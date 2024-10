Platina își extinde câștigurile cu 1,2% pe fondul celui mai ridicat deficit din ultimul deceniu 📈

Platina (PLATINUM) se tranzacționează astăzi în creștere cu peste 1,2% și se apropie de pragul de 1.000 de dolari pe uncie, după ce World Platinum Investment Council (WPIC) a făcut recent noi previziuni pentru piața platinei, citând date de la firma de cercetare Metals Focus. Aceste previziuni arată că deficitul pieței pentru metal este în creștere și este probabil să fie de două ori mai mare decât cel estimat anterior, ajungând la 1 milion de uncii, cel mai mare deficit din ultimul deceniu. Un astfel de scenariu ar marca al doilea an consecutiv de deficit al pieței. În 2023, deficitul a fost de 731.000 de uncii. De data aceasta, estimările sunt determinate de o previziune a cererii mai mare cu până la 530.000 de uncii decât se preconiza. Piața speculează că cererea puternică s-ar putea datora interesului crescut pentru investițiile în metale prețioase, în China câștigând popularitate barele mici de investiții. Publicul poate vedea metalele ca pe o potențială acoperire pentru economii în cazul unei situații economice dificile.

Conform previziunilor WPIC, ETF-urile vor înregistra intrări nete semnificative în acest an, mai degrabă decât ieșiri nete, așa cum se preconiza anterior. În plus, cererea industrială (cu excepția sectorului auto, care a fost revizuit ușor în scădere) se va dovedi, de asemenea, mai puternică.

Mai mult, analizând mai în profunzime raportul, oferta revizuită în scădere din sectorul reciclării a compensat oferta mai mare așteptată din sectorul minier. În prezent, platina se tranzacționează încă în jurul valorii de 1.000 de dolari pe uncie. Prin urmare, reducerea de preț față de aur se apropie de 1 560 de dolari. Biroul de analiză a mărfurilor al Commerzbank din Germania a indicat că fundamentele pieței platinei sugerează încă un potențial semnificativ de creștere de la nivelurile actuale. PLATINĂ (interval H1, zilnic) Prețul platinei se tranzacționează în creștere cu aproape 1,2% astăzi și s-a apropiat de pragul de 1.000 de dolari pe uncie, câștigând aproape 10% pe parcursul mai multor sesiuni. Sentimentul din jurul metalului este îmbunătățit și de creșterea prețurilor la aur și argint. Cu toate acestea, dacă ne uităm la amploarea impulsurilor anterioare ale prețurilor (pătrate verzi), o potențială corecție de la nivelurile actuale nu ar trebui să fie surprinzătoare - dar cu fundamentele mai puternice ale pieței, aceasta s-ar putea să nu se dovedească a fi profundă. Media exponențială de 50 de perioade (linia portocalie) este aproape de a forma o așa-numită „cruce de aur” cu media exponențială de 200 de perioade

