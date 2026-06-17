Piața crede povestea revenirii Intel. Se întoarce compania cu adevărat în frunte?

Cu doar câteva trimestre în urmă, Intel era, pentru mulți investitori, un simbol al problemelor cu care se confrunta sectorul american al semiconductorilor. Compania pierdea cotă de piață, rămânea în urma concurenței din punct de vedere tehnologic, iar planul său ambițios de a-și construi o afacere de producție consuma miliarde de dolari. Astăzi, situația este complet diferită. Fiecare informație suplimentară despre progresele tehnologice este percepută de piață ca o dovadă că marea revenire a Intel prinde într-adevăr contur.

Cel mai recent impuls pentru investitori a fost informația privind intrarea procesului tehnologic 18A-P în faza de producție pilot. Pentru un observator obișnuit al pieței, acest lucru poate părea doar o altă știre tehnică, dar pentru industria semiconductorilor reprezintă un pas extrem de important. Aceasta înseamnă că tehnologia a atins un nivel de maturitate care permite începerea primei producții înainte de implementarea comercială pe scară largă. Cu alte cuvinte, Intel se apropie de momentul în care va putea oferi cele mai avansate procese de fabricație clienților externi.

Totuși, importanța acestei informații depășește cu mult tehnologia în sine. De câțiva ani, compania încearcă să construiască o afacere care să concureze în viitor cu TSMC, liderul pieței. Serviciile de producție de cipuri pentru alte companii sunt menite să devină unul dintre pilonii reconstrucției Intel. Trecerea procesului 18A-P la următoarea etapă de dezvoltare este un semnal pentru potențialii clienți că compania respectă calendarul stabilit și este capabilă să atingă mai multe etape importante, așa cum a fost anunțat anterior.

În plus, se așteaptă ca noul proces tehnologic să aducă o îmbunătățire semnificativă a eficienței. Conform datelor Intel, cipurile 18A-P pot oferi performanțe mai ridicate la același consum de energie sau pot reduce semnificativ consumul de energie, menținând în același timp aceeași putere de calcul. În contextul dezvoltării rapide a inteligenței artificiale și a centrelor de date, acești parametri sunt de o importanță deosebită pentru potențialii clienți.

Cu toate acestea, piața pare să privească această poveste dintr-o perspectivă mult mai largă. Investitorii de astăzi nu cumpără doar un nou proces tehnologic. Mai presus de toate, ei cumpără o poveste despre reconstrucția fostei puteri. Din ce în ce mai mult, se poate avea impresia că Intel nu mai este percepută ca o companie care luptă pentru supraviețuire, ci a început să fie tratată ca un candidat la recâștigarea poziției de lider al industriei.

Este interesant faptul că problemele financiare ale companiei nu au dispărut deloc. Segmentul responsabil de producția de cipuri pentru clienți externi continuă să genereze pierderi uriașe, iar întreaga transformare rămâne extrem de costisitoare. Intel continuă să cheltuiască miliarde de dolari pentru dezvoltarea de noi fabrici, tehnologii și infrastructură. Rentabilitatea activității de producție de cipuri rămâne mai degrabă o promisiune pentru viitor decât o realitate a prezentului.

De aceea, reacția actuală a pieței se bazează în mare măsură pe așteptări. Investitorii presupun că, întrucât Intel respectă termenele și înregistrează progrese tehnologice, mai devreme sau mai târziu vor apărea și contracte importante, o îmbunătățire a marjei și o creștere a profitului. Mai ales că boom-ul asociat cu inteligența artificială creează o cerere uriașă de capacități moderne de producție, iar lumea caută din ce în ce mai mult o alternativă la dominația producătorilor asiatici.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că drumul spre succes este deja trasat. Intel trebuie încă să demonstreze că poate produce noi cipuri la scară largă, să mențină o producție de înaltă calitate și să concureze cu succes cu rivalii care și-au construit avantajul de-a lungul anilor. Progresul tehnologic este o condiție prealabilă pentru succes, dar nu garantează încă o îmbunătățire a performanței financiare.

Așadar, se poate spune că piața de astăzi apreciază mai presus de toate viitorul, nu prezentul. Informațiile despre 18A-P reprezintă un pas important înainte și o altă dovadă că strategia de reconstrucție a Intel începe să dea roade. În același timp, există încă multe întrebări cu privire la rentabilitatea întregului proiect. Deocamdată, însă, investitorii par dispuși să închidă ochii la acestea, crezând că compania, după ani de probleme, revine în sfârșit în joc pentru miza cea mai mare.