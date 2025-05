Platina crește cu 5%, pe măsură ce bijutierii din China renunță la aur 💍

Contractele futures la platină depășesc pragul psihologic de 1.000 de dolari, urcând cu aproape 5% după cea mai recentă publicare a datelor chineze privind importurile de platină. Cererea crescută a fost determinată de sectorul bijuteriilor, deoarece artizanii caută o alternativă mai ieftină și mai puțin volatilă la aur. Deși China a fost cel mai mare consumator de platină la nivel mondial, datele de astăzi au reușit să genereze un semnal crescător, indiferent de cererea deja ridicată din țară. În aprilie, importurile de platină în China au crescut la 11,5 tone metrice ( cel mai ridicat nivel din ultimul an), reflectând dezvoltarea rapidă a adoptării platinei în diverse industrii. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În piața Shuibei din Shenzhen - un important centru de bijuterii - numărul comercianților cu amănuntul de platină s-a triplat în decurs de o lună, deoarece bijutierii trec de la aur la platină datorită schimbării preferințelor clienților și a dinamicii prețurilor. Metalul este, de asemenea, esențial pentru producția de convertoare catalitice (în special pentru motoarele diesel), echipamente de laborator și electronice. Sentimentul optimist este susținut și de un nou raport al World Platinum Investment Council, care evidențiază un dezechilibru în creștere între cerere și ofertă pe piața platinei. Conform previziunilor, se așteaptă ca 2025 să marcheze al treilea an consecutiv de deficit, cu un deficit care se apropie de 1 milion de uncii. Spre deosebire de aur (graficul albastru), platina s-a tranzacționat într-un interval destul de stabil (890-1090 USD) în ultimul an, revenind în mod constant la media sa mobilă exponențială de 100 de zile (violet închis). Sursă: xStation5

