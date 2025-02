Prețul porumbului suferă cea mai mare depreciere din ultimele 4 luni din cauza creșterii însămânțărilor în SUA și a îmbunătățirii vremii în America de Sud📉

Contractele futures pe porumb (CORN) la CBOT scad astăzi cu aproape 1%, extinzând vânzările speculative după recenta rulare a contractelor. Declinul vine după luni de câștiguri record, în timpul cărora contractele futures la porumb au atins niveluri văzute din august 2023. Scăderea prețurilor porumbului influențează, de asemenea, poziționarea contractelor pentru grâu (WHEAT) și soia (SOYBEAN). Impulsul porumbului se diminuează Prețurile favorabile determină piețele să își majoreze previziunile privind suprafața plantată în SUA în acest sezon, ceea ce ar putea crește oferta. CoBank estimează că plantațiile de porumb din SUA ar putea fi cu până la 4% mai mari, ajungând la peste 94,5 milioane de acri de teren.

Slăbirea dolarului și scăderea stocurilor din SUA au alimentat anterior creșterea prețurilor, dar piața este acum îngrijorată de faptul că amenințarea reînnoită a lui Trump privind tarifele vamale pentru Mexic și Canada ar putea consolida dolarul. În plus, previziunile de ploi abundente în Argentina și Brazilia contribuie la tendința descendentă a contractelor futures la porumb, pe fondul atenuării temerilor legate de însămânțare

Datele CBOT arată că fondurile mari au fost vânzătoare nete de porumb atât vineri, cât și în timpul sesiunii de ieri din Chicago. Potrivit datelor CoT, speculatorii mari dețin în continuare o poziție netă long semnificativă în contractele futures pe porumb CBOT.

Vineri, USDA își va publica previziunile privind recolta de grâu în cadrul Forumului privind perspectivele agricole. O potențială revizuire în creștere a estimărilor privind oferta ar putea crea presiune asupra porumbului.

Urmând declinul porumbului, grâul înregistrează, de asemenea, pierderi, în ciuda previziunilor agențiilor de stat rusești care indică faptul că vremea nefavorabilă din regiunile sudice este puțin probabil să aibă un impact negativ semnificativ asupra ofertei.

Între timp, AgRural și-a redus ușor previziunile privind recolta de soia în Brazilia la 168,2 milioane de tone metrice, față de 171 de milioane prevăzute anterior. Cu toate acestea, se preconizează că recolta viitoare va fi cea mai mare din istorie. CORN (interval zilnic) Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."