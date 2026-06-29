„Rammmagedon” ajunge în instanță: proces antitrust și investiții în Coreea

Cei mai mari producători de memorie DRAM se confruntă cu presiuni legale în Statele Unite. Samsung Electronics (SMSN.USK), SK Hynix (HY9H.DE) și Micron Technology (MU.US) au fost dați în judecată la o instanță federală din California de către un grup de consumatori și întreprinderi mici, care îi acuză de fixarea prețurilor și de reducerea artificială a ofertei de memorie. Cazul ar putea deveni unul dintre cele mai importante teste pentru piață într-o perioadă marcată de evaluări extreme și penurii. Conform procesului, producătorii ar fi coordonat restricții asupra ofertei de module DRAM tradiționale, inclusiv DDR3 și DDR4, redirecționând în același timp o parte mai mare din capacitatea de producție către HBM. Reclamanții susțin că aceste acțiuni au dus la penurii pe piață și la o creștere bruscă a prețurilor componentelor de memorie. Samsung, SK Hynix și Micron controlează marea majoritate a ofertei globale de DRAM. Acest lucru înseamnă că orice reduceri coordonate ale producției ar avea un impact mult mai mare asupra pieței decât acțiuni similare în industrii mai puțin specializate. În ultimele săptămâni, producătorii de electronice, console și hardware pentru computere au invocat din ce în ce mai des costurile mai ridicate ale componentelor ca motiv al creșterilor de prețuri. Pentru consumatori, problema nu se limitează, așadar, la piața componentelor pentru PC-uri, ci afectează și computerele, consolele, smartphone-urile și alte dispozitive care utilizează DRAM. În această etapă, însă, acestea rămân doar acuzații. Cazul va necesita dovedirea faptului că restricțiile de aprovizionare observate nu au fost doar rezultatul unui răspuns rațional al producătorilor la boom-ul AI, ci au provenit dintr-un comportament coordonat care a restricționat concurența. Cel mai semnificativ aspect este probabil faptul că producătorii de memorie RAM, inclusiv Samsung și SK Hynix, care sunt menționați acum, au fost deja găsiți vinovați de exact acest tip de comportament în perioada 1998–2002. Pe de altă parte, un proces aproape identic a ajuns în instanță în 2018, în care Samsung, Hynix și Micron au fost din nou acuzați de fixarea prețurilor, dar instanța a considerat atunci că probele erau insuficiente. În același timp, Samsung și SK Hynix anunță planuri de investiții masive în Coreea de Sud, exercitând o presiune considerabilă asupra valorilor companiilor din sector, care sunt susținute în prezent de așteptările privind o penurie prelungită. În cadrul unui program guvernamental de extindere a ecosistemului semiconductorilor, ambele companii urmează să construiască noi fabrici, valoarea totală a proiectului ridicându-se la sute de miliarde de dolari. Orice presiune asupra marjelor din cauza ofertei suplimentare, dacă se va materializa, va fi însă semnificativ întârziată, deoarece construirea și punerea în funcțiune a capacităților avansate de producție durează ani de zile. MU.US (Interval D1) Tendința ascendentă a companiei este foarte puternică și abruptă, dar retragerea Fibonacci ajută la identificarea potențialelor zone de rezistență și suport. Dacă, din anumite motive, oferta ar prelua inițiativa, o rezistență puternică ar fi, cel mai probabil, nivelul (de asemenea psihologic) de 1.000 de dolari. Pentru cumpărători, următoarea țintă este o zonă largă de rezistență în jurul valorii de 1.300 de dolari. Sursă: xStation5

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