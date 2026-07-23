Prețul grâului atinge cel mai înalt nivel din mai 2024 🚜 Riscurile legate de exporturile din regiunea Mării Negre alimentează creșterea prețurilor

Contractele futures pe grâu de la CBOT au depășit pragul de 700 de cenți pe bushel pentru prima dată în ultimele luni, pe măsură ce investitorii iau din ce în ce mai mult în calcul riscurile crescânde legate de aprovizionarea globală cu cereale. Creșterea prețurilor este determinată de perturbările tot mai grave ale exporturilor din regiunea Mării Negre, de perspectivele dezamăgitoare privind recolta de grâu de primăvară din SUA și de așteptările privind reducerea ofertei globale, în urma rapoartelor recente ale USDA. Aspecte cheie Contractele futures pe grâu de la CBOT au depășit 700 de cenți pe bushel , prelungind creșterea din luna iulie pe fondul intensificării îngrijorărilor privind aprovizionarea globală cu grâu.

Se pare că Rusia a suspendat transporturile nocturne de cereale din portul Novorossiysk în urma atacurilor cu drone ucrainene, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la exporturile din unul dintre cele mai mari terminale de cereale din lume.

USDA și-a redus recent estimarea privind suprafața cultivată cu grâu în SUA la cel mai scăzut nivel din 1970, în timp ce estimările privind randamentul grâului de primăvară din SUA se deteriorează, de asemenea. Perturbările exporturilor din regiunea Mării Negre sporesc îngrijorările privind aprovizionarea globală cu grâu Cea mai recentă etapă a creșterii prețurilor a fost declanșată de reînnoirea tensiunilor din regiunea Mării Negre. Conform rapoartelor de piață, Rusia a suspendat temporar exporturile nocturne de cereale din portul Novorossiysk după o serie de atacuri cu drone ucrainene. Investitorii se tem că noi perturbări ar putea afecta fluxurile de export din partea celui mai mare exportator mondial de grâu. Îngrijorarea depășește granițele unui singur port. Rusia și Ucraina reprezintă împreună aproximativ o treime din exporturile mondiale de grâu, ceea ce înseamnă că orice intensificare a perturbărilor logistice crește imediat prima de risc încorporată în prețurile globale ale cerealelor. Costurile de asigurare pentru transportul maritim prin această regiune au crescut, de asemenea, în timp ce analiștii continuă să monitorizeze dacă Rusia va fi forțată să redirecționeze mai multe exporturi de cereale pe calea ferată sau pe rute alternative, ceea ce ar duce la creșterea costurilor de transport. Rapoartele USDA și previziunile mai slabe privind recolta din SUA consolidează scenariul optimist Preocupările legate de aprovizionare nu se limitează la Marea Neagră. Departamentul Agriculturii al SUA a surprins piețele la sfârșitul lunii iunie prin revizuirea în jos a suprafeței cultivate cu grâu în SUA la 42,74 milioane de acri, cu aproximativ 6% mai puțin decât anul trecut și cel mai scăzut nivel din 1970. Raportul WASDE din iulie a consolidat și mai mult așteptările privind reducerea ofertei din SUA, prin scăderea estimărilor privind producția și stocurile finale. În același timp, turul anual al culturilor din Dakota de Nord a raportat randamente medii ale grâului de primăvară de 45,9 busheli pe acru, cu aproape patru busheli sub nivelul de anul trecut. Deoarece Dakota de Nord este cel mai mare producător american de grâu de primăvară cu conținut ridicat de proteine, randamentele mai slabe ar putea reduce oferta de grâu de calitate superioară în a doua jumătate a acestui an. Căldura din Europa exercită o presiune suplimentară asupra producției globale de grâu Condițiile meteorologice contribuie, de asemenea, la această creștere a prețurilor. Europa de Vest s-a confruntat cu o perioadă prelungită de căldură în timpul etapei critice de umplere a boabelor, ceea ce a dus la scăderea atât a randamentelor, cât și a calității recoltelor. Ministerul Agriculturii din Franța estimează că producția de grâu moale a țării pentru 2026 va ajunge la aproximativ 32 de milioane de tone, cu aproximativ 4% mai puțin decât anul trecut și sub media pe cinci ani. Creșterea prețurilor în Franța și România, unde grâul destinat exportului s-a scumpit cu aproximativ 16-19 dolari pe tonă în ultima săptămână, ilustrează și mai clar condițiile de reducere a ofertei la nivelul întregii Europe. Analiză tehnică: contractele futures pe grâu depășesc pragul de 700 de cenți pe bushel Contractele futures pe grâu de la CBOT au depășit pragul psihologic important de 700 de cenți pe bushel, continuând recuperarea începută la începutul lunii iulie. Piața a înregistrat o creștere de aproape 10% în această lună, grâul devenind astfel una dintre materiile prime agricole cu cea mai bună performanță în luna iulie. Următorul factor catalizator va fi probabil raportul săptămânal al USDA privind vânzările la export. Estimările Reuters sugerează că vânzările la export de grâu din SUA s-ar putea situa între 200.000 și 550.000 de tone. Cererea puternică la export, combinată cu perturbările continue din regiunea Mării Negre și riscurile de producție legate de condițiile meteorologice, ar putea oferi un sprijin suplimentar prețurilor la grâu în săptămânile următoare. Sursă: xStation5

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