Rezultatele financiare ale Apple au depășit estimările de pe Wall Street 🚨 Vânzările de iPhone sub așteptări

Apple (AAPL.US) și-a prezentat cele mai recente rezultate trimestriale, însă reacția pieței a fost moderată — acțiunile abia s-au mișcat în tranzacțiile de după închiderea bursei. În ansamblu, raportul pare solid. Cel mai important, segmentul de servicii cu marjă ridicată al companiei a depășit clar așteptările, în timp ce cererea pentru iPhone a reprezentat singura ușoară dezamăgire din perspectiva produselor. Vânzările din China s-au dovedit mai puternice decât se aștepta. Venituri: 111,18 miliarde USD față de 109,66 miliarde USD așteptate → peste așteptări

EPS: 2,01 USD față de 1,95 USD așteptat → peste așteptări

Marjă brută: 49,27% față de 48,38% așteptat Câștiguri pe segmente de afaceri iPhone: 56,99 miliarde USD față de 57,21 miliarde USD așteptate → ușoară ratare

Servicii: 30,98 miliarde USD față de 30,39 miliarde USD așteptate → peste așteptări

Mac: 8,40 miliarde USD față de 8,02 miliarde USD așteptate → peste așteptări (creștere susținută parțial de MacBook Neo)

iPad: 6,91 miliarde USD față de 6,66 miliarde USD așteptate → peste așteptări

Dispozitive purtabile: 7,90 miliarde USD față de 7,70 miliarde USD așteptate → peste așteptări

China: 20,50 miliarde USD față de 19,45 miliarde USD așteptate → peste așteptări

Venituri America: 45,09 miliarde USD, față de 45,82 miliarde USD așteptate → sub așteptări

Cheltuieli operaționale totale: 18,90 miliarde USD, față de 18,47 miliarde USD așteptate → sub așteptări Tim Cook despre iPhone: „Cererea a fost extraordinară, dar în prezent ne confruntăm cu unele constrângeri în lanțul de aprovizionare (...) Lipsa cipurilor a afectat vânzările globale.” În plus Răscumpărare de acțiuni autorizată în valoare de 100 miliarde USD

Dividend: 0,27 USD pe acțiune Apple (interval H1) În timpul sesiunii de joi, acțiunile s-au retras spre nivelul de suport oferit de media mobilă exponențială pe 50 de perioade de pe graficul orar. Sursa: xStation5

