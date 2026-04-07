Prețul pentru cacao scade cu 7% pe fondul aprecierii dolarului american și al scăderii cererii 📉

Contractele futures pe cacao de la ICE (COCOA) înregistrează astăzi o scădere de aproape 7%, revenind la niveluri nemaiîntâlnite de la începutul lunii martie, sub pragul de 3.000. În prezent, această marfă se tranzacționează la aproximativ 3.000 de dolari pe tonă, ceea ce reprezintă un nivel de peste 3,5 ori mai mic decât cel de acum un an și de aproximativ patru ori mai mic decât maximul atins în decembrie 2024. Principalul factor care a determinat această scădere îl reprezintă recoltele mai bune decât se aștepta din Africa de Vest, regiunea cheie producătoare de cacao. Îmbunătățirea condițiilor de aprovizionare i-a obligat pe analiști să revizuiască previziunile anterioare privind deficitul pentru sezonul 2025/26, exercitând o presiune suplimentară asupra prețurilor, în special asupra contractelor futures.

Prețurile sunt, de asemenea, afectate de scăderea cererii din partea producătorilor de alimente. În perioada în care prețurile au atins niveluri record, multe companii au redus conținutul de cacao din produsele lor și au ajustat rețetele pentru a reduce costurile. Efectele acestor schimbări sunt încă vizibile astăzi.

În ciuda scăderii prețurilor materiilor prime, prețurile ciocolatei din magazine nu au scăzut încă. Acest lucru se datorează în mare parte contractelor pe termen lung semnate la niveluri de preț mult mai ridicate, precum și reticenței producătorilor de a reveni rapid la rețetele anterioare, ceea ce ar implica costuri suplimentare.

Ca urmare, piața se află într-o fază tipică de transmitere întârziată a prețurilor, în care scăderea prețurilor materiilor prime nu se traduce imediat în prețuri mai mici pentru produsele finale. Pe termen scurt, este, așadar, puțin probabilă o scădere semnificativă a prețurilor ciocolatei pentru consumatori.

Condițiile meteorologice din Coasta de Fildeș rămân mai puțin favorabile pentru perioada de mijloc a sezonului de recoltare pentru cacao. În majoritatea regiunilor de cultivare, săptămâna trecută nu s-au înregistrat precipitații, iar fermierii semnalează o nevoie crescută de umiditate pentru a susține dezvoltarea culturii de mijloc, care se desfășoară în perioada martie-august.

Deși țara a intrat oficial în sezonul ploios, precipitațiile rămân sub așteptările pieței. În practică, acest lucru creează riscul unei dezvoltări mai lente a păstăilor în lunile cheie din mai până în august, în ciuda prezenței multor păstăi de dimensiuni variate pe copaci.

Cele mai mari deficite de precipitații au fost raportate în mai multe regiuni cheie de producție, inclusiv Soubre, Agboville, Divo, Abengourou, Daloa, Bongouanou și Yamoussoukro. În unele dintre aceste zone, totalul precipitațiilor a fost semnificativ sub media pe cinci ani, crescând presiunea asupra condițiilor plantațiilor.

Fermierii subliniază, de asemenea, deteriorarea umidității solului, în special în părțile centrale și vest-centrale ale țării. Acesta este un semnal relevant pentru piață, deoarece Coasta de Fildeș rămâne cel mai mare producător mondial de cacao, iar problemele meteorologice locale se pot traduce rapid în așteptările privind oferta globală.

Recoltele rămân modeste pentru moment, dar fermierii se așteaptă la o îmbunătățire începând cu luna mai. Scenariul de bază presupune o ofertă mai mare în următoarele săptămâni, deși acest lucru va depinde în mare măsură de revenirea unor precipitații mai regulate. Alături de cerere, condițiile meteorologice ar putea deveni din nou un factor cheie pentru prețurile la cacao. Dacă deficitul de precipitații persistă, acesta ar putea limita potențialul de redresare a producției de la mijlocul sezonului și ar putea crește sensibilitatea prețurilor la riscurile legate de ofertă. Pe de altă parte, cererea de cacao rămâne slabă, în timp ce presiunile inflaționiste din economia globală ar putea crește și mai mult sensibilitatea gospodăriilor la prețuri, făcând din distrugerea cererii o forță de risc majoră pentru tendința viitoare a prețurilor, chiar și în ciuda riscului meteorologic. COCOA (H1 chart) Sursa: xStation5

