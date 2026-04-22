Previziuni Intel: Mai există potențial de creștere?

Valoarea de piață a producătorului de semiconductori se află în prezent la cel mai înalt nivel de la bula dot-com, situându-se la doar câțiva dolari sub maximul istoric. Față de minimul din 2024, acțiunea a înregistrat o creștere de peste 250%; în acest an a urcat cu aproape 70%, cea mai mare parte a acestei creșteri având loc doar în ultimele trei săptămâni. INTL.US (Interval D1) Ultima creștere poate fi descrisă doar ca hiperbolică: peste 70% în mai puțin de o lună, în ciuda faptului că nu au existat schimbări fundamentale ale modelului de afaceri sau ale mediului de afaceri mai larg. Creșterea s-a oprit doar în jurul nivelului psihologic de ~70 USD. Intel a atins evaluări la acest nivel doar de două ori în istoria sa – în timpul bulei dot-com și în timpul pandemiei. Ar putea acțiunea să semnaleze din nou o fază târzie a unei bule speculative? Sursa: xStation 5 Este justificată această creștere și amploarea ei? Așteptările pieței pentru rezultatele din primul trimestru al anului 2026 par relativ conservatoare în comparație cu comportamentul acțiunii: Venituri: peste 13,3 miliarde USD

EBITDA: ~3,25 miliarde USD

EBIT: ~420 milioane USD

EPS ajustat: în jur de 0 Merită menționat faptul că aceste cifre implică o scădere de la an la an. Dacă este așa, ce ar putea determina sentimentul pieței și câștigurile exagerate? Domeniile cheie pe care investitorii le urmăresc în acest moment sunt segmentul Centrelor de date/AI și inițiativa „Intel Foundry”. Deși Centrele de date și AI reprezintă doar aproximativ 30% din veniturile companiei, acestea generează cea mai mare parte, dacă nu chiar tot, venitul net. Cea mai mare parte a veniturilor Intel provine în continuare de la servere și PC-uri, dar marja de profit a acestui segment este în prezent de aproximativ 2%. Intel Foundry, între timp, este încă pe pierdere. Intel Foundry este o inițiativă amplă menită să ofere servicii de „ambalare” a cipurilor – unul dintre principalele blocaje din industria semiconductorilor și un pilon al ambițiilor de creștere pe termen lung ale Intel. Cuvântul cheie aici este „pe termen lung”. Chiar dacă Intel Foundry generează venituri de peste 4 miliarde USD, aceasta înregistrează efectiv pierderi de peste 2 miliarde USD și, din cauza constrângerilor tehnice, este puțin probabil ca această situație să se schimbe în următoarele 4–6 trimestre. Având în vedere acest lucru, singura modalitate prin care recentul raliu al Intel ar putea fi justificat este dacă vom observa: Marje (chiar) mai mari în segmentul centrelor de date/AI

Creșterea previziunilor

Anunțarea unui nou contract important, încă nepublicat În caz contrar, este dificil să se justifice evaluările actuale pentru o companie cu doar câteva șanse rămase, o listă lungă de probleme și o rentabilitate aproape de zero în raport cu amploarea sa.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."