Rezultatele Alphabet: Venituri și investiții record demonstrează dominația companiei!

Alphabet a publicat rezultatele pentru trimestrul al patrulea al anului 2025, care arată clar că această companie accelerează în domenii cheie ale activității sale. Veniturile au atins un nivel record de 113,8 miliarde de dolari, înregistrând o creștere de 14% față de anul precedent și depășind așteptările pieței de 111,4 miliarde de dolari. Câștigul pe acțiune (EPS) a fost de 2,82 dolari, peste prognoza de 2,65 dolari, în timp ce venitul net a atins 30,1 miliarde de dolari, reprezentând o creștere de 20% față de anul precedent.

Aceste rezultate demonstrează că Alphabet nu numai că este capabilă să mențină o creștere constantă și sistematică, dar și să monetizeze în mod eficient investițiile sale în inteligența artificială, procesoarele TPU proprietare și dezvoltarea serviciilor cloud. Compania demonstrează că tehnologiile viitorului devin o sursă tangibilă de venituri și profit, consolidându-și poziția de lider în economia digitală globală.

Principalele rezultate financiare – Q4 2025

Venituri totale: 113,8 miliarde de dolari, +18% față de anul precedent

Venituri din serviciile Google: 95,9 miliarde de dolari, +14% față de anul precedent

Venituri din căutarea Google: 63,1 miliarde de dolari, +17% față de anul precedent

Venituri din YouTube: 11,4 miliarde de dolari, +9% față de anul precedent

Venituri Google Cloud: 17,7 miliarde de dolari, +48% față de anul precedent

Venituri operaționale Alphabet: 35,9 miliarde de dolari, +16% față de anul precedent

Marjă operațională: 31,6%

Venituri nete: 34,5 miliarde de dolari, +30% față de anul precedent

EPS: 2,82 dolari, +31% față de anul precedent

Segmente de activitate

Serviciile Google rămân o bază solidă a veniturilor Alphabet, reprezentând majoritatea rezultatelor trimestriale. Segmentul a generat venituri de 95,9 miliarde de dolari, demonstrând că modelul tradițional de publicitate digitală continuă să genereze profituri semnificative. Creșterea a fost determinată de 17% în căutare și alte, 17% în abonamente, platforme și dispozitive și 9% în publicitatea YouTube, dovedind că publicitatea online rămâne un motor financiar esențial, în ciuda concurenței crescânde și a reglementărilor privind confidențialitatea.

Serviciile Google servesc, de asemenea, ca generator strategic de numerar, permițând Alphabet să finanțeze investiții în alte domenii. Contribuția sa ridicată la veniturile totale subliniază faptul că publicitatea tradițională nu numai că este rezistentă, dar este și îmbunătățită de instrumentele de AI care sporesc eficiența țintirii și atrag agenții de publicitate globali.

Google Cloud este segmentul cu cea mai rapidă creștere al Alphabet, cu venituri de 17,7 miliarde de dolari, reflectând o creștere uimitoare de 48% de la an la an. Acest lucru confirmă faptul că soluțiile legate de cloud și AI devin o sursă de venituri din ce în ce mai importantă. Creșterea este alimentată de cererea tot mai mare de infrastructură AI, soluții pentru întreprinderi și o bază de clienți corporativi în expansiune. Alphabet continuă să își dezvolte propriile medii de calcul, inclusiv procesoare TPU și instrumente AI, ceea ce îi conferă un avantaj tehnologic față de concurenți.

Alte pariuri, care includ proiecte experimentale precum Waymo și Verily, au generat venituri de 370 de milioane de dolari, cu o pierdere operațională de 3,6 miliarde de dolari. Deși încă neprofitabile, reducerea pierderilor și controlul costurilor demonstrează că Alphabet gestionează în mod eficient riscul în investițiile pe termen lung care ar putea genera randamente substanțiale în viitor.

Cheltuieli de capital și perspective

Alphabet a anunțat planuri de alocare a 175-185 miliarde de dolari pentru cheltuieli de capital în 2026, cu peste 60% mai mult decât în anul precedent. Această creștere masivă a investițiilor vizează în principal extinderea centrelor de date, construirea infrastructurii de AI, dezvoltarea Google Cloud și modernizarea infrastructurii publicitare existente.

Amploarea acestor investiții este fără precedent în istoria companiei și arată că Alphabet nu doar își menține avantajul competitiv, ci și pune bazele pentru o creștere pe termen lung în domeniul serviciilor de inteligență artificială și cloud. În același timp, piața continuă să evalueze modul în care aceste cheltuieli mari pot afecta marjele și fluxurile de numerar pe termen scurt.

Perspective și concluzii

Alphabet demonstrează că poate combina în mod eficient investițiile agresive cu monetizarea profitabilă. Creșterea constantă a serviciilor Google, expansiunea dinamică a Google Cloud și pierderile controlate în Other Bets indică un echilibru între expansiune și profitabilitate.

După luni în care unii participanți la piață au crezut că Alphabet a ratat boom-ul AI, rezultatele companiei arată că, de fapt, aceasta preia conducerea. Creșterea veniturilor Google Cloud și monetizarea crescută a AI în serviciile de publicitate și cloud demonstrează că Alphabet nu numai că ține pasul cu tendințele, ci și stabilește standardele industriei. Procesoarele TPU proprietare, dezvoltarea infrastructurii AI și extinderea centrelor de date permit companiei să scaleze produsele mai rapid și să crească veniturile în segmente cheie.



Aceste evoluții se reflectă și pe piețele de capital. Acțiunile Alphabet au depășit performanțele celorlalte companii din Magnificent Seven în ultimele 12 luni, reflectând încrederea crescândă a investitorilor în capacitatea companiei de a genera venituri bazate pe inteligența artificială și de a-și menține poziția de lider în tehnologia cloud. Alphabet intră într-o nouă fază de creștere, în care expansiunea sistematică a veniturilor din publicitate și servicii cloud este însoțită de o utilizare agresivă a capitalului, ceea ce ar putea defini poziția companiei pe piață în următorii ani, mai ales în contextul importanței crescânde a AI în economia digitală globală.