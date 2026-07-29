Piața cafelei sub presiunea schimbărilor climatice și a stocurilor epuizate: paradoxul recoltelor record din Brazilia

Deși cafeaua s-a depreciat de la începutul acestui an, observând evoluția din ultimele săptămâni și din ultimele zile, se remarcă o dinamică ascendentă foarte intensă. În ultimele zile, cererea a câștigat avânt, iar prețurile cafelei înregistrează cele mai mari creșteri din ultimii ani.Contractele futures pe Arabica au avansat cu aproape 10% în doar două sesiuni. La prima vedere, această situație pare contradictorie, având în vedere previziunile optimiste privind o recoltă record în Brazilia. Cu toate acestea, pentru a înțelege de ce prețurile cresc în ciuda așteptărilor privind o producție istorică, este necesar să analizăm piața din perspectiva a ceea ce se întâmplă astăzi, și nu a ceea ce s-ar putea întâmpla peste câteva luni.

Ce se întâmplă cu recoltele record din Brazilia?

Previziunile Departamentului Agriculturii al Statelor Unite (USDA), care indică o recoltă de peste 70 de milioane de saci în Brazilia, sunt încă valabile. Cu toate acestea, factorii fundamentali pe termen lung sunt o chestie, iar disponibilitatea fizică a produsului la un moment dat este cu totul altceva. Principalul factor responsabil pentru actuala revenire a prețurilor este clima, care întârzie considerabil recoltele și ar putea indica faptul că estimările inițiale au fost prea optimiste. Deși USDA menține o prognoză apropiată de 70 de milioane de saci, alte instituții, inclusiv CONAB din Brazilia, prezintă proiecții semnificativ mai mici.

În Minas Gerais, principala regiune producătoare de cafea Arabica din Brazilia, au căzut peste 32 de milimetri de precipitații într-o singură săptămână, echivalentul a aproximativ 2.700% din media istorică pentru această perioadă. Aceste precipitații îngreunează nu numai recoltarea, ci și uscarea și transportul boabelor. În consecință, deși pe hârtie oferta potențială este foarte mare, o mare parte din acea cafea nu a ajuns încă pe piață. În plus, diverși analiști subliniază că, deși cantitatea de cafea ar putea fi suficientă, producătorii se vor confrunta cu probleme legate de calitatea boabelor. Deși Brazilia este cel mai mare producător mondial și cafeaua sa poate fi livrată la B Bursa ICEB , o recoltă de calitate inferioară ar putea împiedica creșterea stocurilor certificate, chiar dacă producția totală atinge niveluri record.

Prăbușirea stocurilor: stocurile se apropie de cele mai scăzute niveluri din anii 1990

Întârzierile în livrările din Brazilia survin în cel mai nepotrivit moment, când depozitele Bursei ICE se află la niveluri extrem de scăzute. Stocurile certificate de cafea Arabica, monitorizate de ICE, continuă să scadă rapid și au înregistrat recent cea mai mare scădere zilnică a anului, cu o reducere de 5,9%. Pe parcursul a 25 de sesiuni consecutive, stocurile s-au redus cu un total de 26%.

Datele istorice arată că rezervele se apropie de niveluri critice de minim care nu au mai fost observate de la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000, situându-se în prezent sub 300.000 de saci.

La aceasta se adaugă tensiunile din Marea Roșie, care prelungesc durata transportului maritim, cresc costurile logistice și obligă companiile să mențină stocuri mai mari în tranzit, întârziind și mai mult livrările către piețele de consum.

Prețul cafelei Arabica alături de stocurile ICE (axă inversată)

Stocurile monitorizate de ICE au scăzut la cele mai scăzute niveluri de la sfârșitul anului 2023 și începutul anului 2024, care, la rândul lor, reprezintă cele mai scăzute niveluri înregistrate din anii ’90. Toate acestea se întâmplă în ciuda previziunilor privind o recoltă record în Brazilia. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Este acesta începutul unei tendințe ascendente permanente?

Actualul avans puternic se datorează în mare măsură unui episod de panică legat de oferta pe termen scurt. Cu toate acestea, din cauza incertitudinii climatice, nu poate fi exclus un scenariu în care prețurile să atingă din nou noi maxime istorice. Fenomenul intens El Niño provoacă de obicei ploi excesive în America de Sud și secete în Asia de Sud-Est, ceea ce ar putea favoriza parțial recoltele din Brazilia, dar, în același timp, ar putea îngreuna logistica și afecta producția asiatică. Chiar și așa, piața continuă să considere că oferta nu va fi o problemă permanentă. Această percepție se reflectă în structura pieței contractelor futures.

Diferența de preț dintre contractele din septembrie și din decembrie s-a lărgit până la un nivel record de peste 24 de cenți pe livră, reflectând un scenariu marcat de backwardation. Prăjitorii și cumpărătorii sunt dispuși să plătească o primă substanțială pentru a primi cafeaua imediat, din cauza temerii că stocurile se vor epuiza rapid. Pe de altă parte, contractele corespunzătoare anilor următori sunt cotate la prețuri considerabil mai mici.

Curba la termen a cafelei Arabica în prezent (linia neagră) și acum șase luni (linia portocalie)

Curba la termen continuă să indice că principala problemă se concentrează asupra ofertei pe termen scurt, în timp ce piața se așteaptă la o producție mai mare de cafea în anii următori. Sursă: Bloomberg Finance LP

Rezumat și concluzii

În prezent, piața cafea reflectă o puternică îngrijorare cu privire la oferta disponibilă pe termen scurt, într-un comportament similar celui observat recent pe piața cacao. Cu toate acestea, dacă producția continuă să crească și acest lucru duce la refacerea stocurilor, este posibil ca prețurile să întâmpine dificultăți în a atinge din nou maxime istorice. În teorie, odată ce întreaga recoltă braziliană va fi strânsă și va începe să ajungă la consumatorii din întreaga lume, acest efect ar trebui să se reflecte în prețuri în perioada de toamnă. Dacă, pe de altă parte, prețurile nu încep să se corecteze față de nivelurile actuale, acest lucru ar putea indica faptul că situația fizică a pieței continuă să fie foarte tensionată și că așteptările privind o producție record au fost excesiv de optimiste.

Analiza tehnică a cafelei (Interval D1)

Prețurile cafelei au crescut brusc de la începutul acestei săptămâni și testează în prezent zona corespunzătoare scăderii de 50% din întreaga ultimă scădere majoră. Zona cuprinsă între 350 și 360 de cenți pe livră va fi decisivă. Dacă prețul reușește să depășească în mod durabil această zonă, s-ar putea deschide calea către o revenire la 400 de cenți pe livră și chiar către o nouă încercare de a atinge maxime istorice. Dimpotrivă, dacă se confirmă în cele din urmă că producția Braziliei va fi într-adevăr una record, prețul ar putea reveni rapid la zona de 300 de cenți pe livră, mult mai devreme decât ceea ce se reflectă în prezent în curba forward, care prognozează atingerea acestui nivel abia în martie 2028.