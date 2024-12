Reddit devine a cincea cea mai populară platformă din UK, cu o creştere de 47% faţă de 2023

Deşi exista scepticism în privinţa ofertei publice iniţiale a Reddit din acest an, compania a demonstrat contrariul, având succes pe o piaţă dominată de giganţi precum Meta, în ciuda faptului că este o companie de social media de 19 ani şi neprofitabilă, a subliniat Radu Puiu, analist financiar XTB România. Reddit a depăşit X şi LinkedIn pentru a deveni a cincea cea mai populară platformă de social media din Regatul Unit, înregistrând o creştere de 47% faţă de 2023. La nivel global, Reddit se află pe locul 18 în topul platformelor de social media, cu aproximativ 430 de milioane de utilizatori activi lunar, conform datelor din august 2024. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Reddit a beneficiat de o creştere semnificativă datorită actualizărilor motorului de căutare Google din 2024, care i-au îmbunătăţit performanţele în căutările organice. Compania a înregistrat primul său profit trimestrial ca societate publică, cu venituri de 348.4 milioane de dolari în al treilea trimestru, o creştere de 68% faţă de anul anterior, depăşind estimările analiştilor de 312.2 milioane de dolari. Reddit a raportat un profit net de 29,9 milioane de dolari (16 cenţi pe acţiune) în al treilea trimestru, faţă de estimările care previzionau o pierdere de 17.7 milioane de dolari (10 cenţi pe acţiune). Pentru trimestrul de vacanţă, compania estimează venituri între 385 şi 400 de milioane de dolari, depăşind estimările analiştilor de 360 de milioane de dolari. De la debutul său pe bursă în martie, acţiunile Reddit au crescut cu aproximativ 350%, atingând un maxim istoric de 158.44 dolari pe 21 noiembrie, faţă de preţul de listare de 34 dolari. Creşterea se datorează în mare parte performanţei excepţionale a conducerii şi îmbunătăţirii financiare, inclusiv o creştere de 56% a veniturilor din publicitate. Reddit a înregistrat, de asemenea, o creştere semnificativă a utilizatorilor activi zilnic (DAUq) şi o expansiune internaţională datorită traducerilor bazate pe AI. Compania a obţinut venituri suplimentare din acordurile cu Google şi OpenAI pentru licenţierea conţinutului său, ceea ce a dus la o creştere de 547% a "altor venituri" în al treilea trimestru, ajungând la 33,2 milioane de dolari. Datorită unei creşteri accelerate a numărului de utilizatori, care a impulsionat veniturile, Reddit a fost unul dintre cei mai mari câştigători ai anului 2024. Acţiunile companiei au surprins piaţa, apropiindu-se de maximul istoric. Deşi ratele de creştere vor putea să încetinească în următorii ani din cauza comparării cu valori de bază mai ridicate, Reddit se evidenţiază printr-un bilanţ puternic şi profitabilitate. Investitorii care au avut încredere în companie au fost recompensaţi pe măsura acestei transformări rapide, subliniază analistul Radu Puiu.

