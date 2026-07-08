Prezența lui Trump la Ankara nu indică o escaladare totală. Petrolul își limitează creșterile, iar Nasdaq contracarează pierderile

Declarații cheie privind discursul lui Trump la summitul NATO de la Ankara Sfârșitul abordării diplomatice față de Iran: Trump a anunțat că acordul temporar cu Teheranul a încetat să mai existe. El a anunțat noi atacuri (infrastructura energetică și Insula Kharg sunt vizate) pentru a „duce treaba la bun sfârșit”. Nu va trimite trupe terestre, dar nu va înceta să hărțuiască navele comerciale.

Dinamica producției la scară de război: El a considerat actualul summit NATO un succes, anunțând că SUA ar putea să-și quadrupleze imediat producția de muniție, iar Lockheed Martin va crea un centru de servicii de amploare în Europa.

Stabilirea condițiilor: Israelul trebuie să se retragă din sudul Libanului, Siria trebuie să ajute la ținerea sub control a Hezbollahului, iar UE (începând cu Spania) a primit un avertisment cu privire la un posibil embargo comercial.

Petrolul ca instrument: Trump susține că în prezent există un exces de ofertă pe piață și că, în cele din urmă, prețurile vor scădea semnificativ. SUA urmează să asigure rutele astfel încât transportul materiei prime să fie „liber, ușor și rapid”. Pe de altă parte, el nu exclude o presiune ascendentă pe termen scurt. Ce urmează pentru petrol? Piața petrolului are acum rețeta perfectă pentru o nouă cursă nebună, pe măsură ce discursul lui Trump se ciocnește cu realitatea brutală. Pe de o parte, se pare că vom asista la o revenire a presiunii ascendente pe termen scurt. Trump escaladează conflictul, iar Iranul amenință deja cu un blocaj total al Strâmtorii Hormuz (prin care trece 1/5 din petrolul mondial). Ca să înrăutățească lucrurile, americanii nu au prea mult spațiu de manevră, întrucât rezervele lor strategice (SPR) ating în prezent un nivel minim istoric și sunt cele mai scăzute din 1984. Dacă adăugăm la aceasta interdicția Rusiei privind exporturile de motorină, avem o rețetă de piață pentru o revenire la prețuri mai ridicate, deși, în același timp, așa cum indică istoria, ar fi trebuit să depășim de mult vârfurile rezultate din conflict.

Deși stocurile comerciale au înregistrat o ușoară creștere, rezervele strategice au scăzut drastic, ajungând la un nivel sub 320 de milioane de barili. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Așa cum arată istoria în 1990 și 2022, creșterile au loc chiar și la 4 luni de la începutul escaladării, dar amplitudinea variațiilor scade în mod evident. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Pe de altă parte, pe termen lung, Trump dorește să inunde piața cu petrol. SUA produc și exportă combustibili la niveluri record. Președintele mizează pe faptul că supraproducția americană va determina, în cele din urmă, scăderea prețurilor. Dacă Trump decide efectiv să lanseze un atac și să impună un blocaj naval, iar Iranul închide din nou Strâmtoarea Hormuz, ne vom confrunta cu o revenire a prețurilor la intervalul de 90-100 USD pe baril. Cu toate acestea, dacă renunță la atacurile de astăzi și alți politicieni anunță o revenire la negocieri, prețul unui baril de Brent ar putea reveni rapid la aproximativ 75 USD. În plus, observăm o revenire a indicelui US100. Presa relatează că, China urmează să permită companiilor mai mici să achiziționeze cipuri H200 de la Nvidia.



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