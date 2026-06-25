Rezultatele financiare ale Micron: Oare perfecțiunea nu mai este suficientă?

Producătorul de memorii și-a publicat rezultatele mult așteptate și, în ciuda așteptărilor ridicate, a reușit să le depășească cu mult. Acțiunile au înregistrat o creștere de peste 10% în sesiunea de tranzacționare de după publicarea rezultatelor. Date financiare Ritmul și amploarea creșterii i-au lăsat fără cuvinte pe analiști și investitori.

Compania și-a majorat veniturile trimestriale de la 25 de miliarde de dolari la peste 41 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 170% – de la un trimestru la altul, nu de la un an la altul.

Câștigul pe acțiune (EPS) a crescut de la 12 dolari la peste 25 de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 200%.

Marja brută se menține peste 80% în aproape toate segmentele companiei; doar segmentul auto înregistrează 79%.

Creșterea în toate segmentele de afaceri este de aproximativ 100%, cea mai rapidă înregistrându-se în segmentul centrelor de date, urmat de cel al memoriilor.

După investiții de 7,1 miliarde USD, fluxul de numerar liber se ridică la 18,3 miliarde USD. Previziuni Compania a anunțat un trimestru al treilea și mai bun, cu previziuni peste așteptări.

Se preconizează că veniturile pentru trimestrul următor vor crește la 50 miliarde USD, cu marje de aproximativ 86% și un profit pe acțiune (EPS) de 31 USD. Reacția pieței Contrar așteptărilor multor investitori, rezultatele solide ale Micron s-au dovedit a exercita presiune asupra sectorului tehnologic – nu l-au susținut. Sursa: Bloomberg Finance Profiturile uriașe și previziunile optimiste ale companiei Micron înseamnă că cheltuielile de capital rămân stabile, dar implică totodată o povară din ce în ce mai grea pentru bugetele companiilor care sunt deja nevoite să se îndatoreze la niveluri record. MU.US (interval zilnic) Tendința ascendentă a companiei este foarte pronunțată și abruptă, dar nivelurile Fibonacci ajută la identificarea potențialelor zone de rezistență și suport. Dacă, din vreun motiv, oferta ar prelua inițiativa, o rezistență puternică ar fi, cel mai probabil, nivelul (de asemenea psihologic) de 1.000 USD. Pentru cumpărători, următoarea țintă este o zonă largă de rezistență în jurul valorii de 1300 USD. Nu tot ce strălucește este aur Deși ritmul și amploarea creșterii companiei sunt de neegalat și fenomenale, nicio companie nu este lipsită de riscuri și puncte slabe – iar acest lucru este valabil și în cazul Micron (și al altor companii producătoare de memorie). În prezent, compania beneficiază de investiții fără precedent din partea sectorului tehnologic în centrele de date. Creșterea veniturilor este enormă, dar este determinată de o creștere bruscă și concentrată a cererii, nu de inovația din partea companiilor. Companiile implicate în activitatea specializată, anterior de nișă, de producere a memoriilor DRAM și NAND sunt ciclice – și nu fără motiv. În ciclurile de condiții economice puternice și în perioadele de bule speculative (mai mici sau mai mari) din sectorul tehnologic, cererea de memorie crește drastic și rapid. Creșterile actuale înseamnă că: asistăm la o altă perioadă de investiții costisitoare și de amploare — care s-ar putea să nu dea roade — la o scară mai mare ca niciodată… sau are loc o schimbare de paradigmă, iar cererea generată de AI reprezintă noua „bază” și punctul de plecare pentru veniturile companiei. Ambele scenarii sunt dificil și riscant de evaluat. Dificultatea evaluării este agravată de faptul că producătorii de memorie nu se diferențiază prea mult prin ofertele lor — creând o combinație periculoasă de cerere concentrată și concurență destul de puternică, chiar dacă procesul de producție în sine este destul de specializat. În trecut, acest lucru a dus în repetate rânduri la formarea de carteluri și la fixarea prețurilor în rândul producătorilor de memorie RAM. Departamentul de Justiție al SUA a dovedit comportamentul anti-consumator și coluziunea în materie de prețuri din partea producătorilor de memorie RAM în timpul bulei dot-com (1998–2002); Micron a fost unul dintre aceștia Un astfel de comportament pe piața actuală ar fi extrem de riscant, nu din cauza consecințelor legale sau de reglementare, ci pentru că bugetele CAPEX necesare doar pentru achiziționarea memoriei sunt deja greu de imaginat. SemiAnalysis și CLSA estimează că, din sutele de miliarde alocate pentru CAPEX de către companiile din domeniul tehnologiei, în prezent aproximativ 30–40% reprezintă cheltuieli doar pentru memorii — iar această pondere este de așteptat să crească. Companii precum Micron depind în totalitate de aceste cheltuieli, iar dacă ele însele încep să stea în calea „revoluției AI”, ar putea să o oprească — și să-și piardă poziția la fel de repede cum au câștigat-o. Perspective pentru viitor Un „factor imprevizibil” pentru sector în trimestrele următoare este China. Producătorii chinezi de memorie, datorită integrării profunde într-o economie planificată centralizat și accesului direct la sprijin financiar, pot „inunda” foarte rapid piața cu suficientă memorie pentru a reduce marjele sectorului — chiar dacă veniturile continuă să crească. Indiferent dacă evaluările și profiturile companiilor producătoare de memorie, inclusiv Micron, sunt „raționale”, cert este că bugetele gigantice de investiții ale companiilor de hiperscală nu vor dispărea pe termen scurt, iar acest lucru, într-un mod pur mecanic, înseamnă că aceste companii ar trebui să continue să uimească piața cu rezultate excelente. Există vreo șansă ca aceste companii să depășească natura ciclică a activității lor? Parțial. Chiar dacă industria AI va dezamăgi în cele din urmă investitorii și unele investiții își vor pierde valoarea, nu ar trebui să ne așteptăm ca sute de centre de date uriașe să dispară peste noapte. Acestea vor necesita întreținere și modernizare.

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