Revoluția AI: ce știm până acum despre proiectul Stargate? 🔎🖋️

Proiectul Stargate este o investiție revoluționară a sectorului privat care vizează finanțarea a până la 500 de miliarde de dolari pe parcursul a patru ani pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială în Statele Unite. Inițiativa va începe cu o investiție inițială de 100 de miliarde de dolari, cu scopul de a face din SUA un lider de neegalat în tehnologia AI. Stargate își propune să creeze mii de noi locuri de muncă și să aibă un impact semnificativ asupra economiei globale și a viitorului omenirii. Obiectivele proiectului sunt ambițioase, iar aportul de capital este record. Atât SUA, cât și Donald Trump intenționează să conducă următoarea revoluție tehnologică în următoarele decenii. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Printre principalii parteneri se numără Oracle, NVIDIA, Arm și Microsoft, iar Masayoshi Son (CEO al SoftBank) deține funcția de președinte, oferind o conducere puternică și o expertiză tehnologică profundă. Ce spun OpenAI și SoftBank despre proiect „Anunțăm cu mândrie The Stargate Project, o colaborare revoluționară condusă de SoftBank și OpenAI, care planifică o investiție totală de 500 de miliarde de dolari în următorii patru ani pentru a crea cea mai avansată infrastructură din lume pentru instruirea modelelor AI în SUA.” Locația proiectului Stargate Proiectul începe în Texas, cu planuri de extindere la 20 de locații din întreaga țară. Folosindu-se de conducerea operațională a OpenAI și de supravegherea financiară a SoftBank, Stargate se bazează pe anii de colaborare dintre OpenAI și parteneri precum NVIDIA și Microsoft, utilizând platforma Azure pentru dezvoltarea AI de ultimă oră. Acest parteneriat va permite crearea și operarea de sisteme de calcul avansate pentru a antrena cele mai sofisticate modele și pentru a furniza produse inovatoare de inteligență artificială. Inteligența artificială generală (AGI) Desigur, un obiectiv indirect al acestui proiect - și cea mai mare ambiție a lui Sam Altman (fondatorul OpenAI) - este dezvoltarea unui model sau a unor modele care să îndeplinească criteriile inteligenței artificiale generale (AGI). Un astfel de model, deși aparent futurist, își propune să atingă o inteligență egală sau mai mare decât cea a minții umane. Ce urmează? Prioritatea imediată este finalizarea primelor centre de date și extinderea operațiunilor în alte state. SoftBank va supraveghea responsabilitățile financiare, OpenAI va conduce întregul proces operațional, iar Oracle va sprijini dezvoltarea infrastructurii cu contribuții din partea MGX și a altor părți interesate. Companiile vor avea de câștigat în mod semnificativ. OpenAI va avansa în cercetarea AGI și își va consolida poziția de lider în domeniul AI, SoftBank își va consolida portofoliul AI, iar Oracle își va extinde serviciile cloud. Impactul asupra piețelor bursiere Având în vedere astfel de planuri optimiste, pe care piața abia începe să le înțeleagă, nu este surprinzător faptul că, companiile de tehnologie legate de AI conduc câștigurile și împing Wall Street spre noi maxime istorice. Acțiunile NVIDIA, un partener strategic în acest proiect, au crescut cu 4,2% astăzi. În mod similar, acțiunile Oracle au crescut cu peste 7%. Acțiunile din sectoarele semiconductorilor și AI sunt astăzi cele mai performante pe Wall Street (colțul din dreapta sus al hărții). Sursă: xStation5

