bank of America, Citi și JPMorgan, subliniază Claudiu Cazacu.

Nasdaq a modificat regulile, câștigând probabil puncte în cursa cu NYSE pentru a deveni bursa pe care se derulează cea mai mare ofertă publică inițială de până acum. Într-o decizie controversată, Nasdaq a rescris regulamentul pentru a permite companiilor nou listate de anumite dimensiuni să intre rapid în componența indicilor, chiar dacă nu sunt încă profitabile sau nu au vechimea necesară anterior.

Listarea companiei lui Musk, dezbătută intens în mediul online

Tema e intens dezbătută în social media, inclusiv pe platformele Reddit și X (parte a SpaceX), și a fost asociată cu interpretări negative cu privire la ”forțarea” capitalului publicului investitor în vehicule pasive de tip ETF să cumpere o companie, până la urmă, riscantă, la nivelul de preț dat de entuziasmul inițial al listării. Polarizarea pronunțată între fani și ceilalți lasă puțină lume ”pe margine”, arată consultantul de strategie XTB România.

Oferta suprasubscrisă este un semn al interesului pieței. Potrivit unor informații preluate de Bloomberg, aproape 1.000 de investitori instituționali au lansat ordine pentru acțiunile cu simbolul SPCX. Segmentul de retail, căruia îi este alocat 20% - 25% din cele 75 de miliarde ale ofertei, ar fi depus solicitări de 100 de miliarde de dolari.

În total, suprasubscrierea ar fi de peste trei ori față de acțiunile oferite. Teoretic, pe baza experiențelor anterioare, interesul ar sugera o deschidere în creștere, peste nivelul de 135 dolari/acțiune al ofertei. Fluctuațiile din timpul sesiunii ar putea fi, de asemenea, ample.

Păreri polarizate în privința valorii SpaceX

Listarea e așteptată ”cu sufletul la gură” de ecosistemul fondurilor de risc (venture capital) din SUA, care resimte nevoia de lichidități după o lungă ”secetă” de 4 ani. Founders Fund al lui Thiel ar urma să vadă valoarea deținerii de aproximativ 3% ajungând la peste 50 de miliarde de dolari la prețul din ofertă, posibil, depășind această valoare inițial, în timp ce Sequoia Capital ar deține 1,5% și Valor Equity Partners 4%.

După expirarea restricțiilor, vânzările unor participații ar putea aduce capital nou, ”hrănind” ecosistemul startup-urilor din SUA, mai arată Claudiu Cazacu.

Două viziuni diferite asupra valorii companiei descriu nivelul de polarizare: de o parte figura de autoritate în domeniul evaluărilor de la NYU (Universitatea din New York), Aswath Damodaran, care deși recunoaște modelul ieșit din comun și îndrăzneala companiei, o vede la 1,3 trilioane de dolari, mai optimist chiar decât Morningstar care plasează valoarea sa la 780 de miliarde de dolari.

De cealaltă parte, o investitoare care a beneficiat de pe urma aprecierii acțiunilor Tesla de la listare, energizată de aprecierea acestora de peste 100 de ori din 2010 până astăzi, nu doar că a pus bani deoparte pentru a participa în oferta Spacex, dar a cerut și împrumuturi de la familie și prieteni în acest scop. Totuși, nu a primit, însă, răspuns afirmativ. Între cei doi poli de exuberanță și rezervă, piețele vor desena, pe o perioadă de timp mai lung, un traseu care se anunță memorabil, punctează specialistul XTB România.