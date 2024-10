Reducerea masivă a dobânzilor a avut efectul scontat. Cât au crescut piețele la 3 săptămâni de la decizia Fed

La trei săptămâni după ce Rezerva Federală (Fed) a redus semnificativ dobânzile, această veste bună pentru piață a avut efectul scontat, principalii indici bursieri atingând, în scurt timp, nu mai puțin de patru maxime istorice, explică Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România. La ședința Rezervei Federale, unul dintre cele mai importante evenimente ale anului, investitorii au auzit exact ceea ce își doreau, și anume o reducere dublă a dobânzii cu 50 de puncte de bază. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil După un scurt salt în urma anunțului inițial, acțiunile au trecut printr-o perioadă de tranzacționare volatilă înainte ca cei trei mari indici bursieri din SUA să încheie sesiunea de pe 11 septembrie în scădere. Piața imobiliară este unul dintre sectoarele cele mai sensibile la ajustările de rată, iar dobânzile ridicate au început să își pună amprenta asupra rezultatelor din piață. Vânzările de locuințe noi în SUA au scăzut cu 4,7% în august, iar tranzacțiile pentru locuințele în curs de finalizare au fost sub așteptări. Pe măsură ce Fed continuă să relaxeze politica monetară, o mai mare rotație pe piața imobiliară și un număr mai mare de proprietari de locuințe ar putea apela la refinanțare și linii de credit pentru locuințe (HELOC). Cu toate acestea, ratele ipotecare vor trebui, probabil, să scadă semnificativ mai mult față de nivelurile actuale pentru a vedea o redresare semnificativă a pieței imobiliare. Dar direcția de deplasare este clară – ratele sunt în scădere, ceea ce ar trebui să ajute economia. Chiar dacă reacția inițială a piețelor după anunț a fost destul de timorată, investitorii s-au întors către acțiuni, după o perioadă inițială de marcare a profiturilor. Astfel, S&P 500 a atins patru maxime istorice săptămâna trecută și înregistrează un randament de aproape 20% de la începutul anului, cea mai bună performanță din 1997, arată analistul XTB România. Împreună cu reducerea ratei, banca centrală a prognozat două reduceri de un sfert de punct procentual în restul acestui an și o serie de reduceri anul viitor, totalizând un punct procentual. Sesiunea de tranzacționare de joi, 12 septembrie, a adus o evoluție laterală în ciuda unor fluctuații de pe piață în orele imediat următoare reducerii ratei de miercuri, în timp ce Wall Street a digerat anunțul băncii centrale. La începutul ședinței de tranzacționare de vineri, 13 septembrie, piețele au părut să reia acea atitudine pesimistă, indicii principali din SUA marcând o mică scădere. Reacția neașteptată se datorează în parte unei creșteri a prețurilor acțiunilor care a precedat reducerea ratei. Înainte de reducerea ratelor, indicele S&P 500 avansase deja cu aproximativ 18% în acest an, în parte datorită anticipării unei scăderi a ratelor. Câștigurile de pe piața bursieră din ultimul an s-au bazat în principal pe marile companii de tehnologie, propulsate de entuziasmul față de inteligența artificială și de așteptările referitoare la debutul reducerilor de dobândă din partea Fed, astfel, putem asuma că prețurile au fost ajustate în conformitate cu aceste așteptări, explică Radu Puiu. Care ar putea fi evoluțiile în următoarele luni? Conform datelor Evercore ISI, începând din 1970, S&P 500 a scăzut în medie cu 4% în cele șase luni care au urmat primei reduceri a unui ciclu de relaxare a politicii monetare, dacă economia se afla în recesiune. Comparativ, S&P 500 a înregistrat un câștig de 14% atunci când Fed a redus ratele într-o perioadă fără recesiune. În cele trei luni care urmează unei reduceri a ratei dobânzii, piața scade adesea, dar de obicei își revine la șase luni. Acest lucru susține teoria conform căreia ratele scăzute ale dobânzii stimulează activitatea economică prin reducerea costurilor de împrumut pentru întreprinderi și consumatori, ceea ce tinde să aducă beneficii pieței bursiere. În acest fel, reducerile ratelor dobânzilor nu oferă o imagine de ansamblu. În schimb, un ritm de creștere solid al rezultatelor companiilor poate oferi un indicator mai fiabil al performanței S&P 500 în anul următor. Atunci când câștigurile prezintă un ritm de creștere, piața înregistrează un randament mediu de 14% un an mai târziu. În schimb, atunci când câștigurile scad în timpul perioadelor de scădere a ratelor dobânzilor, S&P 500 a avansat, în medie, cu 7%, arată analistul XTB România. Deși a fost un eveniment important, concluzia a fost în ton cu așteptările. Piața estima rezultatul anunțului, iar prețurile activelor se ajustaseră în consecință. De altfel, acesta este modul în care piețele funcționează adesea, stabilind în mod eficient prețul rezultatelor așteptate cu mult înainte ca ele să se producă. Alegerile din SUA, așteptate să influențeze piețele În plus, nu trebuie să omitem că ne aflăm în an electoral în SUA, iar evoluția piețelor poate fi influențată și de rezultatul alegerilor. Într-o analiză a performanței pieței care datează de aproape 100 de ani, firma de gestionare a activelor T. Rowe Price a constatat că S&P 500 are o performanță mai bună decât media în lunile care preced alegerile prezidențiale și mai slabă decât media în lunile care urmează acestora, explică Radu Puiu. În ceea ce privește așteptările investitorilor legate de următoarea întâlnire Fed, potrivit instrumentului FedWatch al CME Group, se estimează în prezent o probabilitate de 67,4% pentru o reducere cu 25 de puncte de bază la întâlnirea de pe 7 noiembrie, în timp ce o reducere dublă prezintă șanse de 32,6%.

