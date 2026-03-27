Revoluție în industria semiconductorilor: ARM devine concurentul pe care odată îl deservea

- De la proiectant la rival: ARM trece de la statutul de proiectant neutru, care câștiga „câțiva cenți” pe cip, la cel de concurent direct care comercializează procesoare AGI de mare valoare, țintind sute de dolari pe unitate.
- Avantajul eficienței: Pe o piață AI cu consum ridicat de energie, arhitectura ARM utilizează cu 50% mai puțină energie decât cipurile tradiționale Intel/AMD, permițând o densitate mult mai mare în centrele de date.
- Pariu cu miză mare: În timp ce vizează 15 miliarde de dolari în venituri anuale noi, ARM riscă să-și alieneze propriii clienți și să-i împingă către alternative open-source precum RISC-V.
ARM, este un nume relativ puțin cunoscut, deși poate ar merita mai mult, având în vedere că e răspândit pe întreg globul: firma realizează proiectele pe baza cărora sunt realizate cele mai multe procesoare din telefoanele mobile.
Compania britanică beneficiază de pe urma vânzării drepturilor de proprietate intelectuală în industria procesoarelor, și are venituri de 4,67 miliarde de dolari în ultimele 4 trimestre, în creștere de la 4 miliarde în raportarea anterioară.
Firma are o istorie interesantă. Design-ul său eficient energetic a susținut creșterea în perioada de explozie a smartphone-urilor, și a atras atenția unor nume majore din industrie. Totuși, dorința de preluare din partea Nvidia a fost respinsă în urma unor preocupări de poziție dominantă în piață. Firma a fost în cele din urmă cumpărată de Softbank din Japonia și delistată de la Londra înainte de a fi adusă din nou pe bursă, de data aceasta în SUA, în cea mai mare ofertă inițială din 2023. Acțiunile au sărit cu 10% în prima zi, au avansat cu 158% de atunci și cu 37,6% în ultimul an.
Anunțul lansării propriilor procesoare pentru centre de date, AGI CPU echivalează cu o revoluție. De la un arhitect aflat în fundal, în poziție neutră, oferind planurile sale tuturor celor care le doreau (și plăteau) fără grija că ele ar putea sta la baza unei competiții din partea sa, ARM trece în poziția de concurent. Este o mișcare curajoasă, dar nu lipsită de pericole, într-o piață cu potențial imens. Acțiunile au sărit cu 16,4% după veste, investitorii sărbătorind deschiderea către un nou domeniu potențial ultra-profitabil, cu venituri estimate la 15 miliarde de dolari pe an în 2031. De la venituri de cenți până la dolari pe cip, ar ajunge la zeci sau chiar sute de dolari. În același timp, se intră în concurență directă cu Nvidia (pe segmentul CPU), Intel și AMD. ARM are printre clienții săi atât producătorii de telefoane mobile, inclusiv Apple, cât și pe cei de procesoare de tip CPU pentru centrele de date, între care Nvidia, Amazon și Google.
Centrele de date pentru AI au în componență procesoare dedicate pentru realizarea operațiunilor de calcul în paralel necesare volumelor uriașe procesate de modelele de tip LLM de inteligență artificială, cât și CPU-uri asemănătoare cu cele din calculatoarele desktop care controlează procesul.
În toate acestea, având în vedere scara uriașă la care se construiesc noi centre de date pentru a potoli setea uriașă de servicii AI, consumul de energie are o importanță uriașă. SUA se află în competiție cu China, unde producția de energie și viteza adăugării de noi facilități este superioară. Deși în prezent cele mai multe servere folosesc arhitectura x86 a produselor Intel și AMD, varianta RISC utilizată de ARM are un consum la jumătate. În plus, arhitectura este foarte eficientă pentru că permite personalizare, un avantaj major față de concurență. Compania a declarat că a optimizat procesorul pentru AI, permițând plasarea a 64 de CPU-uri într-un singur rack răcit cu aer, o densitate foarte atractivă pentru centrele de date limitate de accesul la putere electrică.
Meta este primul client, și estimarea este că ARM ar putea primi 5-6 miliarde de dolari din totalul de 135 de miliarde alocat pentru investiții anul acesta. ARM utilizează tehnologia de 3 nanometri și fabrica TSMC din Taiwan în prezent, dar producția s-ar putea deplasa spre fabrica din Arizona după finalizarea ei.
Dezvoltarea imensă a inteligenței artificiale a creat o presiune majoră pentru furnizorul de proiectare aflat în planul secund să treacă la monetizarea oportunității. Cu toate că CEO-ul Nvidia a salutat inițiativa, firma este văzută acum drept un nou concurent, adresat, însă, unui segment CPU relativ modest în comparație cu cel de GPU care oferă motorul profitabilității uriașe a Nvidia. Intel și AMD, însă, resimt o concurență directă într-o perioadă deja plină de provocări, în special pentru Intel.
Piața investițiilor în AI, estimată a atinge 1 trilion de dolari în următorii ani, este un magnet pentru dezvoltatorii de cipuri, iar setea de tehnologii eficiente energetic este imensă, în special în condițiile creșterii prețurilor petrolului și gazelor.
Din perspectiva strategiei, ARM își asumă riscuri importante pentru a câștiga premiul cel mare: profitabilitatea și veniturile în creștere vin cu riscurile unui model mixt, de cooperare pe unele segmente și competiție pe altele cu proprii clienți. Mai reticenți în a utiliza, poate, proiectele companiei, aceștia s-ar putea reorienta către planuri open-source pentru arhitectura RISC, precum varianta RISC-V. Dacă au fost făcute corect calculele, și eventualele pierderi de business sunt gestionabile în raport cu beneficiile intrării în ”liga mare” a producătorilor de cipuri, ARM ar urma să intre în panteonul epocii AI. În același timp, se întrevede un câștigător: avansul tehnologiei și eficiența utilizării resurselor energetice scumpe. Progresul AI primește un impuls de accelerare. În perspectivă, însă, prețul internațional al energiei și petrolului rămân deosebit de importante, o creștere suplimentară și de durată având potențialul de a frâna puternic viteza dezvoltării rundelor viitoare de AI.
