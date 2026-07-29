Preview al ședinței FOMC

Se preconizează că Rezerva Federală va menține rata dobânzii neschimbată atunci când își va anunța decizia mai târziu, miercuri. Deși este probabilă menținerea ratei dobânzii la 3,5–3,75%, creșterea prețurilor la petrol înseamnă că piețele futures au luat în calcul o probabilitate tot mai mare de majorare a ratei dobânzii în cadrul acestei ședințe. Instrumentul FedWatch al CME indică o probabilitate de 30% ca rata dobânzii să fie majorată în cadrul ședinței de diseară.

Întrebarea este: va surprinde noul președinte, Kevin Warsh, piețele financiare cu o majorare „surpriză”? Piața contractelor futures pe rata fondurilor federale consideră că există o probabilitate rezonabilă ca Fed să recurgă la o majorare preventivă a ratei dobânzii pentru a contracara din timp potențialele riscuri legate de inflație. Dar are dreptate piața să creadă acest lucru?

Dacă Fed decide într-adevăr să majoreze ratele în această seară, atunci această decizie nu s-ar baza pe datele actuale privind piața muncii sau inflația, ci ar fi motivată de gestionarea riscurilor, în cazul în care situația s-ar schimba în viitor. Datele economice actuale de care dispune Fed nu sugerează că economia SUA se supraîncălzește. Cifra NFP din iunie a înregistrat o încetinire substanțială, ajungând la 57.000, iar cifra din mai a fost, de asemenea, revizuită în scădere, la 129.000. Rata șomajului s-a menținut constantă la 4,2%, dar s-a înregistrat o scădere bruscă a ratei de participare la forța de muncă, care a scăzut de la 61,8% la 61,5%.

Perspectivele privind inflația s-au moderat, de asemenea, în ultimele săptămâni. Inflația globală a scăzut cu 0,4% față de luna precedentă în iunie, iar rata anuală a fost de 3,5%. IPC de bază a rămas neschimbat pe o bază lunară, dar rata anuală a IPC de bază s-a moderat de la 2,9% la 2,6%. Există, de asemenea, semne că inflația s-ar putea modera și mai mult în lunile următoare:

Repercusiunea majorărilor tarifare a fost mai redusă decât se aștepta și ar trebui să dispară din indicele IPC în a doua jumătate a acestui an.

Inflația din sectorul locuințelor s-a moderat, de asemenea, brusc, ceea ce reprezintă un semn că inflația super de bază revine sub control.

Scăderea prețurilor la energie ar putea genera forțe dezinflaționiste mai puternice asupra ratei IPC în a doua jumătate a acestui an.

Există încă unele preocupări legate de presiunile asupra prețurilor, de exemplu, costurile în creștere ale inteligenței artificiale și ale investițiilor în afaceri, precum și tensiunile actuale din Orientul Mijlociu, care provoacă volatilitate în prețul petrolului. Cu toate acestea, considerăm că o majorare preventivă a ratei dobânzii în această etapă ar fi prematură, întrucât Fed nu poate controla riscurile geopolitice care declanșează creșteri ale prețurilor la energie.

Problemele legate de încetarea orientării prospective

Guvernatorul Warsh a vorbit despre diversitatea opiniilor din cadrul Fed, iar noi ne așteptăm ca acestea să fie evidente în seara aceasta. Dacă Fed menține rata dobânzii neschimbată, așa cum ne așteptăm, atunci, în mod tradițional, piața s-ar fi așteptat la un fel de calendar pentru a înțelege cât timp este dispusă Fed să tolereze creșterile prețurilor la energie sau când dezinflația va fi suficientă pentru a permite reduceri ale ratei dobânzii. Problema este că guvernatorul Warsh nu este un susținător al orientării prospective și nu credem că va prezenta un calendar pentru schimbarea politicii monetare în cadrul conferinței de presă de diseară. Acest lucru sporește riscul de confuzie în rândul investitorilor în urma deciziei de diseară, ceea ce reprezintă unul dintre principalele riscuri ale renunțării la orientarea prospectivă.

Impactul asupra pieței

În absența orientării prospective, impactul deciziei de diseară asupra piețelor financiare este binar. Considerăm că piețele supraestimează șansele unei majorări imediate a ratei dobânzii și, prin urmare, orice decizie de menținere a ratei la nivelul actual, chiar dacă există opinii disidente de orientare „hawkish”, ar putea fi percepută ca fiind de orientare „dovish”. Acest lucru ar putea exercita o presiune descendentă asupra randamentelor titlurilor de stat și asupra dolarului. Indicele USD a crescut cu 3% de la începutul anului și se află la cel mai înalt nivel din ultimul an; considerăm că perechea GBPUSD ar putea beneficia dacă Fed va menține rata dobânzii neschimbată în această seară.

Dolarul a menținut o poziție defensivă fermă față de lira sterlină în ultimele 6 luni, iar perechea GBPUSD a scăzut de la un maxim de peste 1,38 USD, tranzacționându-se în prezent în jurul valorii de 1,33 USD. În ultimele săptămâni, lira sterlină a fost presată de cererea de activ de refugiu pentru dolar, pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu. Perechea GBPUSD a fost, de asemenea, afectată negativ de așteptările divergente privind traiectoria politicii băncilor centrale. În perioada premergătoare ședinței Fed, piața contractelor futures pe rata dobânzii de referință a Fed preconizează o probabilitate de 33% pentru o majorare a ratei dobânzii; cu toate acestea, există doar o probabilitate de 2% ca Banca Angliei (BOE) să majoreze rata dobânzii în această săptămână. Această diferență a temperat cererea pentru perechea GBPUSD.

Cu toate acestea, dacă Fed menține ratele dobânzilor neschimbate în această seară, așa cum ne așteptăm, atunci lira sterlină ar putea să-și revină. Rezistența cheie pe termen scurt se situează la 1,3428 USD, media mobilă simplă (SMA) pe 200 de zile; o depășire a acestui nivel ar semnala o schimbare de direcție în sens ascendent pentru această pereche. O creștere pe termen mai lung ar putea testa nivelul de 1,3475 USD, care reprezintă retragerea Fibonacci de 61,8% de la maximul din mai până la minimul din iunie.

În ansamblu, ședința FOMC reprezintă un eveniment major pentru piețele financiare. Cu toate acestea, acum că guvernatorul Warsh a renunțat la orientările prospective, ne așteptăm ca reacția principală să vină din partea deciziei privind rata dobânzii. Nu ne așteptăm la un impact semnificativ asupra prețurilor activelor din partea conferinței sale de presă, întrucât se preconizează că Warsh va oferi puține informații despre traiectoria viitoare a politicii monetare a Fed.