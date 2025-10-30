Preview Apple: Asia va afecta rezultatele financiare?

După încheierea sesiunii de joi în Statele Unite, Apple va publica rezultatele financiare. Ca unul dintre liderii incontestabili ai industriei, Apple pare a fi un simbol nemuritor al ceea ce ar trebui să fie o companie de tehnologie. Cu toate acestea, de câteva trimestre, „Apple” pare să nu mai atragă investitorii așa cum o făcea odinioară. Acest lucru se datorează fenomenelor globale nefavorabile cu care compania s-a confruntat recent. Rezultatele viitoare vor fi monitorizate îndeaproape de investitori, cu accent special pe previziunile pentru sfârșitul anului și pentru anul viitor.
Din punct de vedere financiar, situația companiei este bună, dar investitorii se așteaptă la ceva mai mult pentru a justifica un raport P/E de aproape 40.
Piața se așteaptă la:
- EPS la nivelul de 1,76
- 101 miliarde de dolari în venituri
- 26 miliarde de dolari în profit net
Cu toate acestea, aceste valori sunt secundare în contextul actual al pieței. Acest lucru este demonstrat de rezultatele din ultimele două trimestre, în care compania a depășit așteptările în ceea ce privește veniturile și EPS, dar prețul a scăzut cu câteva procente ca răspuns.
În primul rând, compania va trebui să raporteze performanțele noului său produs emblematic, iPhone 17. Se așteaptă ca veniturile generate doar de iPhone să fie de aproximativ 50 de miliarde de dolari, iar piața se așteaptă la o creștere a vânzărilor, atât în termeni de valoare, cât și de volum, în intervalul 7-12%. Așteptările sunt ridicate, astfel încât dezamăgirea în segmentul cheie poate exercita presiune asupra prețului companiei. Unii analiști subliniază că timpul de așteptare pentru noile produse Apple este aproape de zero, ceea ce unii analiști asociază cu vânzări limitate, dar poate rezulta și din faptul că firma remediază problemele din lanțurile de aprovizionare.
Se așteaptă o creștere și în segmentul serviciilor, care a devenit extrem de important pentru companie și acționari în ultimii ani. Se preconizează că veniturile din servicii vor fi de aproximativ 26 de miliarde de dolari, dar marja lor este mult mai mare decât cea a „hardware-ului”, depășind 70%. Rezolvarea disputelor legale cu Google și Epic Games și creșterea prețului „Apple TV” oferă investitorilor motive să se aștepte la o creștere de două cifre în acest sector.
Potențial cea mai mare și cu siguranță cea mai dificilă amenințare de evaluat pentru Apple este riscul de piață, care include China și India. Relocarea strategică a producției în Asia a permis companiei să obțină marje fabuloase timp de mulți ani, dar astăzi răspândirea geografică a devenit o povară pentru companie.
China reprezintă o duzină de procente din veniturile totale ale Apple, dar este o piață din ce în ce mai dificil de menținut. Compania are probleme cu concurența din partea producătorilor locali, reglementările locale împiedică funcționarea multor servicii Apple, iar impactul tarifelor și al războiului comercial dintre China și SUA se estimează că va costa compania peste un miliard de dolari. O altă amenințare a apărut din India. SUA își extinde domeniul de aplicare al războiului comercial și asupra acestei țări, ceea ce reprezintă o amenințare uriașă pentru marja companiei, care, cu costuri mari, și-a mutat o mare parte din producție acolo pentru a-și diversifica riscul chinezesc.
Investitorii se vor aștepta în primul rând de la Apple:
- Îndeplinirea așteptărilor lor în ceea ce privește creșterea vânzărilor de iPhone și servicii.
- O strategie care să permită companiei să-și remedieze punctele slabe pe piața asiatică. De o importanță deosebită va fi lansarea „Apple Intelligence” pe piața chineză înainte de sfârșitul anului.
- La fel de importantă va fi estimarea impactului potențial al tarifelor și a ciclicității pieței iPhone.
- O problemă secundară, dar totuși importantă, ar putea fi proiectele Apple privind ochelarii AR și VR. Încercările anterioare de a cuceri această piață s-au soldat cu eșec. Piața se va aștepta la o strategie de monetizare și extindere a acestui segment sau la încetarea inițiativelor neprofitabile din segmentul „Wearables”.
AAPL.US (Interval D1)
Sursa: xStation 5
