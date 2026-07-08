Procesul-verbal al FOMC: Tonul „hawkish” a fost confirmat. Cu toate acestea, EURUSD revine

Concluzii cheie din procesul-verbal al ședinței FOMC din iunie: Decizia privind rata dobânzii: Toți oficialii Fed au susținut decizia din iunie de a menține ratele dobânzilor neschimbate.

Riscul revenirii la majorări: Aproape toți membrii comitetului au menționat că, dacă inflația ridicată persistă, ar fi probabil justificată o „înăsprire suplimentară a politicii monetare”.

Noi factori pro-inflaționiști: Majoritatea participanților au indicat scenarii în care inflația rămâne ridicată din cauza cererii legate de dezvoltarea inteligenței artificiale (Ai), conflictul din Orientul Mijlociu și tarifele. Din acest motiv, membrii Fed au decis să majoreze previziunile privind inflația pentru anii 2026 și 2027 față de nivelul din martie.

Așteptările inflaționiste: Majoritatea factorilor de decizie consideră că există un risc ridicat ca inflația prelungită să afecteze negativ așteptările inflaționiste ale consumatorilor (denumită „dezancorarea” acestora).

Schimbarea orientării (eliminarea „tendinței de relaxare”): Majoritatea membrilor s-au pronunțat în favoarea eliminării din declarația anterioară a formulărilor care sugerau o tendință către relaxarea monetară (reduceri ale ratelor dobânzilor).

Noua comunicare: O mare majoritate consideră că scurtarea comunicatului FOMC prezintă avantaje. S-a convenit ca ACEST comunicat să transmită în mod direct angajamentul față de așa-numitul mandat dual, cu accent special pe restabilirea stabilității prețurilor.

Situația economiei: Personalul Fed a redus ușor previziunile privind creșterea PIB-ului față de luna aprilie; cu toate acestea, factorii de decizie estimează că piața muncii va rămâne stabilă pe termen scurt. Este tonul procesului-verbal și al ședinței din iunie în sine într-adevăr „hawkish”? Da, se poate afirma că tonul procesului-verbal al discuțiilor este clar „hawkish”, dar nu avem o declarație clară că o majorare a ratei dobânzii este necesară chiar în acest moment, ceea ce ar fi putut calma ușor piața. De asemenea, merită reținut faptul că ședința Fed a avut loc într-un context în care sentimentul general era foarte favorabil unei majorări, iar noul șef al Fed, Kevin Warsh, și-a moderat ușor poziția în timpul recentului simpozion economic de la Sintra. Cu toate acestea, renunțarea la formulările care sugerau reduceri iminente („tendință de relaxare”) și dorința de a scurta comunicatul pentru a se concentra pe „stabilitatea prețurilor” reprezintă un semnal clar: Fed renunță la promisiunile privind reducerile de rate și își înăsprește poziția. Banca centrală dorește să pună capăt speculațiilor pieței cu privire la relaxarea monetară. Deși recent au apărut așteptări că Fed ar putea reveni la anticiparea unor reduceri, având în vedere scăderea prețurilor petrolului, ultimul proces-verbal nu lasă loc de iluzii. Cum percep membrii inflația? Membrii FOMC percep inflația actuală ca fiind extrem de persistentă și determinată de factori cu care nu s-au mai confruntat până acum. Cea mai mare surpriză în acest sens este identificarea deschisă a dezvoltării inteligenței artificiale (Ai) ca factor pro-inflaționist (deși, în ceea ce privește piața muncii, acest factor ar putea fi privit cu totul altfel). Cererea de cipuri, centre de date și energie electrică, combinată cu războiul din Orientul Mijlociu și războaiele tarifare, creează o nouă presiune asupra prețurilor. Previziunile privind inflația pentru anii următori au fost revizuite în sens ascendent, arătând că Fed se pregătește pentru o luptă lungă și dificilă, temându-se totodată că societatea se va obișnui cu prețurile ridicate (dezancorarea așteptărilor). Există teama unei reveniri la majorări de rate? Cu siguranță da, iar aceasta este cea mai importantă concluzie pentru piețe. Deși asistăm acum la o revenire a perechii EURUSD, procesul-verbal confirmă că atitudinea „hawkish” nu este vizibilă doar la Warsh. Declarația deschisă conform căreia „aproape toți” factorii de decizie sunt pregătiți pentru o înăsprire a politicii monetare (adică majorări de rate) în cazul în care inflația nu scade, schimbă complet narațiunea pieței. „Procesul-verbal” arată că Fed nu numai că a renunțat complet la poziția sa “dovish”, dar, având în vedere riscurile suplimentare de creștere a inflației, anticiparea unei majorări a ratei dobânzii în septembrie s-ar putea să nu fie atât de exagerată. Combinația dintre o creștere mai lentă a PIB-ului și o piață a muncii încă foarte stabilă oferă Rezervei Federale un sentiment de siguranță: economia nu se prăbușește încă, așa că nu există o nevoie urgentă de a o salva prin reduceri. Astfel, Fed se poate concentra 100% pe combaterea inflației, chiar dacă acest lucru ar însemna o nouă majorare a ratelor dobânzilor. Cu toate acestea, merită subliniat faptul că o astfel de declarație nu a fost făcută și, din cauza orientărilor prospective reduse, probabil nu va fi făcută, lăsând piața să ghicească ce să aștepte de la viitoarele decizii ale Fed. EURUSD se apropie de nivelul de 1,1430 după publicarea procesului-verbal

EURUSD testează maximele zilnice, în ciuda tonului evident „hawkish”. Merită menționat, totuși, că nu există o declarație clară privind viitoare majorări ale ratei dobânzii, ci doar faptul că o astfel de măsură poate fi anticipată, având în vedere riscurile inflaționiste. Acum totul depinde de Trump și de prețurile petrolului. Sursă: xStation5

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