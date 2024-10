Producătorii de cipuri pierd pe fondul îngrijorărilor legate de vânzările iPhone 16 📉

Semnalele de pe piața smartphone-urilor pun presiune nu numai pe prețul acțiunilor Apple, care pierde peste 3% astăzi, ci se reflectă și asupra prețurilor acțiunilor principalilor săi furnizori. Producătorii de cipuri care aprovizionează compania înregistrează reduceri semnificative astăzi. Precomenzile pentru ultimul iPhone arată o deteriorare a cererii în comparație cu anul trecut. Publicată de analistul de industrie Ming-Chi Kuo, estimarea precomenzilor pentru seria iPhone 16 este de aproximativ 37 de milioane de unități (-12,7% față de precomenzile pentru seria iPhone 15). Cea mai puternică influență negativă asupra rezultatelor o reprezintă telefoanele din seriile Pro și Pro Max, care se estimează că au scăzut cu 27% și, respectiv, 16% de la an la an. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În plus, timpul de așteptare estimat pentru iPhone 16 Pro s-a scurtat cu aproape 9 zile față de rezultatul predecesorului său cu un an înainte, ceea ce reprezintă o scădere de aproape 33%. Pe de o parte, acest lucru ar putea reprezenta o îmbunătățire pe partea ofertei de noi iPhone-uri, dar, având în vedere situația actuală a pieței, o cerere mai redusă pentru produsele Apple este un scenariu mai probabil. Un factor care ar putea deteriora dorința clienților de a cumpăra produse Apple prin precomenzi este întârzierea introducerii inteligenței Apple, care nu va fi încă disponibilă de la lansare. Deoarece introducerea inteligenței artificiale ar fi trebuit să fie una dintre principalele îmbunătățiri ale noilor modele, este posibil ca unii clienți să nu simtă deocamdată nevoia de a achiziționa un nou model mai devreme și să prefere să aștepte introducerea noii tehnologii. Îngrijorările legate de cererea pentru produsele Apple se răsfrâng asupra prețurilor acțiunilor furnizorilor săi. Broadcom (AVGO.US), care este responsabil pentru producerea cipurilor care primesc frecvențele 5G în noile iPhone-uri, pierde 2,6% astăzi. Cirrus Logic (CRUS.US), ale cărui componente sunt utilizate în camerele celor mai recente iPhone-uri, pierde, de asemenea, mai mult de 6,6%. Qorvo (QRVO.US) (-8%), Skyworks (SWKS.US) (-7%) și Micron (MU.US) (-5%) înregistrează de asemenea scăderi puternice. Graficul Broadcom (interval zilnic) Prețul acțiunilor Broadcom, după câștiguri puternice de la începutul lunii octombrie 2023, a intrat într-o tendință laterală de restrângere delimitată în punctul său cel mai larg de sus de nivelul de 176 de dolari și jos de nivelul de 129 de dolari. Urmărind geometria și tendința de compresie a cotației, declinul de astăzi poate începe o reevaluare a acțiunilor companiei până la limita de aproximativ 142 USD. Înainte de aceasta, suportul pentru prețul acțiunilor poate fi nivelul de aproximativ 150 USD stabilit de media mobilă exponențială de 100 de zile (EMA100 - linia albastru deschis de pe grafic). Sursa: xStation 5

