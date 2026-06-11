📆Poate creșterea dobânzii să susțină EUR?

O majorare a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază de către Banca Centrală Europeană în cadrul ședinței de astăzi este practic o concluzie previzibilă și pe deplin anticipată de piață. Atenția investitorilor se îndreaptă către ceea ce se va întâmpla în lunile următoare. Cu toate acestea, ar fi necesară o comunicare foarte puternică și concretă pentru a stimula creșterea euro. Chiar și în contextul în care se estimează că majorările din Zona Euro vor fi mai puternice decât cele din SUA, perechea EURUSD rămâne sub presiune. La ce merită să fim atenți înainte de decizia de astăzi? Dominanța taberei hawkish: Indicatorul privind comunicarea bancherilor europeni (indicele EBCspeak, o măsură proprie a sentimentului băncilor centrale de la Bloomberg Economics) a atins cel mai înalt nivel din ultimii aproximativ doi ani și jumătate. Reprezentanții BCE, precum Schnabel și Kazimir, au clarificat că o înăsprire suplimentară a politicii monetare este inevitabilă. Merită subliniat faptul că BCE se teme de o revenire la situația din 2022, motiv pentru care va decide acum asupra unei mișcări preventive, mai timpurii

Presiunea inflației de bază: Fracțiunea hawkish din cadrul BCE este puternic susținută de valoarea inflației de bază din mai, care a accelerat la 2,5% YoY (de la 2,2% în aprilie).

Noi proiecții: Piața se așteaptă ca proiecțiile actualizate ale BCE să se bazeze în continuare pe două majorări ale ratei dobânzii în acest an. Scenariul principal presupune o măsură în iunie și alta în septembrie, deși presiunea crescândă asupra prețurilor ar putea determina o parte din Consiliul guvernatorilor să insiste pentru o dată în iulie. O indicație clară privind luna iulie ar putea duce la o nouă încercare de redresare a EURUSD

Stagnarea economică în fundal: Previziunile privind PIB-ul pentru Zona Euro vor fi probabil revizuite în jos. Datele pentru primul trimestru al anului 2026 au adus o surpriză negativă. În loc de creșterea așteptată de 0,1%, PIB-ul s-a contractat cu 0,2% . În plus, indicatorii PMI arată o deteriorare clară a situației economice. De ce o BCE cu o politică monetară restrictivă s-ar putea să nu ajute euro? În prezent, cursul de schimb EURUSD oscilează în intervalul 1,1530 - 1,1550. EURUSD ar putea reacționa cu o creștere dacă Christine Lagarde transmite un mesaj puternic și clar că o altă majorare ar putea avea loc în iulie, dacă situația de pe piața energiei nu se îmbunătățește. Merită subliniat faptul că o majorare a ratei dobânzii s-ar putea să nu îmbunătățească situația din Zona Euro, întrucât inflația în acest moment este legată în primul rând de prețurile energiei și nu de o economie supraîncălzită. În același timp, o singură majorare nu ar trebui să scufunde complet economia europeană, deși cel mai probabil nu o va ajuta. Analizând în prezent perechea EURUSD, putem observa că aceasta este bine evaluată în raport cu diferența de randament pe doi ani, deși, în același timp, corelația din ultimele câteva luni, și în special din ultimele câteva, a scăzut în mod clar. Un impact semnificativ mai mare asupra cotațiilor EURUSD este legat de evoluția prețurilor la energie. EURUSD se menține încă la un nivel relativ ridicat datorită faptului că prețurile gazului TTF nu au crescut la niveluri de trei cifre. Nivelul de 50 EUR/MWh este ridicat dacă ne uităm la ultimii 2-3 ani, dar, în același timp, mult mai scăzut decât în situația catastrofală din 2022. Corelația dintre EURUSD și TTF pe termen scurt este destul de puternică. În prezent, se pare că rata de schimb EURUSD ar putea fi oarecum subevaluată în raport cu nivelul prețului gazului, dar, în același timp, gazul este relativ scump din perspectiva ultimelor câteva luni. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Niveluri tehnice cheie Dacă comunicatul BCE de astăzi nu va conține declarații absolut revoluționare și extrem de agresive (de exemplu, un anunț ferm privind o serie de majorări agresive în iulie și septembrie), perechea EURUSD va rămâne probabil într-o tendință laterală sau va înregistra o scădere. Suport cheie: 1,1500 . În această zonă se acumulează opțiuni puternice care expiră (doar până luni, acolo se înregistrează un total de aproximativ 8,5 miliarde de euro), care acționează asupra cursului de schimb ca un magnet puternic. Depășirea acestui nivel deschide calea către minimele din martie, la 1,1411 .

Rezistență cheie: Pentru ca euro să-și recâștige un impuls real de creștere, cursul ar trebui să închidă deasupra mediei mobile de 25 de zile (55-DMA), care în prezent converge cu rezistența la nivelul de 1,16, fapt confirmat suplimentar de retragerea de 61,8 Creșterea în sine și orice sugestii potențiale privind o altă creștere în acest an nu sunt suficiente. O declarație privind o majorare în iulie și o indicație privind o serie de majorări ar putea schimba situația pentru EURUSD. De aceea, cel mai important eveniment din perspectiva calendarului de astăzi va fi declarația Christinei Lagarde și publicarea previziunilor macroeconomice.

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