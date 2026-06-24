Rezultatele financiare ale Micron se apropie: un test crucial pentru acțiunile din sectorul semiconductorilor și al AI?

Aspecte esențiale Micron a declarat anterior că întreaga sa producție de memorie HBM pentru anul calendaristic 2026 a fost deja vândută în totalitate.

Estimările consensuale de pe Wall Street prevăd o creștere a veniturilor de aproximativ 280% față de aceeași perioadă a anului trecut și o creștere a câștigului pe acțiune (EPS) de aproape 967% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În cadrul ultimei conferințe privind rezultatele financiare, conducerea a indicat că deficitul de produse avansate de memorie pentru AI ar putea persista și după 2026.

Volatilitatea implicită a opțiunilor Micron se află în prezent la cel mai ridicat nivel din ultimii aproximativ doi ani, semnalând așteptări extrem de ridicate privind o mișcare semnificativă a acțiunilor după publicarea rezultatelor.

În urma unei scăderi bruște de peste 13% a acțiunilor Micron și a unei vânzări masive la nivelul întregului sector al semiconductorilor, investitorii așteaptă cu nerăbdare rezultatele companiei pentru al treilea trimestru fiscal al anului 2026, a căror publicare este programată după închiderea pieței pe 24 iunie. Așteptările sunt extrem de ridicate, Wall Street prognozând venituri de aproximativ 35,3–35,4 miliarde de dolari și un profit pe acțiune de peste 20 de dolari, marcând astfel un alt trimestru de creștere record, impulsionat de boom-ul inteligenței artificiale. Cererea de memorie cu lățime de bandă mare (HBM), utilizată în acceleratoarele de AI, rămâne principalul motor al creșterii, în timp ce Micron a declarat anterior că capacitatea sa de producție de HBM pentru 2026 a fost deja alocată în totalitate. Cu toate acestea, investitorii se vor concentra nu doar pe rezultatele principale, ci, mai important, pe previziunile pentru al patrulea trimestru și pe comentariile conducerii cu privire la tendințele ofertei și cererii pe piețele DRAM și NAND. După ce acțiunile au înregistrat o creștere de peste 1.000% începând din aprilie 2025, investitorii așteaptă confirmarea faptului că ciclul de investiții în AI continuă să accelereze, în loc să se apropie de un punct de saturație. În consecință, raportul privind rezultatele financiare al Micron ar putea servi fie ca un catalizator pentru o nouă creștere în întregul sector al AI, fie ar putea declanșa un nou val de realizare de profituri. Pe ce se va concentra cel mai mult piața? Previziunile privind veniturile și profiturile pentru al patrulea trimestru precum și comentariile privind perspectivele pentru anul fiscal 2027.

Tendințele de creștere ale livrărilor de HBM și ale cererii din partea clienților din domeniul infrastructurii AI și al centrelor de date.

Dacă Micron își poate menține marja brută la un nivel record, estimată anterior la aproximativ 81%. Rezultatele financiare ale Micron, un test pentru piața bull a AI Micron urmează să raporteze rezultatele pentru al treilea trimestru fiscal într-un moment în care sectorul semiconductorilor se confruntă cu o presiune tot mai mare, în urma unei vânzări masive a acțiunilor legate de AI. Prin urmare, raportul nu va fi evaluat doar pe baza cifrelor privind veniturile și profitul, ci și pe baza faptului dacă cererea pentru infrastructura AI rămâne suficient de puternică pentru a justifica valorile ridicate ale sectorului. Piața așteaptă mai mult decât simple rezultate record Estimările consensuale indică venituri de aproximativ 35,3–35,4 miliarde de dolari și un profit pe acțiune de peste 20 de dolari, ceea ce reprezintă o creștere extraordinară față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, așteptările au crescut atât de dramatic încât simpla depășire a previziunilor s-ar putea să nu mai fie suficientă. Investitorii vor căuta dovezi că creșterea se poate menține puternică în trimestrele următoare. HBM rămâne elementul central al poveștii de creștere a Micron Cea mai importantă parte a raportului o va constitui divizia HBM a companiei, care furnizează soluții avansate de memorie utilizate în acceleratoarele de AI. Micron a indicat anterior că capacitatea sa de producție HBM pentru 2026 este deja rezervată în totalitate, ceea ce face ca orice actualizări privind cererea clienților, livrările, prețurile și extinderea viitoare a capacității să fie deosebit de importante. Marjele vor dezvălui puterea de stabilire a prețurilor din industrie Micron a estimat anterior o marjă brută de aproximativ 81%, ceea ce ar reprezenta unul dintre cele mai ridicate niveluri de profitabilitate din istoria companiei. Menținerea sau extinderea în continuare a marjelor ar consolida opinia că condițiile de ofertă restrânsă pe piețele DRAM, NAND și HBM continuă să consolideze puterea de stabilire a prețurilor de către Micron. Previziunile ar putea conta mai mult decât rezultatele în sine Este probabil ca piața să acorde o importanță mai mare previziunilor pentru al patrulea trimestru și perspectivelor conducerii pentru anul fiscal 2027 decât cifrelor raportate în sine. Dacă previziunile indică o accelerare continuă a cererii din domeniul AI și al centrelor de date, raportul ar putea contribui la restabilirea încrederii în întregul sector al semiconductorilor. În schimb, un ton mai prudent ar putea intensifica îngrijorările că ciclul de investiții în AI începe să se răcească. Poziționarea pe piața opțiunilor ar putea limita reacția post raport Dincolo de indicatorii fundamentali, investitorii vor urmări cu atenție și poziționarea pe piața opțiunilor, care pare neobișnuit de tensionată înainte de publicarea raportului financiar. Volatilitatea implicită pentru opțiunile Micron se află în prezent la cel mai înalt nivel din ultimii aproximativ doi ani, reflectând așteptări ridicate privind o mișcare semnificativă a prețului după publicarea raportului. În același timp, poziționarea rămâne puternic înclinată către opțiunile call, similar cu situația observată înainte de raportul de rezultate al Micron din martie, când acțiunea a scăzut în ciuda rezultatelor solide. Cea mai mare concentrare de opțiuni call se află în jurul nivelului de 1.200 USD, care ar putea acționa ca o zonă de rezistență pe termen scurt. Într-un scenariu optimist, formatorii de piață ar putea vinde acțiuni pe măsură ce titlul se apropie de acest nivel, limitând potențial impulsul ascendent. Între timp, se preconizează că volatilitatea implicită va scădea brusc după publicarea rezultatelor financiare, ceea ce, din punct de vedere istoric, a dus la o scădere rapidă a primelor de opțiuni și la o intensificare a activității de realizare a profiturilor. În cele din urmă, reacția acțiunii ar putea depinde la fel de mult de dinamica pieței opțiunilor, cât și de rezultatele financiare în sine. Sursă: xStation 5 Sursă: XTB Research Sursă: XTB Research

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."