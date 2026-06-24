Prețul aurului scade, iar cel al argintului atinge cel mai scăzut nivel din decembrie 2025 📉 Deutsche Bank își revizuiește în jos previziunile privind aurul

Aurul a scăzut astăzi cu aproape 0,7%, tranzacționându-se sub 4.100 de dolari pe uncie, pe fondul revizuirii semnificative de către Deutsche Bank a perspectivelor privind piața metalelor prețioase. Banca a redus prognoza privind prețul mediu al aurului pentru al treilea trimestru al anului 2026 la 4.300 de dolari pe uncie și pentru al patrulea trimestru al anului 2026 la 4.800 de dolari pe uncie, ceea ce reprezintă reduceri de peste 22%, respectiv 17%. Încă din luna aprilie, Deutsche Bank estimase că aurul ar putea crește spre 6.000 de dolari pe uncie, invocând deficitele bugetare, tendințele de dedolarizare și expunerea redusă a băncilor centrale din piețele emergente față de titlurile de stat americane.

Schimbarea perspectivelor este determinată în mare măsură de o reevaluare mai agresivă a așteptărilor privind politica Rezervei Federale și de datele economice solide din SUA. Deutsche Bank susține că reevaluarea așteptărilor privind politica Fed și reziliența economiei SUA au devenit principalele obstacole pentru aur. Scenariul său de bază presupune că Fed va menține ratele neschimbate până la sfârșitul anului 2026, dar banca avertizează că trei până la patru majorări suplimentare ale ratei ar putea determina scăderea prețului aurului până la 3.800 de dolari pe uncie.

De ce scad prețurile aurului și argintului?

Goldman Sachs și-a redus prognoza privind prețul aurului la sfârșitul anului cu 500 de dolari, până la 4.900 de dolari pe uncie, și nu mai anticipează reduceri ale ratei dobânzii de către Fed în 2026.

Bank of America s-a distanțat de ținta sa anterioară de 6.000 de dolari, argumentând că inflația persistentă ar putea impune o politică monetară mai restrictivă.

Ieșirile de capital din ETF-urile garantate cu aur sugerează că cererea investitorilor este semnificativ mai slabă decât în timpul piețelor de creștere anterioare.

Reducerile prețurilor aurului din China față de cele de la Comex indică faptul că importurile chineze nu vor oferi, probabil, un sprijin semnificativ pieței.

Băncile centrale rămân cel mai puternic pilon al cererii și se așteaptă ca acestea să continue să susțină piața pe termen lung.

Aurul a scăzut cu peste 22% de la izbucnirea conflictului dintre SUA și Iran la sfârșitul lunii februarie, în ciuda faptului că, în mod tradițional, beneficiază de pe urma riscului geopolitic crescut.

Argintul a înregistrat o evoluție și mai slabă, pierzând aproximativ o treime din valoarea sa de la sfârșitul lunii februarie și scăzând cu peste 5% în ultima sesiune.

Contractele futures pe aur au încheiat ziua de marți în scădere cu aproximativ 1,3%, la un nivel apropiat de 4.149 dolari pe uncie, în timp ce prețurile spot s-au apropiat pentru scurt timp de 4.090 dolari.

Întărirea dolarului american continuă să afecteze negativ metalele prețioase, indicele dolarului înregistrând o creștere de aproximativ 0,8% de la ultima ședință a Fed.

Piețele așteaptă raportul privind inflația PCE – Graficul AURULUI (D1)

Următorul test major pentru aur va fi viitorul raport privind inflația PCE din SUA. O valoare mai mare decât cea așteptată ar putea consolida discursul „hawkish” al Fed și ar oferi un sprijin suplimentar atât dolarului, cât și randamentelor titlurilor de stat. Pentru aur, acest lucru ar reprezenta un context mai dificil, întrucât metalul nu generează venituri și concurează direct cu active generatoare de randament din ce în ce mai atractive.

Contextul macroeconomic actual sugerează că factorul geopolitic, în sine, nu mai este suficient pentru a impulsiona creșterea prețurilor metalelor prețioase. Atâta timp cât economia SUA rămâne rezilientă, dolarul se menține puternic, iar Rezerva Federală își păstrează o poziție restrictivă, aurul și argintul ar putea avea dificultăți în a-și recâștiga impulsul ascendent anterior.

Analizând graficul, aurul testează în prezent minimele locale în intervalul de 4.000–4.100 dolari pe uncie, în timp ce indicatorul RSI zilnic a scăzut la puțin sub 34, apropiindu-se de zona de supravânzare. Ședințele recente au fost, de asemenea, caracterizate de un volum predominant de vânzări.

Sursă: xStation5

Argintul a depășit deja minimul local din 23 martie și a scăzut pentru scurt timp la cel mai slab nivel de la jumătatea lunii decembrie 2025.

Sursă: xStation5