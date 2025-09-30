Prețul pentru cacao scade cu 3,5% până la cel mai redus nivel din octombrie 2024, pe fondul diminuării îngrijorărilor legate de aprovizionare📉

Contractele futures pe cacao pe ICE (COCOA) au scăzut astăzi cu aproape 3,5%, pe fondul concentrării piețelor asupra sezonului 2025/2026, în așteptarea unei îmbunătățiri semnificative a aprovizionării. Începutul sezonului de recoltare în Coasta de Fildeș, programat pentru 1 octombrie (cel mai mare producător mondial de cacao), a adus perspectiva unei noi aprovizionări pe piață. În consecință, prețurile la cacao au scăzut cu peste 50% față de maximul istoric. Acum, piețele așteaptă datele privind măcinarea din piețele cheie de cacao, programate pentru săptămâna viitoare. Dacă datele vor fi mai mici decât se aștepta, ceea ce este un scenariu probabil, ne putem aștepta la confirmarea modelului tehnic Head & Shoulders și la creșterea presiunii de vânzare asupra contractelor futures pe cacao, pe fondul schimbării atenției speculatorilor și participanților la piață de la oferta redusă la cererea scăzută și la o îmbunătățire semnificativă a producției de cacao în anul viitor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5 Perspectivele pieței cacao (CoT – 23 septembrie 2025) Comerciali (producători/comercianți/procesatori/utilizatori) Poziție puternică pe partea short : aproximativ 50,4 mii contracte short față de 27,1 mii contracte long .

Aceasta este o poziție clasică de acoperire – producătorii și procesatorii se protejează împotriva riscului de creșteri suplimentare ale prețurilor prin vânzarea de contracte futures.

Creșterea pozițiilor comerciale short sugerează că partea de ofertă a pieței se așteaptă la prețuri ridicate și se protejează activ. Fonduri gestionate (fonduri speculative) În mod clar pe partea long : 16,9 mii long față de 10,1 mii short .

Acest lucru indică faptul că, capitalul speculativ pariază în continuare pe prețuri mai mari ale cacao, în ciuda vânzărilor comerciale short masive.

În ultima săptămână, fondurile speculative au adăugat aproximativ +1,5 mii de noi contracte short , sugerând o prudență crescândă. Concluzii din poziționare Se observă o ciocnire clasică de roluri: producătorii rămân defensivi (short) , în timp ce fondurile mențin avantajul pe partea long .

O astfel de configurație înseamnă adesea că piața rămâne sub presiunea ofertei, dar banii speculativi susțin în continuare creșterea.

Cu comercianții care își măresc pozițiile short și fondurile care adaugă cu prudență poziții short, piața ar putea intra într-o fază de consolidare , cu un anumit risc de realizare a profiturilor după câștigurile recente. Comercialii se protejează puternic împotriva prețurilor ridicate, în timp ce fondurile gestionate continuă să parieze pe o creștere suplimentară, deși cu o prudență puțin mai mare decât înainte. Acest lucru indică o presiune potențial mai mare asupra poziționării fondurilor gestionate (speculatori mari), dacă datele ar semnala o încetinire a cererii de procesare a ciocolatei și a altor produse legate de cacao. Sursa:CFTC

