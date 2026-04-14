Rezultatele financiare ale JP Morgan: bune, dar ar fi putut fi mai bune

Unul dintre cele mai importante nume din acest sezon al raportărilor financiare este gigantul investițional JP Morgan. Compania și-a publicat rezultatele înainte de deschiderea pieței, iar fluctuațiile prețurilor înainte de deschidere au fost minime. Piața avea așteptări foarte mari de la companie, iar baza de comparație dificilă nu a facilitat îndeplinirea acestora. Cu toate acestea, în final, compania a reușit să înregistreze încă un trimestru record. Veniturile au depășit 50 de miliarde de dolari, față de așteptările de 49,2 miliarde de dolari. Inclusiv: FICC și tranzacționare: în creștere cu 21% față de anul precedent, până la 7 miliarde de dolari. Așteptările se situau în jurul valorii de 6,65 miliarde de dolari. Banca de investiții: în creștere cu 38% față de anul precedent, până la 3,14 miliarde de dolari. Consultanță: în creștere cu 82% față de anul precedent, până la 1,27 miliarde de dolari.

EPS: 5,94 USD, față de așteptările de aproximativ 5,45 USD.

Active: Depozite: 2,68 trilioane USD Împrumuturi: 1,5 trilioane USD

Marja netă a dobânzii (NIM): 2,5% față de 2,57% cât se aștepta Deci, de ce prețul acțiunilor nu pare să reacționeze la rezultate care par fenomenale la prima vedere? Mai presus de toate, în ciuda veniturilor și profitului puternice, marja netă a dobânzii (NIM), un indicator pe care acționarii și piața îl consideră crucial, s-a situat ușor sub așteptări. În plus, compania și-a redus previziunile privind veniturile nete din dobânzi pentru întregul an de la 104,5 miliarde USD la 103 miliarde USD. Acest lucru înseamnă că, în ciuda depășirii așteptărilor privind veniturile, nucleul activității companiei s-a slăbit ușor, dar în mod măsurabil. Dincolo de cifrele companiei, piața a analizat cu atenție fiecare cuvânt al legendarului CEO al firmei, James Dimon. Acesta a reușit să liniștească o parte a pieței care are îngrijorări reale cu privire la starea viitoare a consumatorului și la riscurile generate de piața PE/PC. Dimon a confirmat clar că volatilitatea actuală este în beneficiul companiei, consumatorul rămâne puternic în ansamblu, iar economia și creșterea SUA rămân rezistente — cu toate acestea, el a subliniat că situația de pe piața mărfurilor și războiul din Iran generează riscuri complexe și reale. JPM.US (Interval D1) În ciuda scăderilor recente determinate de îngrijorările legate de PE/PC, acțiunea își menține o tendință ascendentă pe termen lung, clar definită. Sursa: xStation 5

