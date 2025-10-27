Qualcomm câștigă 20% datorită unei noi game de cipuri AI 🤖 📈

Această mișcare plasează Qualcomm în concurență directă cu Nvidia și AMD, susținând strategia sa de diversificare dincolo de smartphone-uri și veniturile din licențe.

Cipurile oferă un consum redus de energie, o lățime de bandă mare a memoriei și o implementare flexibilă ca unități individuale sau servere complete.

Acțiunile Qualcomm au crescut cu 20% după anunțarea cipurilor AI200 și AI250 pentru centrele de date, destinate sarcinilor de inferență AI.

Acțiunile Qualcomm au crescut cu 20% după anunțarea cipurilor AI200 și AI250 pentru centrele de date, destinate sarcinilor de inferență AI.

Acțiunile Qualcomm (QCOM.US) au crescut astăzi cu peste 20% după ce compania a anunțat intrarea sa pe piața centrelor de date cu lansarea noilor cipuri AI200 și AI250, împreună cu ofertele de servere la scară de rack. Cu toate acestea, Nvidia (NVDA.US: +2,5%) și AMD (AMD.US: +1,1%) continuă să se tranzacționeze în teritoriul pozitiv, deoarece speranțele pentru un armistițiu comercial între SUA și China alimentează optimismul în sectorul IT. AI200, care va fi lansat în 2026, și AI250, care va fi lansat în 2027, utilizează NPU Hexagon personalizat de Qualcomm și sunt proiectate special pentru inferența AI, oferind un consum redus de energie și un cost total de proprietate competitiv. O a treia generație este planificată pentru 2028, compania urmărind un ritm anual de lansare. Clienții pot accesa fie cipuri individuale, fie configurații complete de servere. Mișcarea Qualcomm o pune în concurență directă cu jucători consacrați precum Nvidia și AMD, deși unii clienți ar putea include aceiași rivali, evidențiind potențiale parteneriate, precum și concurența. De asemenea, aceasta reprezintă strategia mai amplă a Qualcomm de a se diversifica dincolo de afacerea cu cipuri pentru smartphone-uri și licențiere. Deși compania a încercat anterior să se lanseze în proiecte de centre de date, inclusiv platforma Centriq 2400 cu Microsoft, acum încearcă să pătrundă pe piața serverelor AI de miliarde de dolari, dominată de Nvidia, AMD și giganții din segmentul cloud. Acțiunile Qualcomm au atins cel mai înalt nivel din iulie 2024. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."