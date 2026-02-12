Revoluția AI: între vânzări în panică și pariuri pe viitor

Aproape în fiecare săptămână, un nou sector suferă deprecieri larg răspândite în urma lansării de noi modele de AI care ar pune în pericol practicile și implicit profiturile operatorilor tradiționali din acel domeniu.

Titlurile din software au suferit a opta zi de declin în SUA, după lansarea unui nou model mai eficient al Anthropic care a declanșat temeri de înlocuire a unui vast set de unelte software cu agenți AI. Indicele S&P 500 Software & Services a scăzut joi cu peste 4%, trăgând întreaga piață în jos. Cu toate acestea, comentariile CEO-ului Nvidia, cum că ideea unui declin în industria de software și înlocuirea cu AI e cel mai ilogic lucru din lume, au părut a fi ascultate vineri, o sesiune de revenire pe bursa americană. Lupta dintre cele două tabere va continua, cu argumente solide de ambele părți. Unele fonduri de risc s-au poziționat masiv în direcția unor scăderi, cu vânzări în lipsă de 24 miliarde de dolari până miercurea trecută, dar se poate avea în vedere și nivelul relativ ridicat al evaluărilor pe bursa americană. În timp, o reașezare a așteptărilor de creștere pentru unele companii din domeniul serviciilor software, de la programe de gestionare a relațiilor cu clienții până la editare de imagine, documente sau instrumente de calcul tabelar e de așteptat să producă efecte pe piața bursieră, dincolo de unele reacții inițiale foarte pronunțate.

Uneori reacțiile investitorilor pot fi intens emoționale. Unity, Roblox, TakeTwo, alături de alți dezvoltatori din mai multe regiuni ale lumii au scăzut după publicarea unui video generat AI cu un instrument al Google care ar indica ușurința de a crea jocuri folosind noile tehnologii. Totuși, e o distanță încă lungă de la o secvență limitată ca dimensiuni până la motorul, logica din spatele jocurilor tradiționale sau imaginea de brand și comunitatea dezvoltatorilor construite în timp. În plus, în loc să ducă la dispariția unor firme întregi, este posibil ca unele echipe să reușească să integreze tehnologia în mod profitabil. E drept, totuși, că intensificarea concurenței ar eroda în primă fază marjele de profit. În perioada de după lansarea uneltelor Google până vinerea trecută, puțin peste o săptămână, Unity a scăzut cu 34,6%, Roblox cu 12,3%, TakeTwo Interactive cu 18,3%. Luni, investitorii au revenit la sentimente mai bune, iar acțiunile Unity au revenit cu 9,7%, Roblox cu 10,6%, TakeTwo cu 4,8%. Volatilitatea a permis poziționarea constructivă a celor care au considerat reacția emoțională a fi exagerată.

Un alt domeniu ”copt” pentru transformare este în afara tărâmului digital, deși pregătit pentru a utiliza agenții AI: serviciile juridice. Competiția între casele de avocatură va fi definită de tehnologia utilizată, a afirmat fondatorul Legora, o companie aflată în intensă competiție cu Harvey pentru AI utilizat în domeniul juridic. Câștigătorul va lua 90%, în opinia sa, iar definirea unor servicii simple ca un produs standard ar urma să forțeze consolidări masive în sectorul firmelor de avocatură, de ambele părți ale Atlanticului.

În SUA, asiguratorii au suferit scăderi consistente după ce s-a anunțat lansarea unui comparator de prețuri integrat în ChatGPT. Vestea bună pentru consumatori nu a favorizat, însă, și acționarii firmelor de asigurări, indicele sectorului din S&P coborând luni cu 3,9%.

Pentru Marea Britanie, segmentul de asigurări londonez este o componentă fundamentală a districtului financiar și mai importantă acum, în arhitectura post-Brexit. Franța și Germania au, la rândul lor, ponderi importante ale sectorului de asigurări în economie.

Disrupția unor modele tradiționale prin utilizarea la scară largă a AI este aproape asigurată. Transformările par, în prezent, inevitabile. Cu toate acestea, unele dintre numele consacrate vor reuși să strunească tehnologia și să exploateze avantajele procesului de operare și ale cunoștințelor specifice și să obțină o poziție de piață privilegiată. Chiar dacă pentru unele companii introducerea noilor tehnologii va însemna reduceri de activitate și probabil uneori chiar forțarea unor fuziuni, vor exista și câștigători. Piețele, în lipsa unor informații clare, acționează deseori în bloc, penalizând sectoare întregi, cu o abordare relativ brută și diferențe rareori evaluate atent într-un carusel emoțional. Investitorii cu abordare pe termen lung pot decide să lase un timp de așezare a piețelor, în funcție de orizontul urmărit. Cei cu profil de risc mai ridicat încearcă să înțeleagă

Pentru consumatori, câștigul ar fi clar: servicii mai bune, preț mai mic. În condițiile în care produsele și serviciile sunt furnizate la prețuri mai avantajoase și nu pierd din calitate, și concurența rămâne suficient de puternică pentru a evita o situație de poziție dominantă, trendul AI va fi benefic pentru aceștia, în rolul de consumatori. Pentru unii dintre ei, care sunt și salariați, însă, adaptarea va fi esențială. Rolurile anterioare vor suferi transformări, iar unele poziții înlocuite în goana după eficiență. Deși poziții noi vor fi dezvoltate, durata tranziției e dificil de estimat chiar și în mod aproximativ, iar cei care vor fi atenți la domeniile și rolurile favorizate de AI urmează să aibă prima șansă. Astfel, flexibilitatea și viteza de adaptare vor fi cheia unei repoziționări potrivite pentru o lume în schimbare.