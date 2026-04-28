📉Prețul aurului scade cu 1,5%, pe fondul presiunilor exercitate de creșterea prețului petrolului asupra metalelor prețioase

O creștere de aproape 3% a contractelor futures pe petrol astăzi exercită presiune asupra prețurilor metalelor prețioase și susține continuarea operațiunilor de marcare a profiturilor după recenta revenire a pieței metalelor. Randamentele titlurilor de stat americane cresc astăzi cu mai mult de 2 puncte de bază atât pentru obligațiunile pe 10 ani, cât și pentru cele pe 5 ani. Indicele dolarului american a înregistrat o evoluție „puternică”, revenind de la 98 la 98,55 în ultimele câteva ore.

Graficele AUR, ARGINT, PETROL (interval H1)

Aurul a înregistrat o scădere de la aproape 4.900 USD la 4.600 USD pe uncie și se pare că, dacă această tendință continuă, nu pot fi excluse niveluri de aproximativ 4.300–4.400 USD pe uncie.

Sursa: xStation5

Prețul argintului a scăzut cu 12% față de maximele locale și se situează în prezent în jurul valorii de 73 de dolari pe uncie – cu aproximativ 40% sub nivelul de 120 de dolari pe uncie înregistrat la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie.

Sursa: xStation5

Prețul petrolului a scăzut de la aproximativ 112 dolari la circa 103,7 dolari pe baril, după o revenire puternică de la aproximativ 83 de dolari pe baril. Nivelul Fibonacci de 71,8% pare să acționeze acum ca o rezistență semnificativă.

Sursa: xStation5