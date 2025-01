Piețele sunt afectate de un NFP puternic📉

US500 scade cu 1,6%, ├«n timp ce randamentele titlurilor de trezorerie cresc la aproape 5% Ac╚Ťiunile americane au sc─âzut semnificativ ast─âzi, indicele US 500 (S&P 500) pierz├ónd 1,6%, ├«n condi╚Ťiile ├«n care raportul privind locurile de munc─â din decembrie, mai puternic dec├ót se a╚Ötepta, a for╚Ťat investitorii s─â ├«╚Öi recalibreze a╚Ötept─ârile privind reducerile ratelor Rezervei Federale ├«n 2024. Reac╚Ťia pie╚Ťei a ╚Öters c├ó╚Ötigurile ├«nregistrate de indice la ├«nceputul anului 2025, ├«n timp ce randamentele Trezoreriei au crescut, rata dob├ónzii pe 30 de ani ating├ónd pentru scurt timp 5%. Principalele repere: ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil S&P 500 scade cu 1,6%, apropiindu-se de suportul tehnic cheie de la media mobil─â de 100 de zile

Randamentele Trezoreriei pe 30 de ani depășesc pentru scurt timp pragul de 5%

Traderii de swap-uri își diminuează așteptările privind reducerea ratei din 2024 la 30 de puncte de bază

Sectorul tehnologiei informa╚Ťiei conduce sc─âderile, cu un declin de 2,54% Reac╚Ťia pie╚Ťei Raportul solid privind locurile de munc─â din decembrie, care a indicat 256.000 de noi salaria╚Ťi ╚Öi sc─âderea ╚Öomajului la 4,1%, a declan╚Öat o v├ónzare pe pia╚Ťa larg─â. Sectorul energetic a r─âmas singurul punct luminos, ├«n timp ce toate celelalte sectoare au sc─âzut, cu cele mai abrupte pierderi de 2,54% ╚Öi, respectiv, 2,31% ├«n sectorul tehnologiei ╚Öi cel financiar. Turbulen╚Ťe pe pia╚Ťa obliga╚Ťiunilor Pia╚Ťa titlurilor de trezorerie a cunoscut o volatilitate semnificativ─â, deoarece datele privind locurile de munc─â au intensificat v├ónzarea global─â a obliga╚Ťiunilor. Randamentul pe 30 de ani a dep─â╚Öit 5% ├«nainte de a se retrage, ├«n timp ce randamentul pe 10 ani ╚Öi-a continuat tendin╚Ťa ascendent─â. Adep╚Ťii obliga╚Ťiunilor ├«╚Öi pun acum speran╚Ťele ├«n rezultatele CPI de s─âpt─âm├óna viitoare pentru a pune cap─ât crizei. Pia╚Ťa swap-urilor a am├ónat a╚Ötept─ârile privind prima reducere a ratei Fed din iulie p├ón─â ├«n octombrie, de╚Öi anali╚Ötii observ─â c─â accentul pus de Fed pe m─âsuri alternative de infla╚Ťie ar putea permite ├«n continuare o relaxare a politicii, doar cu ├«nt├órziere. Curba randamentelor trezoreriei SUA. Surs─â: Bloomberg Mi╚Öc─âri notabile ale ac╚Ťiunilor Delta Air Lines (DAL.US) a crescut cu 9,8% dup─â ce a prognozat cel mai puternic an financiar de p├ón─â acum, preconiz├ónd o cre╚Ötere a veniturilor ├«n Q1 de 7-9%. Ac╚Ťiunile companiilor de asigur─âri au sc─âzut din cauza ├«ngrijor─ârilor legate de incendiile din California, Mercury General ├«nregistr├ónd o sc─âdere de 20%. Nvidia (NVDA.US) a pierdut 3% pe fondul opozi╚Ťiei fa╚Ť─â de noile restric╚Ťii la exportul de cipuri, ├«n timp ce Walgreens (WBA.US) a crescut cu 22% dup─â ce a dep─â╚Öit a╚Ötept─ârile pentru primul trimestru cu v├ónz─âri de 39,46 miliarde de dolari. Perspectivele prudente ale Wall Street Principalii anali╚Öti ├«╚Öi reevalueaz─â calendarul de reducere a ratelor, Ellen Zentner de la Morgan Stanley observ├ónd c─â nici m─âcar datele privind infla╚Ťia de s─âpt─âm├óna viitoare nu ar putea fi suficiente pentru a determina Fed s─â ia m─âsuri pe termen scurt. Lindsay Rosner de la Goldman Sachs Asset Management a subliniat c─â reducerile ratelor din ianuarie nu mai sunt de actualitate, aten╚Ťia fiind ├«ndreptat─â c─âtre reuniunea din martie. Reduceri sugerate ale ratelor ├«n SUA. Sursa: Bloomberg: Bloomberg US500 (interval zilnic) Indicele US500 se apropie de un nivel critic de suport la media mobil─â de 100 de zile situat─â la 5861, care se aliniaz─â cu banda Bollinger inferioar─â ╚Öi cu nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%. RSI are o tendin╚Ť─â de sc─âdere, reflect├ónd o sl─âbire a impulsului, ├«n timp ce MACD se extinde ├«n sens descendent, semnal├ónd o cre╚Ötere a presiunii de sc─âdere. O ├«nc─âlcare a acestui nivel ar putea accelera mi╚Öcarea descendent─â, ├«n timp ce o revenire ar putea oferi o u╚Öurare temporar─â cump─âr─âtorilor. Sursa: xStation 5

